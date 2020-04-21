 Число зарегистрированных случаев заболевания COVID-19 в ВСУ возросло до 39, на изоляции находятся 272 военнослужащих

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба Командования Медсил ВСУ в Facebook.

На изоляции (в том числе самоизоляция) - 272 человека. Количество военнослужащих, у которых заканчивается изоляция в ближайшие 2 суток - 90 человек.

Как отметили в пресс-службе, анализ заболеваний среди военнослужащих и гражданского населения свидетельствует о том, что чаще всего инфекция распространяется при эпизодических встречах с близкими людьми (друзьями и родными), которые не входят в круг лиц, с которыми происходит ежедневное общение.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Еще четверо военнослужащих Житомирского военного института заболели COVID-19, - Командование Медсил

"Не подвергайте себя и свою семью опасности лишними контактами. Оставайтесь дома!" - Командование Медсил ВСУ призывает соблюдать правила карантина и личной гигиены.

Напомним, по состоянию на утро 20 апреля в Вооруженных Силах Украины было зарегистрировано 35 случаев заболевания острой респираторной болезнью COVID-19, вызванной коронавирусом SARS-CoV-2.