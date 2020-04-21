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COVID-19 Темы дня: Коронавирус и карантин Пожары в Украине Подозрение Чорновол Денис Ермак и Гео Лерос
 За рубежом
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 За сутки в РФ зафиксировано более 5,6 тыс. случаев COVID-19, общее число зараженных превысило 52 тыс.

Более 5,6 тысячи новых пациентов с коронавирусной инфекцией выявлено в России за минувшие сутки, из них 45,5% не имели клинических симптомов.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс".

Всего в России зарегистрировано 52 763 случая COVID-19 (+12%) в 85 регионах.

За последние сутки в России подтвержденных случаев коронавирусной инфекции COVID-19 - 5 642 в 78 регионах, в том числе выявлено активно и без клинических проявлений 2 567.

Из них в Москве - 3 083 новых случая, таким образом, общее число диагнозов в столице выросло до 29 433. Еще 718 новых пациентов с коронавирусом зарегистрировано в Подмосковье, 127 - в Петербурге, 101 - в Нижегородской области.

В России за сутки умер 51 человек с коронавирусом За весь период пандемии в России умерли 456 человек с этим диагнозом.

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Источник: https://censor.net.ua/n3190336
 
   
 Топ комментарии
 
Руские после смерти опять рождаются в росии. Это проклятие быть руским За сутки в РФ зафиксировано более 5,6 тыс. случаев COVID-19, общее число зараженных превысило 52 тыс. - Цензор.НЕТ 5720
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Нерезиновая радует своей статистикой
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Нерезиновая радует своей статистикой
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Руские после смерти опять рождаются в росии. Это проклятие быть руским За сутки в РФ зафиксировано более 5,6 тыс. случаев COVID-19, общее число зараженных превысило 52 тыс. - Цензор.НЕТ 5720
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В Украине точно тоже самое. просто никто не проверяет. Для сравнения - в одной только Москве каждій день тестируют в два раза больше народа. чем во всей Украине за все время
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Поэтому Лука отказался от рус тестов!
Поэтому у нас больницы не забиты под завязку и скорые не стоят сутки в очередях передать больного!
А так да у нас все тоже самое.
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Если не больше. Учитывая что в раше "45,5% не имели клинических симптомов".
Там просто больше тестируют.
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Ким Чен Ын умер сегодня утром? Сеть всполошила новость - obozrevatel.com
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Брат ты мой немецкий, скажи спасибо, что ещё пока не через шланг дышишь. Статистику он щитает.
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Путлер в бункере За сутки в РФ зафиксировано более 5,6 тыс. случаев COVID-19, общее число зараженных превысило 52 тыс. - Цензор.НЕТ 1946 а шо там с ватанами на верху ему пофиг...
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В россии за время самоизоляции природа так очистилась, что сегодня Владимиру Путину позвонил Анатолий Собчак и спросил, когда тот принесёт портфель.
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это просто говорит о том, шо обнуление ***** вслед за нефтью перешло в область отрицательных значений.
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***** в скафандре?, оно на алтае?
кацапам не о чем беспокоится - они все попадут в рай....
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На Эхе Москвы предвидели это еще месяц назад.


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Статистика орды всегда отличалась достоверностью. За добу в РФ зафіксовано понад 5,6 тис. випадків COVID-19, загальна кількість заражених перевищила 52 тис. - Цензор.НЕТ 8401
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учитывая, шо они сами ее не знают, а то шo знают умножить на 10 - от ето и будет полуправда)))
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Вчера было в Мордоре 4268 и Пуйло сказало что идет на спад и рос форумах кацапы радовались,а у них наверное на Пасху бухали не все губерни подали
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Французы пишут что в рашке все намного хуже. Ситуация критическая. Больницы переполнены, тесты врут, лаборатории не справляются(хотя в РФ сделали в 5 раз больше тестов чем во Франции, и выявляют в два раза больше больных в день).
Режим Путина разрушил систему здравоохранения. Сократил всех эпидемиологов. В ближайшем времени будет нехватка всего "медиков, средств защиты, коек в больницах, аппаратов ИВЛ, тестов, лекарств». Просто настоящий ужас. Это вам не благополучная Франция.


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Это хорошо ,к мощам пусть прикладываются, помогает 😁
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