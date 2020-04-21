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 Минздрав будет предлагать открыть с ограничениями парки, музеи и библиотеки, - Степанов

Министерство здравоохранения будет предлагать смягчения некоторых карантинных мер.

Об этом он заявил во время брифинга, передает Цензор.НЕТ.

"Мы будем предлагать, например, открытие для посещения музеев, библиотек, но с четким соблюдением карантинных ограничений по дистанции, средствах индивидуальной защиты и температурного скрининга на входе в то или иное заведение", - отметил он.

По его словам, также Минздрав будет предлагать и другие смягчения карантинных мер.

"Например, прогулки в парках. Но эти прогулки будут четко ограничены по количеству лиц, и по системе индивидуальной защиты во время прогулок", - добавил Степанов.

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Источник: https://censor.net.ua/n3190324
 
 
 Топ комментарии
 
Низзззя....а то вирус нападёт...Вот Эпицентры, Ломбарды, Кредитные спилки можно!
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Особенно музеи важно открыть
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Прогулки в намордниках... Собачники, на мордах ваших питомцев злорадные выражения наблюдаются? Минздрав будет предлагать открыть с ограничениями парки, музеи и библиотеки, - Степанов - Цензор.НЕТ 2117
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Низзззя....а то вирус нападёт...Вот Эпицентры, Ломбарды, Кредитные спилки можно!
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Прогулки в намордниках... Собачники, на мордах ваших питомцев злорадные выражения наблюдаются? Минздрав будет предлагать открыть с ограничениями парки, музеи и библиотеки, - Степанов - Цензор.НЕТ 2117
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При входе надпись "Ломбард" сделают? Минздрав будет предлагать открыть с ограничениями парки, музеи и библиотеки, - Степанов - Цензор.НЕТ 7040
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Медучреждения - основной источник распространения заразы.
Церкви - на втором месте.
Что ты там забыл в той поликлинике?
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А жрать что книжки в музеях будем?рынки открывайте и транспорт
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Из музеев понесем в ломбарды,как-то переживём
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Кому нечего есть, обязательно пойдёт в музей! Или библиотеку... Вы не дебилы, вы идиотыблдь!
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Не тупіть ...Ринки .+маленькі продуктові працюють .Вхід по обному в масках .
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А спецпропуска на транспорт для посещения музея тоже выдавать будут? Идиоты.
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Опасны парки и спортплощадки, зато в ломбардах безопасно
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в парке колечко обручальное не сдашь. И хлебушка не купишь
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То есть в парки по очереди пропускать будут, как в магазины?
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Смотря какие музеи. В популярных объектах толпы с экскурсоводом. А вот библиотеки - без вопросов! Касательно парков - на скамейках не больше двух!
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