 Уровень науки не позволяет создать такой коронавирус, - директор Уханьского института вирусологии

При нынешнем уровне развития науки человек не способен создать вирус, подобный SARS-CoV-2: этот патоген развился в природе естественным путем. Об этом заявил в комментарии каналу CTGN директор Уханьского института вирусологии Юань Чжимин, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на ЛигаБизнесИнформ.
Ученый подчеркнул: нет никаких доказательств, что коронавирус, который вызвал пандемию среди людей, имеет синтетические признаки.
"Более того, некоторые ученые считают, что для синтеза такого вируса необходимы необычайный интеллект и громадная работа. Я не думаю, что сейчас люди способны синтезировать подобный вирус", - заверил он.
Слухи о том, что вирус – это утечка из WIV, его глава назвал как вполне понятными ассоциациями у людей из-за наличия в первоначальном очаге вспышки института вирусологии, так и специальным политизированием ситуации со стороны некоторых американских игроков (вроде сенатора Тома Коттона) и СМИ.
По словам Юаня, SARS-CoV-2 "не мог вырваться" из их лаборатории: "Я могу с уверенностью сказать, что ни один из наших сотрудников, отставных или любых других наших работников не был инфицирован".
Глава WIV также подчеркнул: его коллега из Галвестонской национальной лаборатории в США (также уровень биозащиты "4") заявил, что Уханьская лаборатория по уровню соблюдения норм безопасности ничем не хуже американских и европейских.
Что-то у них не получилось. А вот 4 мая 2018 г. Синьхуа опубликовало бравурные и оптимистические хроники из этого института, и там они вовсю работали с летучими мышами. Похоже, они таки сделали сказку былью... или болью...
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ПРОСТО КИТАЙЦЫ понимают: что сейчас их санкциями развалят ЗА ТАКОЙ ЭКСПЕРИМЕНТ НАД ЧЕЛОВЕЧЕСТВОМ
И сразу на базар
Предупреждён - значит вооружён.
Возможно были осведомлены над чем работают и имели возможность
кардинально себя защитить.
тут лонгрід по цій темі з блекджеком і пруфами
а вы продолжайте пауками на зубах хрустеть - общему комуняцкому делу ето точно не помешает....
..если ширше взглянуть....
Невероятное китайское совпадение.
Не-не, лаборатория ни при чем, это на соседнем рынке марсиане зараженную рыбу продавали.
Это заявление профессор Люк Монтанье, лауреат Нобелевской премии по медицине в 2008 году за "открытие" ВИЧ, сделал сегодня (16 апреля) в интервью д-ру Жану-Франсуа Лемуану на портале Pourquoi Docteur .