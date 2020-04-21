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 Уровень науки не позволяет создать такой коронавирус, - директор Уханьского института вирусологии

Глава института вирусологии в Ухани поблагодарил зарубежных ученых, которые солидарны с коллегами в КНР, находятся на связи и вместе борются с вирусом.

При нынешнем уровне развития науки человек не способен создать вирус, подобный SARS-CoV-2: этот патоген развился в природе естественным путем. Об этом заявил в комментарии каналу CTGN директор Уханьского института вирусологии Юань Чжимин, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на ЛигаБизнесИнформ.

Ученый подчеркнул: нет никаких доказательств, что коронавирус, который вызвал пандемию среди людей, имеет синтетические признаки.

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"Более того, некоторые ученые считают, что для синтеза такого вируса необходимы необычайный интеллект и громадная работа. Я не думаю, что сейчас люди способны синтезировать подобный вирус", - заверил он.

Слухи о том, что вирус – это утечка из WIV, его глава назвал как вполне понятными ассоциациями у людей из-за наличия в первоначальном очаге вспышки института вирусологии, так и специальным политизированием ситуации со стороны некоторых американских игроков (вроде сенатора Тома Коттона) и СМИ.

По словам Юаня, SARS-CoV-2 "не мог вырваться" из их лаборатории: "Я могу с уверенностью сказать, что ни один из наших сотрудников, отставных или любых других наших работников не был инфицирован".

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Глава WIV также подчеркнул: его коллега из Галвестонской национальной лаборатории в США (также уровень биозащиты "4") заявил, что Уханьская лаборатория по уровню соблюдения норм безопасности ничем не хуже американских и европейских.

Источник: https://censor.net.ua/n3190307
 
 
 Топ комментарии
 
Создать с нуля наука пока не позволяет, но селекционировать - ЗАПРОСТО и сколько угодно. Чем в Ухене и занимались - и доселекционировались.
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А им сейчас как раз об этом врать и не выгодно, они уже лузеры, пусть выдают того, кто надоумил в эти игры играть.
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Создать с нуля наука пока не позволяет, но селекционировать - ЗАПРОСТО и сколько угодно. Чем в Ухене и занимались - и доселекционировались.
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Начинаются отмазки что мол мы не могли такое сделать и что вирус появился именно там где находится лаборатория по работе с вирусами и где недостаточный уровень безопасности просто случайность.
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Он бы лучше сказал о том, какова вероятность такого "совпадения" : лаборатория вирусологии, а через улицу тот самый рынок, где это все, якобы, и началось
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Вот вот, в Китае таких рынков тысячи но вот же совпадение что это случилось именно возле лаборатории.
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та это все проклятые чайнафобы и империалисты!
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Уж очень много совпадений. Вирус возник именно там, где есть такая лаборатория.
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Если будут препятствовать разведке США в этом деле, то однозначно вирус создан в их пробирке с российской пробкой.
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По дурости можно создать что угодно, а вот не выпустить гулять на волю , тут как раз иногда не хватает уровня
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А, представьте, что это они создали этот вирус, да, еще, и специально запустили в мир. Кто-то признается? особенно, учитывая чуткое руководство Компартии. А, что такое Компартия многие, еще, уверен помнят.
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Директор просто увёл в сторону. Никто и не говорит о его создании или модификации. Вопрос о том - был ли у них этот вирус.Он был.
Что-то у них не получилось. А вот 4 мая 2018 г. Синьхуа опубликовало бравурные и оптимистические хроники из этого института, и там они вовсю работали с летучими мышами. Похоже, они таки сделали сказку былью... или болью...
Вот ссылка. Забейте название в поиск и найдете еще материал
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Есть статья в Нейчур от китайских ученых из той лабы о работе над коронавирусом...
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Трамп з часу свого обрання намагавсь підбити Китай. Торгові війни, санкції через курсову політику, повертав виробництва які зрозуміло ніхто взад не випустив, підбурювали Гонконг, по Мотор-Січі зірвали угоду і вірус скоріше вкинув, да щось пішло не так.
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все годы жили спокойно и ВДРУГ вирус сам создался!
ПРОСТО КИТАЙЦЫ понимают: что сейчас их санкциями развалят ЗА ТАКОЙ ЭКСПЕРИМЕНТ НАД ЧЕЛОВЕЧЕСТВОМ
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Даже если докажут что утечки из лаборатории не было все равно остается факт сокрытия информации о заражении, а в суды уже начали подавать иски именно по этому поводу, так что Китаю придется выплатить триллионы долларов.
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Какое сокрытие. Пока в Китае заражались тысячи, весь мир считал погибших китайцев и ничего не предпринимал. Теперь оказывается китайцы виноваты?
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Короче МЫШЬ С ВИРУСОМ сбежала сама 😀😀😀через окно
И сразу на базар
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"...ни один из наших сотрудников..."
Предупреждён - значит вооружён.
Возможно были осведомлены над чем работают и имели возможность
кардинально себя защитить.
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не забуваємо головного - пан Юань Чжимин директор Уханьского института вирусологии. Як керівник установи він захищае себе та установу. Далі. Він виказав свою власну думку, що його не можна створити та й ще не у них. Це його власна версія. А от інші фахівці вважають по-іншому. В любому випадку в світі науки ці вислови мають підкріплюватися дослідженнями, рецензіями в наукових виданнях. А хто заразу зробив рос. "Вектор" чи Уханський інститут дуже важко встановити (сам казав, що його підлеглі - всі здорові - добре захищалися).
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цікаво, навіщо він це зробив? схоже на хуцпу сугубо внутрішнього споживання. бо створення вірусів подібно уханським - це те, чим займаються вірусологи останні 25 (25 Карл!) років, в тому числі і Ухані.
тут лонгрід по цій темі з блекджеком і пруфами
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Китай нужно снова загонять в будку, covid-19 хороший для этого повод. Две последние вирусные эпидемии тоже из китая. Сейчас они этой хнёй обрушили экономику всей планеты, можно сказать выиграли третью мировую без единого выстрела. Теперь следует обрушить их экономику, пока не поздно. Каждая страна на себе прочувствовала, насколько все завязано на китае - маски, лекарства, разные мед. изделия. Жадность наживы нас сгубила. Надо это срочно менять.
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Во чешет ....невозможно создать.вот версия о панголине сожравшей летучую мышь и сьеденной сырой китайским гурманом.внутри коего вирус смутировал.выглядит куда более неправдоподной.тысячи лет жрали китайцы и панголин и мышей.что то таких мутаций не наблюдалось.да по реакции властей всех стран понятно.что шняга эта искусственная и до ужаса опасная.стали бы из за какого то гриппа экономику рушить...
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_Ноубелевский лаурет считает иначе: вирус сконструирован. Внедрены фрагменты кода ВИЧ. И индийские учёные, исследовавшие код, говорят за это.
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Это китаец намекает , что человечеству еще повезло , что у них такой уровень в лаборатории .а могли бы что нибудь и похлеще создать.
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В кетае наука высокого уровня. Выкинь стереотип на свалку.
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Уровень науки не позволяет создавать вирусы, но уровень науки позволяет изменять уже существующие вирусы
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значит кацы.
а вы продолжайте пауками на зубах хрустеть - общему комуняцкому делу ето точно не помешает....
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этим вирусом не переболеет только тот - кто успеет умереть до заражения...!
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Если бы эту заразу создала бы природа, то 80% населения земли уже были бы мертвы. Природа шутить не будет.
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Навіщо та наука, якщо будь-який китаєць за допомогою виделки, сковорідки та кажана може народити цей вірус у своїй дупі?
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Возможно и ботокс замешан.его стиль .в иутной воде рыбку ловить.вот он и замутил ...доя начала воду.рыбку теперь выуживает.санкции убрать попытается.свое население...без пинка под зад не шевелящееся..активизирует.утрирую .понятно...но
..если ширше взглянуть....
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3,14-здишь, как дизель, собакоед узкопленочный! Твоя ж шняга за гранты научнная, что с Америки поперли, и придумала!
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Это да, это ж надо какая случайность: именно в Ухане началось, и именно в том районе, где институт вирусологии.
Невероятное китайское совпадение. Рівень науки не дозволяє створити такий коронавірус, - директор Уханьського інституту вірусології - Цензор.НЕТ 6006
Не-не, лаборатория ни при чем, это на соседнем рынке марсиане зараженную рыбу продавали. Рівень науки не дозволяє створити такий коронавірус, - директор Уханьського інституту вірусології - Цензор.НЕТ 6006
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НОВАЧОК теж важко уявити не те що придумати.Але спеціально чи випадково хтось його винайшов.А дехто інший використав. Таблиця Мендєлеєву у сні прийшла.Висновок на майбутнє-вірусні лабораторії потрібні але їх треба робити в скелях чи на островах і ті хто там працює мають сидіти там як в тюрмі без щоденного виходу в люди.Відробив вахту 2тижні ще стільки ж відпочинь там на карантині а тоді або в люди або знов до роботи.А то набудували лабораторій в жилих масивах.Вірус має вражаючу дію як радіація.Схожі ще й своєю непомітністю.
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Профессор Монтанье:КоронавирусSARS-CoV-2, ответственный за пандемию Covid-19, уже убившую более 120 тыс. человек в мире, является вирусом, искусственно созданным в поисках вакцины против СПИДа, но случайно выпущенным из китайской лаборатории.

Это заявление профессор Люк Монтанье, лауреат Нобелевской премии по медицине в 2008 году за "открытие" ВИЧ, сделал сегодня (16 апреля) в интервью д-ру Жану-Франсуа Лемуану на портале Pourquoi Docteur .
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