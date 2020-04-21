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Все про:Amnesty International (164) казнь (58) смертная казнь (86)

 В 2019 году в мире казнили 657 человек, - Amnesty International

В 2019 году в 20 странах были казнены по меньшей мере 657 человек.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на DW, это следует из доклада правозащитной организации Amnesty International, который был опубликован во вторник, 21 апреля.

В то же время, сообщают в организации, это число включает лишь задокументированные случаи приведения в исполнение высшей меры наказания.

Однако уже в Китае, который не попал в статистику, так как не дает официальных данных по казням, по оценкам Amnesty International, были казнены "тысячи" человек. В Иране был казнен 251 человек, из них четверо не достигли совершеннолетия. В Саудовской Аравии казнили 184 человека - это самое большое число казней, зарегистрированное в этой стране за время наблюдения. В Ираке число казней выросло за год, по меньшей мере, вдвое - в 2019 году оно составляет не менее ста.

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"Смертная казнь несовместима с основными правами человека, ее следует наконец отменить по всему миру", - заявил, комментируя данные, генеральный секретарь Amnesty International в Германии Маркус Бееко (Markus Beeko).

Источник: https://censor.net.ua/n3190299
 
 
 Топ комментарии
 
было такое уже при Сралине....
и получили на выходе народ с сломанным позвоночником и страхом на генном уровне...
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Типичные мысли совкового холопа. Вырастили целые поколения рабов, мля.
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На фотке петля без морды путлера. Непорядок.
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Якщо би і в Україні так - і так років 10-ть підряд....- у нас була б інша Країна Реально ...
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было такое уже при Сралине....
и получили на выходе народ с сломанным позвоночником и страхом на генном уровне...
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Этим Amnesty International в тех странах быстро укажут кто они и что они.
В Украине их интересуют только радикалы и "тайные" комнаты СБУ. И СБУ им любезно демонстрирует свои здания по наклёпу сепаров....
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Типичные мысли совкового холопа. Вырастили целые поколения рабов, мля.
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Тебе видать нравится кормить со своих налогов ублюдка грохнувшего всю твою семью и приговоренного к ПЖ.
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На фотке петля без морды путлера. Непорядок.
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"Смертная казнь несовместима с основными правами человека, ее следует наконец отменить по всему миру". Поскольку такие, как Ху*ло, человеком не могут считаться по определению, отменять смертную казнь насовсем нельзя. У 2019 році у світі було страчено 657 осіб, - Amnesty International - Цензор.НЕТ 6979
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На РАБссии праздник,Путлеров всех семерых казнят в один день...
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"Смертная казнь несовместима с основными правами человека...." А мнение умышленно убитых людей и их родственников интересно генеральному секретарю ??
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А мнение убитых из-за ошибки правосудия и их родственников?
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зараз є поліграф. Визнаний винуватим завжди може його пройти, щоби уникнути помилки. Інше питання, що 99,99% "невинуватих", ніколи на його проходження не погодяться.
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Полиграф существует давно. И тем не менее только в США с 1976 года 123 человека были освобождены из камеры смертников после того, как была установлена их невиновность благодаря ДНК-экспертизе. То есть их осудили и люди ждали казни. А сколько людей казнили в случаях, когда нет следов ДНК?
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В мире только нашлось 650 Чикатилов?Так не бывает,их миллионы...
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В одном Китае ежегодно казнят в среднем 15 000.Сказочники блин
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'Смертная казнь несовместима с основными правами человека... ' - проблема в том, что есть ЛЮДИ (как социальный вид) и ГОЛЫЕ ОБЕЗЬЯНЫ (как биологический) и УЗУРПАТОРЫ ВЛАСТИ намерено и коварно эти понятия "путают" (сделали эквивалентными, чтоб манипулировать "политическими голосами" безответственных голых обезьян на так называемых "выборах", которых у них и быть не должно по причине фактической НЕДЕЕСПОСОБНОСТИ). У людей должен быть расширенный пакет прав, а у голых обезьян минимальный! Удручает только другое - систематические ошибки "судебной" системы, а смертная казнь - это необходимость, но вопрос ее применения должен быть строго ограничен.
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В ********** ежегодно казнят более 100 тыс. неугодных методом инъекций с отравой. Метод разработан еще своками и активно применялся к чеченам и др.
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В этом году в Нюрнберге должны павешать шайку совковых каганов: ***** вместе с Лукой и Назарбаем.
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Матвеич,какой ты жыстокий чилавек,прямо извезг.убить троих фюреров скопом.это зверьзство... У 2019 році у світі було страчено 657 осіб, - Amnesty International - Цензор.НЕТ 5290
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Интересно было бы узнать список этих стран,я почему-то уверен что это будут страны третьего мира которые стремительно экономически развиваются.
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та вони фактично у статті перераховані.
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После импичмента нужно будет на год, на два разрешить смертную казнь в Украине.
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О так... уявіть собі дати право страти таким як Зеля і Венедіктова?
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И ни одного из Amnesty International, это успех, товарищи! Слава кпсс, мвф и оон вместе с воз!
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В 2020-м Украина потратит на содержание антикоррупционеров 3,7 милллиарда, а от них получила в бюджет всего 14 тысяч
Экономика / Мнения 21-апр, 05:569 758 0

Имитация борьбы с коррупцией обходится народу Украины все дороже и дороже, хотя эффективности от ее работы никакой.

​​Наглядная инфографика, как в Украине тратят деньги на борьбу с коррупцией. С 2015 года было создано 6 антикоррупционных ведомств. За последние 5 лет на их деятельность было потрачено 7 млрд грн.

На текущий 2020 год в бюджете заложено еще 3,7 млрд грн. Простым сложением получаем, что за 6 лет на 6 антикоррупционных органов потрачено 10,7 млрд грн.

Однако самое интересно, что результата от деятельности антикоррупционных ведомств нет. Так, по данным Госказначейства, за 1-й квартал 2020 года в бюджет от борьбы с коррупцией поступило 14 284,45 грн (это определенно победа).

На данный момент мы столкнулись с ситуацией, когда госбюджет кормит огромную толпу чиновников, которые неоправданно получают зарплату и имитируют борьбу с коррупцией.

При этом все ведомства больше заняты внутренними разборками за власть, а также конфликтами с соседними антикоррупционными органами.

Денис Ковалев
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