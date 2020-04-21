 В 2019 году в мире казнили 657 человек, - Amnesty International

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на DW, это следует из доклада правозащитной организации Amnesty International, который был опубликован во вторник, 21 апреля.
В то же время, сообщают в организации, это число включает лишь задокументированные случаи приведения в исполнение высшей меры наказания.
Однако уже в Китае, который не попал в статистику, так как не дает официальных данных по казням, по оценкам Amnesty International, были казнены "тысячи" человек. В Иране был казнен 251 человек, из них четверо не достигли совершеннолетия. В Саудовской Аравии казнили 184 человека - это самое большое число казней, зарегистрированное в этой стране за время наблюдения. В Ираке число казней выросло за год, по меньшей мере, вдвое - в 2019 году оно составляет не менее ста.
"Смертная казнь несовместима с основными правами человека, ее следует наконец отменить по всему миру", - заявил, комментируя данные, генеральный секретарь Amnesty International в Германии Маркус Бееко (Markus Beeko).
и получили на выходе народ с сломанным позвоночником и страхом на генном уровне...
В Украине их интересуют только радикалы и "тайные" комнаты СБУ. И СБУ им любезно демонстрирует свои здания по наклёпу сепаров....
Экономика / Мнения 21-апр, 05:569 758 0
Имитация борьбы с коррупцией обходится народу Украины все дороже и дороже, хотя эффективности от ее работы никакой.
Наглядная инфографика, как в Украине тратят деньги на борьбу с коррупцией. С 2015 года было создано 6 антикоррупционных ведомств. За последние 5 лет на их деятельность было потрачено 7 млрд грн.
На текущий 2020 год в бюджете заложено еще 3,7 млрд грн. Простым сложением получаем, что за 6 лет на 6 антикоррупционных органов потрачено 10,7 млрд грн.
Однако самое интересно, что результата от деятельности антикоррупционных ведомств нет. Так, по данным Госказначейства, за 1-й квартал 2020 года в бюджет от борьбы с коррупцией поступило 14 284,45 грн (это определенно победа).
На данный момент мы столкнулись с ситуацией, когда госбюджет кормит огромную толпу чиновников, которые неоправданно получают зарплату и имитируют борьбу с коррупцией.
При этом все ведомства больше заняты внутренними разборками за власть, а также конфликтами с соседними антикоррупционными органами.
Денис Ковалев