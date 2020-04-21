 Больница на Одесчине закрывается на карантин из-за роста количества случаев коронавируса среди медиков

Об этом сообщил глава Одесской областной государственной администрации Максим Куцый, передает Цензор.НЕТ.

"Учитывая то, что в Подольске наибольшее количество больных среди медработников, областной комиссией по чрезвычайным ситуациям было принято решение об усилении карантинных противоэпидемических мероприятий в городе и районе. Подольская городская больница закрывается на двухнедельный карантин. Все медработники и пациенты в обязательном порядке пройдут ПЦР-тестирование", - написал он.

Всего в Подольске зарегистрированы 37 случаев заражения коронавирусом.

В Одесской области по состоянию на утро вторника, 21 апреля, подтверждены 146 случаев.

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