 Ким Чен Ын перенес операцию на сердце и может быть в "серьезной опасности", - разведка США

Об этом сообщает CNN со ссылкой на информированный источник, передает Цензор.НЕТ.

Так, подозрения о проблемах со здоровьем лидера КНДР возникли после того, как Ким Чен Ын пропустил празднование годовщины дня рождения своего деда Ким Ир Сена. За четыре дня до мероприятия он еще присутствовал на заседании правительства.

Издание отмечает, что когда лидеры Северной Кореи не участвовали в таких важных торжествах в прошлом, это могло "предвещать серьезные последствия".

Южнокорейское издание Daily NK сообщило, что Ким Чен Ын 12 апреля перенес операцию на сердце после ухудшения состояния в связи с "ожирением, курением и переутомлением".

В то же время отмечается, что ситуация остается до конца неясной, поскольку сбор разведывательных данных из Северной Кореи, является одним из самых сложных заданий для разведки США.

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