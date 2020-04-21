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 Политика Украины, Общество
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 Их здоровье пошатнулось, крошатся и выпадают зубы, - адвокат Семедляев о самочувствии крымских политзаключенных в российском СИЗО

Адвокат Эдем Семедляев, посетивший в СИЗО Ростова-на-Дону фигурантов красногвардейской группы "дела Хизб ут-Тахрир" Арсена Абхаирова и Эскендера Абдулганиева, рассказал о самочувствии политзаключенных.

Об этом сообщает в Facebook Крымская солидарность, передает Цензор.НЕТ.

"Конечно, здоровье их пошатнулось в связи с длительным нахождением в нечеловеческих условиях в СИЗО. В первую очередь, страдают от этого зубы. У Арсена уже выпало три зуба, остальные начинаются крошиться, из-за некачественного питания начали появляться и другие проблемы, но несмотря на все это ребята держатся", - рассказал адвокат.

Абхаиров и Абдулганиев рассказали ему, что после недавнего визита к ним украинского генконсула в Ростове-на-Дону Тараса Малышевского "на счет ребят консульство перечислило деньги, на которые они могут приобретать вещи первой необходимости в магазине при СИЗО".

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Как отмечает Крымская солидарность, 14, 15 и 17 апреля генеральный консул Украины в Ростове-на-Дону посетил 16 крымских политзаключенных, которые находятся в пенитенциарных учреждениях этого города. По словам Малышевского, он встретился со всеми политзаключенными из Крыма, кроме Арсена Джеппарова.

"Мне посчастливилось всех увидеть, кроме Арсена Джеппарова, который продолжает пребывать в СИЗО-4 в Шахтах. Так что отдельно с каждым из пяти фигурантов "ялтинской группы", всеми фигурантами "второй Бахчисарайской группы", а также с Нариманом Мемедеминовым, Олегом Приходько и Энвером Сейтосмановым обсудили многие темы, ответил ребятам на большинство поставленных вопросов", - рассказал Малышевский.

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Как сообщалось, в феврале 2019 года в крымском поселке Октябрьское Красногвардейского района в домах крымских татар прошли обыски. Сразу после задержания в управление ФСБ в Симферополе были доставлены Эскендер Абдулганиев, Арсен Абхаиров и Рустем Эмирусеинов. Ранее за отказ сотрудничать со следствием и нежелание признавать себя виновными в терроризме их поместили в психиатрическую больницу. 15 января 2020 года стало известно, что фигурантов этот дела этапировали из симферопольского СИЗО в Ростов-на-Дону.

Источник: https://censor.net.ua/n3190303
 
 
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21 век на дворе. Роися так и осталась в средневековье.
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А для Зе це не громадяни України.
Тому він їх не міняє.
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ужас, в украине зато тюрьмы как пансионаты
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а что тут нового?? а возьми украинские тюрьмы там вповсюду точно такое- 60 чел в 20 местной камере болезни нет мед обслуживания... но вот в чём мы пошли далее всех в т.ч и РАШИ... МЫ БУДЕМ СТРОИТЬ тюрьмы повышенной комфортности -плати и сиди точно так как и на воле ... бассейны джакузи жратва из ресторана бухло и проститутка всё ждет тебя там но один день говорят от 1000 грн.. а за 5000 тыс в день говорят даже отпуск на выходные домой-ПЛАТИ!! и самое смешное их строит за бюдженые средства МИНЮСТ а бабло остаётся РУКОВОДСТВУ УЧРЕЖДЕНИЯ на их усмотрение-якобы для полегчення жизни остальным арестантам
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вот именно! лишение свободы - превратилось в курорт с девками...
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так и про Надюху трезвонили на весь мир...
а оказалось....
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Надюху раша-зомбоящик постоянно показьівал-пиарил, а заключенньіх в Крьіму никому не показьівают, даже представителям международньіх организаций.
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каждий малароcc должон помнить то, чта руцкий мыр не абесчает яму
любительцкую по 2.20 и вотку по 3.62 и бянзин по 4 коп.,
зато руцкий мыр харантирует : каждое утро для малароца будеть ихрать
гимнъ савейскага саюса, но руцкий мыр савсем не харантируеть чта малароcc яго
услышит... Їхнє здоров'я похитнулося, кришаться і випадають зуби, - адвокат Семедляєв про самопочуття кримських політв'язнів у російському СІЗО - Цензор.НЕТ 3205
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