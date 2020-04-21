 У священника УПЦ МП на Хмельнитчине обнаружен COVID-19, он на самоизоляции

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "УНИАН", об этом сообщили в областном штабе по ликвидации чрезвычайной ситуации.
Среди новых инфицированных - священник Свято-Преображенского женского монастыря УПЦ МП (село Головчинцы Летичевского района). Он находится на самоизоляции. Также выясняется круг контактных лиц.
Напомним, ранее сообщалось, что в женском монастыре УПЦ МП на Хмельнитчине зафиксированы 2 случая COVID-19.
У церкви московского подчинения явно есть задание перезаразить как можно больше прихожан, чтоб нас накрыло вирусом .