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COVID-19 Темы дня: Коронавирус и карантин Пожары в Украине Подозрение Чорновол Денис Ермак и Гео Лерос
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 Больница на Одесчине закрывается на карантин из-за роста количества случаев коронавируса среди медиков

В Одесской области на двухнедельный карантин закрывается городская больница Подольска в связи с большим количеством случаев коронавируса среди медицинских работников.

Об этом сообщил глава Одесской областной государственной администрации Максим Куцый, передает Цензор.НЕТ.

"Учитывая то, что в Подольске наибольшее количество больных среди медработников, областной комиссией по чрезвычайным ситуациям было принято решение об усилении карантинных противоэпидемических мероприятий в городе и районе. Подольская городская больница закрывается на двухнедельный карантин. Все медработники и пациенты в обязательном порядке пройдут ПЦР-тестирование", - написал он.

Всего в Подольске зарегистрированы 37 случаев заражения коронавирусом.

В Одесской области по состоянию на утро вторника, 21 апреля, подтверждены 146 случаев.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": На утро 21 апреля зафиксировано 415 новых случаев COVID-19 в Украине, всего - 6125, умер 161 человек, 367 - выздоровели, - Минздрава

Источник: https://censor.net.ua/n3190330
 
 
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Пох,главное,чтоб музеи работали с ломбардами.
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12.03.2020 г. Зеленский "Мы готовы к эпидемии короновируса".
20.04.2020 г. Из 6125 заболевших COVID-19 1139 медицинские работники.

Дальше вывод о компетентности президента можете сделать сами.
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Следовало ожидать. Сравните "противовирусную" экипировку наших врачей на снимке вначале статьи и китайских. А проводить интубациию и ИВЛ у нас из всех врачей могут только одни анестезиологи-реаниматологи, хотя в штатах этому учат даже парамедиков(
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