EN|RU|UK
COVID-19 Темы дня: Коронавирус и карантин Пожары в Украине Подозрение Чорновол Денис Ермак и Гео Лерос
 За рубежом
  2044  10
Материалы по теме:
Все про:карантин (3474) ООН (2965) резолюция (276) COVID-19 (4244) коронавирус (2889)

 ООН приняла резолюцию о борьбе с COVID-19, подготовленную в соавторстве с Украиной: проект РФ отклонили

Генеральная Ассамблея ООН приняла резолюцию об обеспечении глобального доступа к медицинскому оборудованию, лекарствам и вакцинам для борьбы с COVID-19, одним из соавторов которой стала Украина.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом "Укринформу" сообщил представитель Украины при ООН Сергей Кислица.

Всего к резолюции, которую инициировала Мексика, присоединилось почти 180 стран, отметил он. 

"Мексика продемонстрировала хороший пример конструктивного и неполитизированного подхода для усиления взаимодействия международного сообщества на фоне глобального беды", - подчеркнул дипломат.

В этой связи Кислица напомнил, что отдельные страны, в частности Российская Федерация, предлагали собственные проекты резолюций, которые под предлогом совместной борьбы с коронавирусом содержали призывы отменить международные санкции.

"Наша позиция четкая: на последовательную поддержку ООН могут заслуживать только те документы, которые будут иметь практическое значение в войне против пандемии", - подчеркнул представитель Украины.

Читайте также: В новом российском "антикоронавирусном" проекте резолюции Генассамблеи ООН есть призыв к прекращению протекционистских практик, - ABC News

Новая резолюция, в частности, поощряет государства активнее финансировать разработки вакцин и лекарств, использовать цифровые технологии, усиливать международное научное взаимодействие и координацию в борьбе с COVID-19. 

Источник: https://censor.net.ua/n3190332
 
 
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
Владимир Владимирович вынашивает Великую Россию

Пришла пора сделать кесарево сечение!
 показать весь комментарий
 
 
А що ординці пропонували? Йти молитися в гундяєвські церкви?
 показать весь комментарий
 
Еще одну резолюция и вода будет дороже нефти на $20
 показать весь комментарий
 
Некоторые экономисты полагают,что вместо нефти придумана какая то новая энергия,которая сродни ядерной.Ставишь в автомобиль коробок из под спичек и катайся 500 км без дозаправки.
 показать весь комментарий
 
Санкции это на пользу Раиси, а ковид19 для закрепления эффекта пользы!
 показать весь комментарий
Цензор.НЕТНовостиЗа рубежом
 
 
 
 
 
 вверх