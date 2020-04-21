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COVID-19 Темы дня: Коронавирус и карантин Пожары в Украине Подозрение Чорновол Денис Ермак и Гео Лерос
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 У священника УПЦ МП на Хмельнитчине обнаружен COVID-19, он на самоизоляции

По состоянию вечер 20 апреля в Хмельницкой области зарегистрировано 53 лабораторно подтвержденных случаев заболевания на COVID-19.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "УНИАН", об этом сообщили в областном штабе по ликвидации чрезвычайной ситуации.

Среди новых инфицированных - священник Свято-Преображенского женского монастыря УПЦ МП (село Головчинцы Летичевского района). Он находится на самоизоляции. Также выясняется круг контактных лиц.

Напомним, ранее сообщалось, что в женском монастыре УПЦ МП на Хмельнитчине зафиксированы 2 случая COVID-19.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Если кто-то из прихожан умрет, это может быть уголовный срок, - Геращенко об ответственности священников за нарушение правил карантина

Источник: https://censor.net.ua/n3190306
 
 
 Топ комментарии
 
Навідь бити масковських попів не можна, бо вони заразні.
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Первый Украинский Короновирусный Фронт?))
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Обычный вброс для ботов, тут главные слова УПЦ МП, они действуют как красная тряпка на быка
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Не удивительно что страдают в основном секта Гундяева.
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В городе Святогорск Донецкой области мацковская церковь была забита народом без всяких масок и элементарных У священника УПЦ МП на Хмельниччині виявлено COVID-19, він на самоізоляції - Цензор.НЕТ 5002 мер предосторожности...
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я уж подумал, что народ без масок и всяких мер предосторожности заколотил досками окна и двери мацковской церкви в Святогорске.
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Спецоперация Путина -Гундяя работает 😵
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А казали шо маасковських попів вірус нібірьот.
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официальные диллеры божей благодати тоже заразны бывают!
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Чаще всех заразны - ведь поп один беснуется, а веропитеков - стадо, рядом то, брызжут слюной, лижут доски с "ликами", целуют стилизированные две палки с бомжем на них.
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Мне напоминает как в голодомор - "молились и ждали". Ну почему этих попов не запереть в их капищах, а верунов штрафовать? Ведь это как бандит с ножом подступает к тебе, а у тебя ружье, но ты только мямлишь - не режь меня. Мусора для чего? 10 рыл одного чувака ловит, а попов боятся - онафему же наложат мусорам в форменные штаны, или брюки У священника УПЦ МП на Хмельниччині виявлено COVID-19, він на самоізоляції - Цензор.НЕТ 7575
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Для того , чтобы закрыть церкви законно , нужно было вводить ЧП. Как бы восприняли это украинцы? По этому власть может только настоятельно рекомендовать не посещать церкви. Хотя я абсолютно с вами согласна, нужно было заколотить эти рассадники заразы. Церкви перестали быть Храмами Божьими, превратились в базары. То с чем боролся Христос
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Навідь бити масковських попів не можна, бо вони заразні.
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правильно. только в перчатках, маске, битой и не ближе полутора метров.
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Сидит пугало в арке из цветов в то время, как у каждого в кармане есть смартфон. И ещё ему его костлявые руки облизывают прихожане. Этот цирк имеет название- невежество.
У церкви московского подчинения явно есть задание перезаразить как можно больше прихожан, чтоб нас накрыло вирусом .
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новость про тыщу заболевших медиков слышал. про кучу попов слышал. про заболевшего мента - ни одной.
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По идее священники сами должны были храмы закрыть.но то священники....эти ж барбосы будут доталово прихожан завлекать.закрыть их силовым методом.из за них весь карантин насмарку.
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По какой идее и почему должны были закрыть? Может как в супермаркете - по 500 человек впускать?
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