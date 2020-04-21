 В течение Пасхальных праздников на Ивано-Франковщине умерли 5 человек: у двоих COVID-19 подтвержден, еще у троих - проверяется, - мэр Марцинкив

Об этом сообщил мэр Ивано-Франковска Руслан Марцинкив в Facebook, передает Цензор.НЕТ.
"В целом в течение Пасхальных праздников умерли 5 человек. Из них - у двоих подтвержден коронавирус, а еще на 3-х результаты ждем. Статистика печальная. Поэтому еще раз призываю франковцев соблюдать карантин и не пренебрегать мерами безопасности", - написал Марцинкив.
При этом он отметил, что область вошла в тройку лидеров по количеству заболевших коронавирусом в Украине.
"Более 500 заболевших коронавирусом на Прикарпатье. Городские учреждения практически переполнены. 15 пациентов в городских больницах - в тяжелом состоянии", - написал Марцинкив.
Как сообщалось ранее, что в Украине на утро 21 апреля зафиксировано 415 новых случаев COVID-19, всего - 6125, умер 161 человек, 367 - выздоровели.
а хто ж його обрав???
До того ж, він би міг мати частку із чужого заводу, Вашого для прикладу?
Так влаштований світ, на жаль...
Я би на це не розраховував... Любий потужний бізнесмен, починає шукати або вихід на мера. або як ним поставити власну людину. Є прості і примітивні схеми,як у нас - кум, брат, сват...
а є складні, як лобізм, спонсорство партії, але це є усюди.
Виправити цю ситуацію (частково) ви зможете тільки тоді, коли самоврядування буде закінчуватись на вас і вашій вулиці, а не на мері. Якщо ваша "вулична рада" буде вирішувати у кого купувати бруківку і хто її буде класти, а мер ЗОБОВ'ЯЗАНИЙ буде просто профінансувати ваше рішення, але це складно, бо у вашій вуличній раді, також буде 73% дебілів, які не бажають самі нічого робити, а чекають на Месію.