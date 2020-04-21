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 Общество, Здоровье
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 На сегодняшний день коронавирусом заболели 1138 медработников и 399 детей, - Степанов

По состоянию на 21 апреля коронавирус в Украине обнаружили у 1138 медицинских работников и 399 детей.

Об этом на брифинге сообщил министр здравоохранения Максим Степанов, передает Цензор.НЕТ.

Степанов отметил, что среди нововыявленых случаев коронавируса 25 детей и 64 медработника. При этом выздоровели от болезни вчера трое детей и четверо медиков.

"За минувшие сутки коронавирусом заболели 415 человек, из них 25 детей и 64 медработника, 126 человек госпитализированы. Зафиксировано 10 летальных случаев", - сообщил Степанов.

Читайте на "Цензор.НЕТ": 15,8 млрд грн предусмотрено на доплату медикам, борющимся с COVID-19, - Степанов

"Всего за все время пандемии в Украине заболели 6125 человек. Из них 399 ребенка, а также 1138 медицинских работника", - сообщил он.

Как сообщалось ранее, что в Украине на утро 21 апреля зафиксировано 415 новых случаев COVID-19, всего - 6125, умер 161 человек, 367 - выздоровели.

Источник: https://censor.net.ua/n3190327
 
 
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"Зрітєлі 95 квартала", то як воно ? "Епоха бєдності" скінчилась ??До стадіону на дебати хочете???
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Степанов, іди у відстійку - кожний 5-й із заражених - медик. Це значить, що влада не може захистити не те що простих людей, а й елементарно медиків. Перший зелений мініст - Санжари, скафандр, кондоми, другий - мерці -65, третій - цілеспрямоване зараження медиків.
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На дєнь пабєдабєсія прідьот атвєтка. На святкування Пасхи в захоплених московською церквою українських храмах. Протягом перої декади тижня матимемо щоденний приріст інфікованих 700-1000 чоловік. Піти польським сценарієм епідемії московські попи Україні не дали.
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Медиков и ПРОДАВЦОВ - всех проверять нужно!
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