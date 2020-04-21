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 Политика Украины
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Все про:Зеленский (5205) Герасимов (251) Европейская Солидарность (363)

 "Каждый месяц некомпетентные и непрофессиональные действия команды Зеленского ведут Украину к пропасти", - Герасимов

В течение года, прошедшего после президентских выборов, стало очевидно, что у Зеленского не справляются с вызовами и задачами, которые стоят перед государством.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу "Европейской солидарности", об этом заявил нардеп Артур Герасимов.

"Что этот год доказал? Этот год еще раз показал, что Зеленский пришел к власти на лжи. Причем на лжи двух типов. Первая ложь была, когда врали о Порошенко. И в том числе и их команда. И вторая ложь - это так называемые обещания, начиная от 4 тысяч долларов зарплаты для учителей и заканчивая очень многими другими темами", - отметил нардеп.

По его словам, второе, что показал и доказал четко этот год - то, что год назад Украина потеряла профессиональную власть, которую уважали в мире.

"Каждый месяц некомпетентные и непрофессиональные действия команды Зеленского ведут Украину к пропасти", - подчеркнул Герасимов.

Он напомнил, что год назад Зеленский получил экономику, которая росла, однако уже осенью начались кризисные явления, которые теперь усиливает эпидемия коронавируса.

Читайте на "Цензор.НЕТ": МВФ не дает транш Зеленскому, потому что не доверяет ему. Порошенко уже бы давно договорился, - нардеп "ЕС" Герасимов

"Когда люди получили профицит бюджета, десятки миллиардов гривен на счетах, когда получили большие золотовалютные резервы. Когда получили экономику в росте, когда они получили боеспособную армию. И через несколько месяцев у них дыра в бюджете почти 300 млрд - у меня возникает большой вопрос. По их логике, когда при предыдущей власти из бюджета "воровали", почему было и на повышение пенсий, и на вооружение армии, и на оборонную промышленность, и на зарплаты. Пришли якобы честные. И где деньги делись", - отметил Герасимов.

Народный депутат также напомнил, что именно при Зеленском начались преследования участников Майдана: "Вы посмотрите, что сейчас делается. Отпускают "беркут" и в то же самое время подозрения выдвигают активистам Майдана, вместо того, чтобы выдвигать тем, кто убивал людей на Майдане".

"После них надо будет быстро и профессионально принимать глубокие серьезные решения. Ситуация настолько угрожающая, что сегодня Украина нуждается не в пиар лидере, который будет выступать по телевизору. А она требует профессионального человека, который сможет быстро вытащить Украину из той пропасти, куда она сейчас даже не катится, а летит. Единственной альтернативой этой нелепой некомпетентной власти является именно Порошенко. Посмотрите последние социологические исследования. Люди начинают прозревать, и они видят альтернативой именно Порошенко", - подытожил Герасимов.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Когда Зеленский жалуется на 16 тыс. поправок к банковскому закону - он жалуется на самого себя, потому что закон блокируют его же депутаты, - Герасимов

Источник: https://censor.net.ua/n3190331
 
 
 Топ комментарии
 
"Европейской солидарности", об этом заявил нардеп Артур Герасимов.

Дальше можно не читать.
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И это заявил пэсык, из числа тех, кто пролез в 2014-м на лжи и кого народ Украины прогнал поганой метлой."Каждый месяц некомпетентные и непрофессиональные действия команды Зеленского ведут Украину к пропасти", - Герасимов - Цензор.НЕТ 7437
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Совет форумчанПравила форума
 
Як що вам ЗЕботи пишуть , що Порох щось вкрав, повідомте їм ось це:

https://www.facebook.com/dbr.gov.ua/?hc_location=ufi"Каждый месяц некомпетентные и непрофессиональные действия команды Зеленского ведут Украину к пропасти", - Герасимов - Цензор.НЕТ 6134
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это новая методичка какая-то ?
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А кто лучше: Ермаки зеленского или Свинарчуки Порошенко? "Каждый месяц некомпетентные и непрофессиональные действия команды Зеленского ведут Украину к пропасти", - Герасимов - Цензор.НЕТ 5460
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Это заявление ЗЕтело, читай, черным по белому написано.
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Пам"ятаєте склади ***********, які згоріли? Що будемо робити з лісами - згоріли ліси, села, поля - горять кожного дня, вогонь підбирається до цезію і стронцію. І ні одна ззєлєбоба не вякнула проти Шмаклі - що це вже його аналогічні здобудки - воняють проти Пороха по звичці. Інколи мені здається, що якби Володимир Олександрович навалив купу на голову зелебобіку - зелебобік тільки б закотив очі під лоба від задоволення.
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"Европейской солидарности", об этом заявил нардеп Артур Герасимов.

Дальше можно не читать.
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Когда ды, пишет, можно сразу не читать. КАСАП ЕСТЬ КАСП "Каждый месяц некомпетентные и непрофессиональные действия команды Зеленского ведут Украину к пропасти", - Герасимов - Цензор.НЕТ 7468
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зебилам вообще "можно не читать"... Бесполезно
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а можно конкретно - ну с чем не согласен - по пунктам - а то я записываю)))
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И это заявил пэсык, из числа тех, кто пролез в 2014-м на лжи и кого народ Украины прогнал поганой метлой."Каждый месяц некомпетентные и непрофессиональные действия команды Зеленского ведут Украину к пропасти", - Герасимов - Цензор.НЕТ 7437
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Герасимов и Гончаренко єто два самих *бнутих чувака в партии Пороха. Без них у ЕС рейтинг повише був би. ИМХО
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Чьё бы мычало....Вы не в праве тявкать, брысь под шконку мерзкие персонажи прошлого.
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може вы потужно-ришуче обосрались год назад ?
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святкувати вождєй то ваша улюблена справа, лапоть "Каждый месяц некомпетентные и непрофессиональные действия команды Зеленского ведут Украину к пропасти", - Герасимов - Цензор.НЕТ 1188
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То ми Порохоботи згідно твоїх слів ще і винуваті в тому що бубочка виграла бибори? Да сіліконовий?
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Он, что три, что два , что год назад, что ныне сидел и сидит в гофне, но свято верует в святого мессию, который его вытащит. Иного обьяснения нет тому, как можно надеяться и молиться на госчиновника.
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Как там гончарук? Потужно реформировал страну?
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Зато на рояли как играет!
А остальное-ничего страшного,научиться!
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на рояле и то под фанеру играет... Да и номер скомуниздил на Западе..
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Сколько их со справками и просто необследованных, да ещё и Высшем законодательном органе страны. Полезные идиоты, городские сумасшедшие. ублюдки на зарплате, карманные мартышки прошлого не угомонятся.
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Начальник Безлера высказал свое авторитетное мнение, теперь интересно послушать друзей Моторылы и коллег Гиви.
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подпиши петицию на начальника безлера:
https://petition.president.gov.ua/petition/91322
а обоссаного сивоху, друга моторолы и гиви, твое the-кодло уже слило......
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есть тема-вопрос для новой предачи Шустера -как выжить в стране где президент имбицил....
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Что ВоваЗЕ умеет,так это рассказывать анекдоты, давать обещания, развлекать богатых людей и выпрашивать у них деньги. Больше он НИЧЕГО ДЕЛАТЬ не умеет.
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А что,за год не "зміг" ? Печалька. Подобные картинки будут ещё 4 года.
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Как еще это остановить, если это не может остановить даже коронавирус?У нас беда. Производство встало. Население проедает последние свои сбережения, а говорящие головы в ящике ТВ и составители заголовков "новостей" продолжают разжигать так называемый «внутри украинский конфликт»

Изложенное ниже могло бы быть ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕМ всем… мастерам вранья и пропаганды в Украине, которые чувствуют себя неуязвимыми в этом разгуле лжи, цинизма, фарисейства, лакейского услужения олигархизму, ….. в благоприятных для этого всего условиях псевдодемократического беззакония.

Как еще это остановить, если это не может остановить даже коронавирус?

Но, возможно, однажды кто-то может придти и сказать: «Если вы хотите, чтобы мы совершили преступление и стали преступниками, то так и скажите. Один возьмет на себя этот груз ответственности и понесет по закону наказание, посидит в тюрьме и выйдет»

Коронавирус, от которого в мире уже более 165 тыс. умерших и 2,5 млн. инфицированных, так себе, событие, - НЕ ГЛАВНОЕ!? - , а ПРОПАГАНДА, ПОЛИТИЧЕСКАЯ БОРЬБА все же остается главными.

Рамзан Кадыров - Глава Чечни, считает террористами тех, кто безответственно игнорирует карантин.

В одной из уважаемых газет России выходит статья, не менее уважаемой журналистки под заголовком «Когда в Чечне зараженных приравняли к террористам, жители республики начали скрывать свою болезнь и умирать дома».

«Остановите этих нелюдей, которые такое пишут… Если вы хотите, чтобы мы совершили преступление и стали преступниками, то так и скажите. Один возьмет на себя этот груз ответственности и понесет по закону наказание, посидит в тюрьме и выйдет». - реакция Рамзана Кадырова на статью под заголовком «Когда в Чечне зараженных приравняли к террористам, жители республики начали скрывать свою болезнь и умирать дома».

После такой реакции-угрозы Рамзана Кадырова статья исчезла с публикации.

Чечне умер 80-летний религиозный авторитет Гараев из Новых Атагов. Умер он, судя по всему, возможно, от коронавируса, которым он заразился от паломника. Его сыновья тоже заболели. И эти абсолютно безответственные люди организуют массовые похороны, то есть делают то же самое, за что сейчас власти Индии уголовно преследуют этого Кандехляви.

Мало этого, после этого еще больной сын вместо того, чтобы ехать в больницу, выделенную в Чечне под коронавирус, едет в обычную поликлинику. Конечно, эта семейка - круглые ковидиоты,- примечание: ковидиоты - люди, чей низкий уровень интеллекта наглядно показала пандемия, - и во многих странах они были бы привлечены к ответственности."

У нас беда. Производство встало. Население проедает последние свои сбережения, а говорящие головы в ящике ТВ и составители заголовков "новостей" продолжают разжигать так называемый «внутри украинский кризис». Как еще это остановить, если это не может остановить даже коронавирус?
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"Каждый месяц некомпетентные и непрофессиональные действия команды Зеленского ведут Украину к пропасти", - Герасимов - они только дурачками прикидываются.
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Пішов по шерсть.... (Хроніка одного походу у владу).
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Хроника одного Президента ...

21.04.2020 г.

Устенко отчаянно убеждает бизнес о благотворности будущего кредита МВФ. Лучше бы он рассказал зачем сняли Маркарову, устроили войну против НБУ и так долго тянули с законом.

См. Хронику 24.03.2020 г. "Около шести-семи месяцев, находясь в вполне комфортных финансовых условиях, Зеленский наивно надеялся обмануть\уговорить МВФ и удовлетворить Коломойского в вопросе принятия закона о запрете реприватизации банков. Ни первое , ни второе не получилось. Зато получилось в момент финансового кризиса фактически оставить Украину без возможностей кредитования."
Витренко от имени "Нафтогаза" подал предложение о заполнении имеющихся свободных нефтетранспортных мощностей объемами нефти. Но Кабмин Шмыгаля снова опаздывает с нужными решениями. Витренко прав говоря что немедленно нужно заполнять имеющиеся объемы хранения фактически дармовой нефтью. Но пока эта простая мысль дойдет до власти момент будет упущен. У многих в кабмине личные интересы в бензозаправках.
В результате массовых хищений ПЦР-тестов на этапе распределения по регионам у многих регионов уже нет ПЦР-тест систем, который по отчетности продолжают числиться в министерстве здравоохранения.
Украинские пожарные отстояли территорию Беларуси от распространения на нее пожара. правда сгорела своя. Руководитель этой блестящей операции может съездить и получить орден в Минске. Как раз и парад посетит 9 мая.
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"Каждый месяц некомпетентные и непрофессиональные действия команды Зеленского ведут Украину к пропасти", - Герасимов - Цензор.НЕТ 6954"Слуга народу" хоче узаконити полювання в нацпарках і заказниках
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Ох=ох-ох. Да там уже на живность 20 лет разве что с "Градами" не охотятся. "Каждый месяц некомпетентные и непрофессиональные действия команды Зеленского ведут Украину к пропасти", - Герасимов - Цензор.НЕТ 5772
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Порошенко наверное и сделал что-то хорошее... Но привел к власти Зе. Не знаю - вольно или невольно. За что и ответил электоральным импичментом. Рекомендую патриотам искать нового лидера. Иначе через 4 года снова в истерике будете. "Каждый месяц некомпетентные и непрофессиональные действия команды Зеленского ведут Украину к пропасти", - Герасимов - Цензор.НЕТ 3947
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Не Порошенко привел к власти ЗЕ, а жадная, неблагодарная и глупая масса избирателей, не граждан, а жителей Украины.
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Ето при Порохе Украина стояла на краю прирви! при Зе ми шагнули вперьод!
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ПОЛІТИКАЗеленскому понадобился год, чтобы привести Украину к состоянию катастрофы"Каждый месяц некомпетентные и непрофессиональные действия команды Зеленского ведут Украину к пропасти", - Герасимов - Цензор.НЕТ 6702
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Эти дегенераты не то, что ведут к пропасти, а Украина уже летит в пропасти пробив дно.
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Загадка. Грає на піаніно без рук. Керує країною без мізків.
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Дoпиc вiдoмoгo укpaїнcькoгo бiзнecмeнa Олeкciя Дaвидeнкa. Публiкуємo дoпиc в opигiнaлi. Оpфoгpaфiю тa cинтaкcиc збepeжeнo:
"1 гoд.
Эcтpaднo-циpкoвaя x*йня cильнo зaтянулacь.
Рoль нe удaлacь. Случилcя пpoвaл.
Тa твoя знaмeнитaя peчь нa cтaдиoнe oкaзaлacь ПШИКОМ!
Тe твoи пaфocныe вoпpocы нa cтaдиoнe - зaдaй ceгoдня ceбe пepeд cнoм.
Бoюcь в пoиcкax oтвeтoв - нe зacнёшь дo утpa.
Хужe.
Ты cтaл плoxoй пapoдиeй нa oбыкнoвeннoгo пoгpязшeгo в oлигapxax, дpузьяx и кoppупции - укpaинcкoгo пpeзидeнтa."Каждый месяц некомпетентные и непрофессиональные действия команды Зеленского ведут Украину к пропасти", - Герасимов - Цензор.НЕТ 4147
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Україні потрібний Порох, а не Вазєлін Коронавірусний
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Все нынешние проблемы созданы Порошенком. Зеленский в авральном порядке разруливает его зашквары. Разогнали санэпидслужбу, вообще перестали выпускать специалистов этого профиля. В этом году нужно отдавать 17 ярдов процентов с долгов Порошенка, дикие проценты по ОВГЗ. Спасибо Зеленскому, что сразу же ввели жесткий карантин и пока не допустили итальянского сценария. Хотя порохоботы поднимали волны - да как можно, у нас права и т.д.
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шмаркле фан поведай куда делись запасы масок и костюмов для медиков с складов Гос резерва "Кожного місяця некомпетентні та непрофесійні дії команди Зеленського ведуть Україну до прірви", - Герасимов - Цензор.НЕТ 3846
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Ага! А причем здесь зеленский. Фак, я плачу от зебилов касапских
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после епичного обсёра у 80й и 128й "Каждый месяц некомпетентные и непрофессиональные действия команды Зеленского ведут Украину к пропасти", - Герасимов - Цензор.НЕТ 1149 охфис вавы взял паузу "Каждый месяц некомпетентные и непрофессиональные действия команды Зеленского ведут Украину к пропасти", - Герасимов - Цензор.НЕТ 1149 сей великий и могучий 4 ржды отказник оказалось если верить патчам служил в 72й и 128й "Каждый месяц некомпетентные и непрофессиональные действия команды Зеленского ведут Украину к пропасти", - Герасимов - Цензор.НЕТ 1149
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Якщо ціллю команди Зеленського є знищення України, то діють вони професійно і послідовно. Жертви пропаганди все ще не розуміють, що самі йдуть, і дітей, і всю країну ведуть на забій. Хіба це не вищий пілотаж
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