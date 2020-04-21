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COVID-19 Темы дня: Коронавирус и карантин Пожары в Украине Подозрение Чорновол Денис Ермак и Гео Лерос
 Общество, Здоровье
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 На утро 21 апреля зафиксировано 415 новых случаев COVID-19 в Украине, всего - 6125, умер 161 человек, 367 - выздоровели, - Минздрав

В Украине зафиксировано 6125 случаев коронавирусной болезни COVID-19.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Минздрава.

По данным ЦОЗ, по состоянию на 9:00 21 апреля в Украине 6125 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19, из них 161 летальный, 367 пациентов выздоровели. За сутки зафиксировано 415 новых случаев.

Сейчас коронавирусная болезнь обнаружена:

Винницкая область - 338 случаев;
Волынская область - 174 случая;
Днепропетровская область - 122 случая;
Донецкая область - 16 случаев;
Житомирская область - 270 случаев;
Закарпатская область - 205 случаев;
Запорожская область - 137 случаев;
Ивано-Франковская область - 556 случаев;
Кировоградская область - 247 случаев;
г. Киев - 892 случая;
Киевская область - 356 случаев;
Львовская область - 256 случаев;
Луганская область - 25 случаев;
Николаевская область - 41 случай;
Одесская область - 146 случаев;
Полтавская область - 101 случай;
Ривненская область - 341 случай;
Сумская область - 84 случая;
Тернопольская область - 435 случаев;
Харьковская область - 77 случаев;
Херсонская область - 70 случаев;
Хмельницкая область - 49 случаев;
Черновицкая область - 988 случаев;
Черкасская область - 186 случаев;
Черниговская область - 13 случаев.

Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.

Исследования проводились вирусологической референс-лабораторией Центра общественного здоровья Украины, а также областными лабораториями. По состоянию на утро 21 апреля 2020 в Центр поступило 710 сообщений о подозрении на COVID-19. Всего с начала 2020 года поступило 18532 сообщения о подозрении на COVID-19.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Для обеспечения медиков средствами защиты от вируса Минздрав закупил 71 тыс. защитных костюмов

На утро 21 апреля зафиксировано 415 новых случаев COVID-19 в Украине, всего - 6125, умер 161 человек, 367 - выздоровели, - Минздрав 01
На утро 21 апреля зафиксировано 415 новых случаев COVID-19 в Украине, всего - 6125, умер 161 человек, 367 - выздоровели, - Минздрав 02

Источник: https://censor.net.ua/n3190311
 
 
 Топ комментарии
 
иди это,пойди в инфекционную больницу где лечат пациентов от коронавируса без каких либо средств защиты и докажи всем что это все фейк
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Подтянулись те, кто вчера не сдал анализы.
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Подтянулись те, кто вчера не сдал анализы.
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если все подали как пару дней назад то увелечения нет тогда тоже 400-500 в среднем и пик как говорил еще ранее Ляшко на середину апреля и нышешние даты а не начало мая выходит
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увеличилось на 154 чел, с учетом вчерашних не сдавших анализы.
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Ну вот опять вверх полезло, такие качели еще надолго.
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Не поползло а подровнялось вчера 274 но это не все подали и было без 7 областей,неполный список,смотрите что позавчера тоже 400-500 плюс минус
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А медики уже перестали бухать и подали полную информцаию?
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Щороку в Україні помирає майже 600 тисяч людей. Це майже усе населення Кривого Рогу. Або трохи більше ніж усе населення таких міст як Миколаїв чи Маріуполь----
Развод для лохов продолжается.
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иди это,пойди в инфекционную больницу где лечат пациентов от коронавируса без каких либо средств защиты и докажи всем что это все фейк
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с одной разницей, от нынешней болезни нет лекарства, ни что не может ее остановить.
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Прошу прощения,а как тогда люди выздоравливают от него,значит есть,это вакцины нет и ещё долго не будет,а вакцина это ни что иное,как тот же самый вирус,только вводится он в организм человека в малых дозах,чтобы выработать иммунитет к нему.
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...не известно выздоровели или нет, есть случаи повторного заболевания.
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Вакцина - не тот же самый вирус. Она может быть
а. мертвой - убитый вирус того же или близкого штамма, который вызывает иммунитет.
б живой - вводится ослабленный вирус с нормальной антигенностью, но сниженной патогенностью и сниженной способностью к размножению.
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Всі класи| 9. Хвороби системи кровообігу

Україна

Всього померлих: 387029. Может пора вводить карантин?
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Я никак не пойму, зачем тащить это суммарное число инфицированных. Из которых умер 161 человек, 367 - выздоровели, ведь эти люди уже не заразят никого. И гораздо важнее знать сколько человек было протестировано что бы выявить новых 415 случаев. А так пустая болтовня рассчитаная на каких то баранов
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«Станом на 22:00, за результатами лабораторного дослідження 111 проб, кількість хворих на коронавірус зросла на 44 людини. Дві повторні проби у жителів м Житомир та смт Гришківці показали наявність хвороби в організмі. Станом на зараз, загальна чисельність інфікувань становить 270 осіб На ранок 21 квітня зафіксовано 415 нових випадків COVID-19 в Україні, загалом - 6125, померли 161 особа, 367 - одужали, - МОЗ - Цензор.НЕТ 9292
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тестируют по мире проявления симптомов
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"367 - выздоровели, ведь эти люди уже не заразят никого" - не факт. В ряде стран были то ли рецидивы, то ли повторные заражения.
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Пока стабильная ситуация.резких скачков нет.все же удается держать ситауцию под контролем .несмотря на дефицит сиз и т.д.надежда есть.что минует нас чаша сия.
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130 000 сектантов РПЦ и поповская братия ФСБ-РПЦ скоро поднимут показатели этой заразы что мама не горюй. К середине мая ждать надо беды. Зачем тогда этот карантин ?
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Прискорення експоненти уповільнюється.Дай Бог літом перепочинем.
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Петро Оленев Вот вы интересный человек , для изучения , На ранок 21 квітня зафіксовано 415 нових випадків COVID-19 в Україні, загалом - 6125, померли 161 особа, 367 - одужали, - МОЗ - Цензор.НЕТ 1925 сразу вспоминается поэма про Фому , и пионерский отряд по Конго реке На ранок 21 квітня зафіксовано 415 нових випадків COVID-19 в Україні, загалом - 6125, померли 161 особа, 367 - одужали, - МОЗ - Цензор.НЕТ 7850 Интересны Ваши аргументы относительно Китайцев , им наверно тоже не нужен был карантин , ну и у нас в Израиле полные идиоты На ранок 21 квітня зафіксовано 415 нових випадків COVID-19 в Україні, загалом - 6125, померли 161 особа, 367 - одужали, - МОЗ - Цензор.НЕТ 4085 На ранок 21 квітня зафіксовано 415 нових випадків COVID-19 в Україні, загалом - 6125, померли 161 особа, 367 - одужали, - МОЗ - Цензор.НЕТ 2806Я понимаю в Украина аграрная страна , но вы хоть представляете сколько стоит простой пяти осной Okuma sns ? это пример , а таких заводов в каждой пром зоне десятки . И тем не менее Израиль пошел на карантин , потому что нам дорог каждый Человек . Но если вы Ольгенский , тогда понятно Ваша реакция На ранок 21 квітня зафіксовано 415 нових випадків COVID-19 в Україні, загалом - 6125, померли 161 особа, 367 - одужали, - МОЗ - Цензор.НЕТ 5415
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а какие последствия для здоровья у переболевших этим коронавирусом...?
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Игорь Удалов 5e28c8c5 Еще один , или Ольгенский трроль , или из электората Зеленского На ранок 21 квітня зафіксовано 415 нових випадків COVID-19 в Україні, загалом - 6125, померли 161 особа, 367 - одужали, - МОЗ - Цензор.НЕТ 557 Не пишите Ерунды , если не понимаете опасность На ранок 21 квітня зафіксовано 415 нових випадків COVID-19 в Україні, загалом - 6125, померли 161 особа, 367 - одужали, - МОЗ - Цензор.НЕТ 557
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