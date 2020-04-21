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COVID-19 Темы дня: Коронавирус и карантин Пожары в Украине Подозрение Чорновол Денис Ермак и Гео Лерос
 Общество, Здоровье
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 В течение Пасхальных праздников на Ивано-Франковщине умерли 5 человек: у двоих COVID-19 подтвержден, еще у троих - проверяется, - мэр Марцинкив

На Прикарпатье более 500 человек заболели коронавирусом. За Пасхальные праздники в Ивано-Франковской области умерли 5 человек.

Об этом сообщил мэр Ивано-Франковска Руслан Марцинкив в Facebook, передает Цензор.НЕТ

"В целом в течение Пасхальных праздников умерли 5 человек. Из них - у двоих подтвержден коронавирус, а еще на 3-х результаты ждем. Статистика печальная. Поэтому еще раз призываю франковцев соблюдать карантин и не пренебрегать мерами безопасности", - написал Марцинкив.

При этом он отметил, что область вошла в тройку лидеров по количеству заболевших коронавирусом в Украине.

Читайте на "Цензор.НЕТ": У трех священников на Ивано-Франковщине подтвержден COVID-19, - ОГА

"Более 500 заболевших коронавирусом на Прикарпатье. Городские учреждения практически переполнены. 15 пациентов в городских больницах - в тяжелом состоянии", - написал Марцинкив.

Как сообщалось ранее, что в Украине на утро 21 апреля зафиксировано 415 новых случаев COVID-19, всего - 6125, умер 161 человек, 367 - выздоровели.

В течение Пасхальных праздников на Ивано-Франковщине умерли 5 человек: у двоих COVID-19 подтвержден, еще у троих - проверяется, - мэр Марцинкив 01

Источник: https://censor.net.ua/n3190335
 
 
 Топ комментарии
 
Боже упаси - еще вдруг реальную причину смерти обнаружат
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скорее всего не только в 7. а те что есть, при жизни разрешено делать только вип и их кругу близкому.
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Мер города из которого я родом и где живут мои друзья и родственники - знатный дол"об и сцыкун побольше бубочки ... И еще в городе больше нет других болезней - все умирают от короновируса! Даже если кто машиной на улице будет сбит - вы не поверите что напишут причиной смерти Когда не удалось списать ту несчастную женщину с роддома на коронавирус - то рыдали все включая уборщиц в том роддоме! Они в один момент уже до того "насписывались" что были вышли в "лидеры" по коронавирусу ...
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оригинально. умер - сделали тест и ждут результатов )
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Вопросы к центральной власти. В 7 областях нету нормальных тестов.

Протягом Великодніх свят на Івано-Франківщині померло 5 осіб: у двох COVID-19 підтверджений, ще у трьох - перевіряється, - мер Марцінків - Цензор.НЕТ 8183
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скорее всего не только в 7. а те что есть, при жизни разрешено делать только вип и их кругу близкому.
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У всіх п'яти достороннє запалення легенів?
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Кому-нибудь из умерших вскрытие делали?
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Боже упаси - еще вдруг реальную причину смерти обнаружат
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Мер города из которого я родом и где живут мои друзья и родственники - знатный дол"об и сцыкун побольше бубочки ... И еще в городе больше нет других болезней - все умирают от короновируса! Даже если кто машиной на улице будет сбит - вы не поверите что напишут причиной смерти Когда не удалось списать ту несчастную женщину с роддома на коронавирус - то рыдали все включая уборщиц в том роддоме! Они в один момент уже до того "насписывались" что были вышли в "лидеры" по коронавирусу ...
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Мер города из которого я родом и где живут мои друзья и родственники - знатный дол"об и сцыкун побольше бубочки ...

а хто ж його обрав??? Протягом Великодніх свят на Івано-Франківщині померло 5 осіб: у двох COVID-19 підтверджений, ще у трьох - перевіряється, - мер Марцінків - Цензор.НЕТ 8292
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А тут як з бубочкою - "я за нього не голосував"... Но крім цього є ще купа народу яка і далі йому дупу лиже - а коли ти кажеш що місто так чудово заклали бруківкою бо чисто випадково завод по виробництву бруківки належить дружині мера то зразу квакають "не завідуйте" ... Знайдіть його сторінку на фейсбуку - там такий колектив умалішінних що закачаєшся ...
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Давайте реально, ви би бажали щоби він просто крав, а не бруківкою закладав?
До того ж, він би міг мати частку із чужого заводу, Вашого для прикладу?
Так влаштований світ, на жаль...
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Ні я би бажав щоби на тендері переміг незалежний підрядчик якого би "дерли у всі діри" якщо раптом після місяця бруківка просіла на сантиметрів 30 і заставили переробити за свій рахунок ... І який би не кидав на вулиці місяці на піддони з бруківкою ... Чудовим прикладом як мав би виглядати Франківськ є Жешув в Польщі: місто приблизно того самого розміру ...
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Ви впевнені, що у Жешуві бруківку кладе не власник заводу - друг мера?
Я би на це не розраховував... Любий потужний бізнесмен, починає шукати або вихід на мера. або як ним поставити власну людину. Є прості і примітивні схеми,як у нас - кум, брат, сват...
а є складні, як лобізм, спонсорство партії, але це є усюди.
Виправити цю ситуацію (частково) ви зможете тільки тоді, коли самоврядування буде закінчуватись на вас і вашій вулиці, а не на мері. Якщо ваша "вулична рада" буде вирішувати у кого купувати бруківку і хто її буде класти, а мер ЗОБОВ'ЯЗАНИЙ буде просто профінансувати ваше рішення, але це складно, бо у вашій вуличній раді, також буде 73% дебілів, які не бажають самі нічого робити, а чекають на Месію.
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Якщо би це було злоблено якісно - то може би так і не "припікало"... А у нас чомусь роблять за принципом: я уже куди треба заніс ? Заніс - то і так піде ...
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