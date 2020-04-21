 В течение Пасхальных праздников на Ивано-Франковщине умерли 5 человек: у двоих COVID-19 подтвержден, еще у троих - проверяется, - мэр Марцинкив

Об этом сообщил мэр Ивано-Франковска Руслан Марцинкив в Facebook, передает Цензор.НЕТ.

"В целом в течение Пасхальных праздников умерли 5 человек. Из них - у двоих подтвержден коронавирус, а еще на 3-х результаты ждем. Статистика печальная. Поэтому еще раз призываю франковцев соблюдать карантин и не пренебрегать мерами безопасности", - написал Марцинкив.

При этом он отметил, что область вошла в тройку лидеров по количеству заболевших коронавирусом в Украине.

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"Более 500 заболевших коронавирусом на Прикарпатье. Городские учреждения практически переполнены. 15 пациентов в городских больницах - в тяжелом состоянии", - написал Марцинкив.

Как сообщалось ранее, что в Украине на утро 21 апреля зафиксировано 415 новых случаев COVID-19, всего - 6125, умер 161 человек, 367 - выздоровели.