 В Украине с коронавирусом госпитализированы 2036 человек, из них 97 детей, - ЦОЗ

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба ЦОЗ в Facebook.

В результате осложнений, вызванных болезнью, умерли 161 человек, из них 84 мужчин и 77 женщин. Среди умерших преобладают лица в возрасте от 50 лет (86%).

Также в ЦОЗ отметили, что в числе 367 вызровевших 18 детей. Повторное лабораторное исследование не выявило у них вируса в организме.

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Также сообщается, что всего в Украине исследовано 61997 образцов на новую коронавирусную инфекцию методом ПЦР.

Как сообщалось ранее, что в Украине на утро 21 апреля зафиксировано 415 новых случаев COVID-19, всего - 6125, умер 161 человек, 367 - выздоровели.