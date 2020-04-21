 За сутки в РФ зафиксировано более 5,6 тыс. случаев COVID-19, общее число зараженных превысило 52 тыс.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс".
Всего в России зарегистрировано 52 763 случая COVID-19 (+12%) в 85 регионах.
За последние сутки в России подтвержденных случаев коронавирусной инфекции COVID-19 - 5 642 в 78 регионах, в том числе выявлено активно и без клинических проявлений 2 567.
Из них в Москве - 3 083 новых случая, таким образом, общее число диагнозов в столице выросло до 29 433. Еще 718 новых пациентов с коронавирусом зарегистрировано в Подмосковье, 127 - в Петербурге, 101 - в Нижегородской области.
В России за сутки умер 51 человек с коронавирусом За весь период пандемии в России умерли 456 человек с этим диагнозом.
Поэтому у нас больницы не забиты под завязку и скорые не стоят сутки в очередях передать больного!
А так да у нас все тоже самое.
Там просто больше тестируют.
кацапам не о чем беспокоится - они все попадут в рай....
Режим Путина разрушил систему здравоохранения. Сократил всех эпидемиологов. В ближайшем времени будет нехватка всего "медиков, средств защиты, коек в больницах, аппаратов ИВЛ, тестов, лекарств». Просто настоящий ужас. Это вам не благополучная Франция.