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COVID-19 Темы дня: Коронавирус и карантин Пожары в Украине Подозрение Чорновол Денис Ермак и Гео Лерос
 Общество, Здоровье
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 Количество жертв коронавируса в мире превысило 170,3 тыс., инфицированных уже почти 2,5 млн. ИНФОГРАФИКА

По состоянию на утро 20 апреля в мире зарегистрировали 2 477 426 (2 404 249 вчера) случаев инфицирования COVID-19.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом свидетельствуют данные центра Джона Хопкинса, который регулярно обновляет статистику зарегистрированных случаев по странам и миру.

Согласно данным центра, в мире зафиксировано 170 324 (165 234 вчера) смерти от коронавируса.

Лидером по количеству случаев заражений остаются США. Случаи заражения зафиксированы во всех 50 американских штатах, число умерших достигло 42 335 (40 682 вчера), заболевших - 787 370 (759 687), протестировано - 4 003 551.

Испания сообщает о 200 210 случаях COVID-19, 20 852 человека умерли.

В Италии зафиксировано 181 228 случаев инфицирования коронавирусной инфекцией, из них - 24 114 летальные.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Основная борьба против коронавируса еще впереди, - глава ВОЗ Гебрейесус

Наибольшее количество летальных случаев зарегистрировали в США, Испании, Италии, и Франции.

Во Франции умерли 20 292 человека, в Великобритании - 16 550, в Германии - 4 862, в Иране - 5 209, в Турции - 2 140, в Бельгии - 5 828, в Нидерландах - 3 764.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Можно ожидать рост заболеваемости COVID-19 в Украине на 5-10 день после Пасхи, - замглавы Минздрава Микичак

В РФ число зараженных достигло 47 121 человека, из которых 405 умерли, в Беларуси - 6 264, умерли - 51; в Польше - 9 593, умерли - 380; в Молдове - 2 548, умерли - 70; в Венгрии - 1 984, умерли - 199; в Румынии - 8 936, умерли - 478; в Словакии - 1 173, умерли - 13.

Напомним, в Украине на утро 20 апреля зафиксирован 261 новый случай COVID-19, всего - 5710, умерли 151 человек, 359 - выздоровели.

Количество жертв коронавируса в мире превысило 170,3 тыс., инфицированных уже почти 2,5 млн 01

Источник: https://censor.net.ua/n3190294
 
 
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у ***** в армії завал понад 2000 хворих тільки в ростові, хворих відсилають на лікування до Криму. Так що ватників чекають чудові часи!!!!!!!!!
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як це не двино але цей коронавірус врятує Україну. Захворюванність в рашці зупиніть агресію і відкине її в ЖОПУ. Ще і ціна на нафту причудова.
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офф топ
)))
Российская оппозиция готовит митинг в интернете против поправок в Конституцию

Он запланирован на следующий вторник, 28 апреля. Акция будет проходить на видеосервисе YouTube, где на одном из каналов будут выступать оппозиционные политики и общественные деятели.

Кроме того, планируется выводить в эфир также и участников с плакатами. При этом люди смогут отмечаться на карте, из каких они городов. Организаторы такого онлайн-митинга потребуют от властей спасать людей и страну во время кризиса, а не настаивать на изменении Конституции.

это как рыбалка по скайпу...))))
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Багато померлих, але це не виправдовує зевладу щодо недолугої організації карантину!
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а в нас є влада????? Якийсь чоловяга відосики зкидує по всіх каналах....
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В Нидерландах в 10 раз меньше населения и в 10 раз больше усопших чем у нас - и держатся выносливо, а мы - обосрались

хотя, как Цезарю сказал провидец "иды еще не прошли"....
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