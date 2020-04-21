 "Каждый месяц некомпетентные и непрофессиональные действия команды Зеленского ведут Украину к пропасти", - Герасимов

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу "Европейской солидарности", об этом заявил нардеп Артур Герасимов.
"Что этот год доказал? Этот год еще раз показал, что Зеленский пришел к власти на лжи. Причем на лжи двух типов. Первая ложь была, когда врали о Порошенко. И в том числе и их команда. И вторая ложь - это так называемые обещания, начиная от 4 тысяч долларов зарплаты для учителей и заканчивая очень многими другими темами", - отметил нардеп.
По его словам, второе, что показал и доказал четко этот год - то, что год назад Украина потеряла профессиональную власть, которую уважали в мире.
"Каждый месяц некомпетентные и непрофессиональные действия команды Зеленского ведут Украину к пропасти", - подчеркнул Герасимов.
Он напомнил, что год назад Зеленский получил экономику, которая росла, однако уже осенью начались кризисные явления, которые теперь усиливает эпидемия коронавируса.
"Когда люди получили профицит бюджета, десятки миллиардов гривен на счетах, когда получили большие золотовалютные резервы. Когда получили экономику в росте, когда они получили боеспособную армию. И через несколько месяцев у них дыра в бюджете почти 300 млрд - у меня возникает большой вопрос. По их логике, когда при предыдущей власти из бюджета "воровали", почему было и на повышение пенсий, и на вооружение армии, и на оборонную промышленность, и на зарплаты. Пришли якобы честные. И где деньги делись", - отметил Герасимов.
Народный депутат также напомнил, что именно при Зеленском начались преследования участников Майдана: "Вы посмотрите, что сейчас делается. Отпускают "беркут" и в то же самое время подозрения выдвигают активистам Майдана, вместо того, чтобы выдвигать тем, кто убивал людей на Майдане".
"После них надо будет быстро и профессионально принимать глубокие серьезные решения. Ситуация настолько угрожающая, что сегодня Украина нуждается не в пиар лидере, который будет выступать по телевизору. А она требует профессионального человека, который сможет быстро вытащить Украину из той пропасти, куда она сейчас даже не катится, а летит. Единственной альтернативой этой нелепой некомпетентной власти является именно Порошенко. Посмотрите последние социологические исследования. Люди начинают прозревать, и они видят альтернативой именно Порошенко", - подытожил Герасимов.
https://www.facebook.com/dbr.gov.ua/?hc_location=ufi
Дальше можно не читать.
А остальное-ничего страшного,научиться!
https://petition.president.gov.ua/petition/91322
а обоссаного сивоху, друга моторолы и гиви, твое the-кодло уже слило......
Изложенное ниже могло бы быть ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕМ всем… мастерам вранья и пропаганды в Украине, которые чувствуют себя неуязвимыми в этом разгуле лжи, цинизма, фарисейства, лакейского услужения олигархизму, ….. в благоприятных для этого всего условиях псевдодемократического беззакония.
Как еще это остановить, если это не может остановить даже коронавирус?
Но, возможно, однажды кто-то может придти и сказать: «Если вы хотите, чтобы мы совершили преступление и стали преступниками, то так и скажите. Один возьмет на себя этот груз ответственности и понесет по закону наказание, посидит в тюрьме и выйдет»
Коронавирус, от которого в мире уже более 165 тыс. умерших и 2,5 млн. инфицированных, так себе, событие, - НЕ ГЛАВНОЕ!? - , а ПРОПАГАНДА, ПОЛИТИЧЕСКАЯ БОРЬБА все же остается главными.
Рамзан Кадыров - Глава Чечни, считает террористами тех, кто безответственно игнорирует карантин.
В одной из уважаемых газет России выходит статья, не менее уважаемой журналистки под заголовком «Когда в Чечне зараженных приравняли к террористам, жители республики начали скрывать свою болезнь и умирать дома».
«Остановите этих нелюдей, которые такое пишут… Если вы хотите, чтобы мы совершили преступление и стали преступниками, то так и скажите. Один возьмет на себя этот груз ответственности и понесет по закону наказание, посидит в тюрьме и выйдет». - реакция Рамзана Кадырова на статью под заголовком «Когда в Чечне зараженных приравняли к террористам, жители республики начали скрывать свою болезнь и умирать дома».
После такой реакции-угрозы Рамзана Кадырова статья исчезла с публикации.
Чечне умер 80-летний религиозный авторитет Гараев из Новых Атагов. Умер он, судя по всему, возможно, от коронавируса, которым он заразился от паломника. Его сыновья тоже заболели. И эти абсолютно безответственные люди организуют массовые похороны, то есть делают то же самое, за что сейчас власти Индии уголовно преследуют этого Кандехляви.
Мало этого, после этого еще больной сын вместо того, чтобы ехать в больницу, выделенную в Чечне под коронавирус, едет в обычную поликлинику. Конечно, эта семейка - круглые ковидиоты,- примечание: ковидиоты - люди, чей низкий уровень интеллекта наглядно показала пандемия, - и во многих странах они были бы привлечены к ответственности."
У нас беда. Производство встало. Население проедает последние свои сбережения, а говорящие головы в ящике ТВ и составители заголовков "новостей" продолжают разжигать так называемый «внутри украинский кризис». Как еще это остановить, если это не может остановить даже коронавирус?
21.04.2020 г.
Устенко отчаянно убеждает бизнес о благотворности будущего кредита МВФ. Лучше бы он рассказал зачем сняли Маркарову, устроили войну против НБУ и так долго тянули с законом.
См. Хронику 24.03.2020 г. "Около шести-семи месяцев, находясь в вполне комфортных финансовых условиях, Зеленский наивно надеялся обмануть\уговорить МВФ и удовлетворить Коломойского в вопросе принятия закона о запрете реприватизации банков. Ни первое , ни второе не получилось. Зато получилось в момент финансового кризиса фактически оставить Украину без возможностей кредитования."
Витренко от имени "Нафтогаза" подал предложение о заполнении имеющихся свободных нефтетранспортных мощностей объемами нефти. Но Кабмин Шмыгаля снова опаздывает с нужными решениями. Витренко прав говоря что немедленно нужно заполнять имеющиеся объемы хранения фактически дармовой нефтью. Но пока эта простая мысль дойдет до власти момент будет упущен. У многих в кабмине личные интересы в бензозаправках.
В результате массовых хищений ПЦР-тестов на этапе распределения по регионам у многих регионов уже нет ПЦР-тест систем, который по отчетности продолжают числиться в министерстве здравоохранения.
Украинские пожарные отстояли территорию Беларуси от распространения на нее пожара. правда сгорела своя. Руководитель этой блестящей операции может съездить и получить орден в Минске. Как раз и парад посетит 9 мая.
"1 гoд.
Эcтpaднo-циpкoвaя x*йня cильнo зaтянулacь.
Рoль нe удaлacь. Случилcя пpoвaл.
Тa твoя знaмeнитaя peчь нa cтaдиoнe oкaзaлacь ПШИКОМ!
Тe твoи пaфocныe вoпpocы нa cтaдиoнe - зaдaй ceгoдня ceбe пepeд cнoм.
Бoюcь в пoиcкax oтвeтoв - нe зacнёшь дo утpa.
Хужe.
Ты cтaл плoxoй пapoдиeй нa oбыкнoвeннoгo пoгpязшeгo в oлигapxax, дpузьяx и кoppупции - укpaинcкoгo пpeзидeнтa.