EN|RU|UK
COVID-19 Темы дня: Коронавирус и карантин Пожары в Украине Подозрение Чорновол Денис Ермак и Гео Лерос
 За рубежом, Здоровье
  3473  24
Все про:КНДР (515) операция (157) Ким Чен Ын (118)

 Ким Чен Ын перенес операцию на сердце и может быть в "серьезной опасности", - разведка США

Разведка США располагает данными о серьезном ухудшении здоровья северокорейского лидера Ким Чен Ына после перенесенной операции на сердце.

Об этом сообщает CNN со ссылкой на информированный источник, передает Цензор.НЕТ.

Так, подозрения о проблемах со здоровьем лидера КНДР возникли после того, как Ким Чен Ын пропустил празднование годовщины дня рождения своего деда Ким Ир Сена. За четыре дня до мероприятия он еще присутствовал на заседании правительства.

Издание отмечает, что когда лидеры Северной Кореи не участвовали в таких важных торжествах в прошлом, это могло "предвещать серьезные последствия".

Южнокорейское издание Daily NK сообщило, что Ким Чен Ын 12 апреля перенес операцию на сердце после ухудшения состояния в связи с "ожирением, курением и переутомлением".

В то же время отмечается, что ситуация остается до конца неясной, поскольку сбор разведывательных данных из Северной Кореи, является одним из самых сложных заданий для разведки США.

Читайте также: "Ким Чен Ын никогда не откажется от ядерного оружия добровольно", - Болтон

Источник: https://censor.net.ua/n3190320
 
   
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
Я думаю стоко фастфуда жрать. Кстати наш бубочка год назад и сегодня это две разных бубочки. Все наверно видели какую ряху отожрал владимир зеленских? Ким Чен Ын перенес операцию на сердце и может быть в "серьезной опасности", - разведка США - Цензор.НЕТ 4347
тоже наверно по шаверме любитель пробить Ким Чен Ын перенес операцию на сердце и может быть в "серьезной опасности", - разведка США - Цензор.НЕТ 8634
 показать весь комментарий
 
 
диабетики они. а вообще, зеленскому стОит телеграмку отбить, с пожеланиями выздоровления. чтоб уж навернека.
 показать весь комментарий
 
 
Если бы Ким Чен Ын ел КИМЧИ (блюдо корейской кухни, представляющее собой остро приправленные квашеные (ферментированные) овощи, в первую очередь, пекинскую капусту.) то на горе всем корейцам был бы здоров.
 показать весь комментарий
 
 
на Роиси медицина как и всё на Роиси, но Ын в курсе и потому Китай рулит! Кім Чен Ин переніс операцію на серці і може бути в "серйозній небезпеці", - розвідка США - Цензор.НЕТ 7241
 показать весь комментарий
 
Жизнь хирурга который оперировал Ына висит на волоске
 показать весь комментарий
 
 
Похоже он завонялся, уже неделю как загнулся.
 показать весь комментарий
 
Его народ траву жрёт,а он умудрился ожиреть.Вот вам и вся суть власти.
 показать весь комментарий
 
 
Липопротеидам низкой плотности пох идеи чучхе.
 показать весь комментарий
 
Ну... пусть всё. Пусть людоед перестанет быть.
 показать весь комментарий
 
 
Если Ким откинет копыта - будет интересно. У него нет взрослых сыновей, садить на трон некого. Начнется драчка между генералами за трон. Кто-то из них может договориться с южанами и американцами о поддержке, тогда режиму придет писец.
 показать весь комментарий
 
 
а дочка-то ещё мала для царствования. 7 годиков всего.
 показать весь комментарий
 
у нашего бубы, мальчика 42 лет тоже регент эрмак/аваков, так шо не переживайте за малую
 показать весь комментарий
 
Да и не только. Женщина на троне это не в корейских традициях. Южан американцы от традиций уже отучили, а вот северяне до сих пор придерживаются. Так что вряд ли ей светит власть, хоть она и единственная наследница.
 показать весь комментарий
 
Ему бы счас Ковида, ну чтоб от сопутсвующего заболевания кыр дык нуться.
 показать весь комментарий
 
 
Жрать меньше надо. Любит, хрюшонок, пожрать.
 показать весь комментарий
 
 
Глядя на его ряху, это можно было предугдать
 показать весь комментарий
 
 
диагноз: переутомился от жратвы, курения и бухла..
блин!.. какое сердце выдержит от такого рабочего графика?!..
 показать весь комментарий
Цензор.НЕТНовостиЗа рубежом
 
 
 
 
 
 вверх