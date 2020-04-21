 Их здоровье пошатнулось, крошатся и выпадают зубы, - адвокат Семедляев о самочувствии крымских политзаключенных в российском СИЗО

Об этом сообщает в Facebook Крымская солидарность, передает Цензор.НЕТ.

"Конечно, здоровье их пошатнулось в связи с длительным нахождением в нечеловеческих условиях в СИЗО. В первую очередь, страдают от этого зубы. У Арсена уже выпало три зуба, остальные начинаются крошиться, из-за некачественного питания начали появляться и другие проблемы, но несмотря на все это ребята держатся", - рассказал адвокат.

Абхаиров и Абдулганиев рассказали ему, что после недавнего визита к ним украинского генконсула в Ростове-на-Дону Тараса Малышевского "на счет ребят консульство перечислило деньги, на которые они могут приобретать вещи первой необходимости в магазине при СИЗО".

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Как отмечает Крымская солидарность, 14, 15 и 17 апреля генеральный консул Украины в Ростове-на-Дону посетил 16 крымских политзаключенных, которые находятся в пенитенциарных учреждениях этого города. По словам Малышевского, он встретился со всеми политзаключенными из Крыма, кроме Арсена Джеппарова.

"Мне посчастливилось всех увидеть, кроме Арсена Джеппарова, который продолжает пребывать в СИЗО-4 в Шахтах. Так что отдельно с каждым из пяти фигурантов "ялтинской группы", всеми фигурантами "второй Бахчисарайской группы", а также с Нариманом Мемедеминовым, Олегом Приходько и Энвером Сейтосмановым обсудили многие темы, ответил ребятам на большинство поставленных вопросов", - рассказал Малышевский.

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Как сообщалось, в феврале 2019 года в крымском поселке Октябрьское Красногвардейского района в домах крымских татар прошли обыски. Сразу после задержания в управление ФСБ в Симферополе были доставлены Эскендер Абдулганиев, Арсен Абхаиров и Рустем Эмирусеинов. Ранее за отказ сотрудничать со следствием и нежелание признавать себя виновными в терроризме их поместили в психиатрическую больницу. 15 января 2020 года стало известно, что фигурантов этот дела этапировали из симферопольского СИЗО в Ростов-на-Дону.