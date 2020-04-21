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 Общество, За рубежом
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 В США проводят испытания более 70 методов лечения COVID-19

В США идут более 70 испытаний различных методов лечения от коронавируса.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает Газета.ру.

Как заявил президент Дональд Трамп, в США проводятся испытания свыше 70 методик лечения коронавируса нового типа COVID-19.

"Сейчас в США проводится 72 активных испытания, ведутся исследования десятков терапевтических методик и способов лечения, еще 211 находятся в стадии планирования. Речь идет о лечении и о вакцинах", - сказал американский президент.

"Лично я предпочитаю лечебные методы, потому что они помогают людям сразу", - добавил он.

Читайте на "Цензор.НЕТ": США должны быть готовы на случай возвращения коронавируса осенью, - Трамп

Медики предупреждали ранее, что создание вакцины от коронавируса займет не менее 12-18 месяцев с момента старта пандемии.

Тем временем, число случаев заражения коронавирусом в США превысило 780 тысяч, умерли более  42 тысяч человек, следует из данных университета Джонса Хопкинса, который ведет собственные подсчеты на основе федеральной и местной статистики, а также других источников.

Источник: https://censor.net.ua/n3190302
 
 
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Если есть 70 методов лечения, это значит, что нет ни одного...
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По перше не эсть,а ідуть випробування, а по друге, що ви хотіли цим сказати?Про оптимістичеу безнадійнйсть? Тоді вам не лєнту.сру!
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Подкидываю шутку для квартал 95....Это они так рванули найти противоядие , когда узнали что Зельнский целый миллион долларов побещал! В США проводят испытания более 70 методов лечения COVID-19 - Цензор.НЕТ 9357
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А в ********** проводят одно испытание, на которое возлагают все надежды - испытывают противовирусное действие настойки боярышника на добровольцах. Но сразу возникла проблема - не знают куда деть лишних добровольцев, которые ломятся на испытания и мешают работать.
В США проводят испытания более 70 методов лечения COVID-19 - Цензор.НЕТ 3064
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Марка брэнд вылечит всех,бочка онлайн 25,30 В США проводят испытания более 70 методов лечения COVID-19 - Цензор.НЕТ 5693
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докотився цензор - вже газету сру цитує. скоро у пуйла інтервью братти будете?
Минулі роки роздували істерію про кір та інші дитячі хвороби. тепер бачите тему ковіду обсмоктують. І жодного обьєктивного матеріалу.
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А как у нас обстоят дела с разработкой вакцины, тишина?
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