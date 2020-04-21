 На сегодняшний день коронавирусом заболели 1138 медработников и 399 детей, - Степанов

Об этом на брифинге сообщил министр здравоохранения Максим Степанов, передает Цензор.НЕТ.

Степанов отметил, что среди нововыявленых случаев коронавируса 25 детей и 64 медработника. При этом выздоровели от болезни вчера трое детей и четверо медиков.

"За минувшие сутки коронавирусом заболели 415 человек, из них 25 детей и 64 медработника, 126 человек госпитализированы. Зафиксировано 10 летальных случаев", - сообщил Степанов.

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"Всего за все время пандемии в Украине заболели 6125 человек. Из них 399 ребенка, а также 1138 медицинских работника", - сообщил он.

Как сообщалось ранее, что в Украине на утро 21 апреля зафиксировано 415 новых случаев COVID-19, всего - 6125, умер 161 человек, 367 - выздоровели.