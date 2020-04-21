 Число зараженных COVID-19 на Львовщине возросло до 256: 14 пациентов в тяжелом состоянии, - ОГА

Об этом сообщает пресс-служба Львовской облгосадминистрации со ссылкой на главного внештатного специалиста по эпидемиологии департамента здравоохранения Львовской ОГА Наталью Тимко, передает Цензор.НЕТ.

"У 256 пациентов позитивный результат теста на коронавирус, из них 10 человек скончались, а 26 выздоровели", – указано в сообщении. По состоянию на 20 апреля в области зафиксировали 253 случая инфицирования коронавирусом.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Отрицательный рекорд: за сутки на Львовщине зафиксировано 37 новых случаев заболевания COVID-19

В областной инфекционной больнице находятся на лечении 100 человек. 14 из них – в тяжелом состоянии.