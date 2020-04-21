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 15,8 млрд грн предусмотрено на доплату медикам, борющимся с COVID-19, - Степанов

В ближайшие дни все эти средства будут перечислены на места для того, чтобы не было никаких промедлений с выплатой заработной платы.

Об этом во время брифинга заявил глава Минздрава Максим Степанов, передает Цензор.НЕТ.

"Предусмотрено около 15,8 млрд грн именно на повышение зарплаты всем медицинским работникам, работающим с COVID-19. Подчеркиваю, всем без исключения медицинским работникам, которые работают с COVID-19", - подчеркнул Степанов.

По его словам, на ближайшем заседании правительства будет принято соответствующее урегулирование.

"В ближайшие дни, после этого заседания, все эти средства будут перечислены на места для того, чтобы не было никаких промедлений с выплатой заработной платы", - добавил Степанов.

Напомним, ранее сообщалось, что уже за март медицинские работники Украины, занятые лечением пациентов с лабораторно подтвержденными случаями COVID-19, получат доплату в размере трех должностных окладов.

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Источник: https://censor.net.ua/n3190319
 
 
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По 1000 грн всем пенсионерам с пенсией меньше 5000 грн тоже была предусмотрена...
Осел себя пяткой в грудь бил...что с 1-го апреля выплатят...уже 21 апреля...тысячи нет...
Осел как обычно сбрехал...
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Ну така вже політика...Підвищення пенсій означає скорочення кількості пенсіонерів...Підвищення зарплати лікарям означає зменшення кількості лікарів...Так Сталін колись робив...Є проблема - він усував не саму проблему,а тих,кому вона загрожувала...І проблеми не було...
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