 Один украинский воин погиб, еще трое получили ранения и один боевую травму на Донбассе. За сутки - 13 вражеских обстрелов, - штаб ОС

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-центр ОС в Facebook.

По данным штаба, в течение суток противник открывал огонь из минометов калибра 120 мм, которые согласно минским договоренностям должны храниться в районах отвода, а также из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов, снайперского и стрелкового оружия.

"Для прекращения вражеских обстрелов украинские защитники успешно применили дежурные огневые средства. Почувствовав на себе решительность действий наших воинов оккупанты отказались от дальнейшей активности", - сказано в сообщении.

Так, в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" враг девять раз открывал огонь по подразделениям Объединенных сил.

"По защитникам Авдеевки захватчики осуществили два обстрела из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

Позиции Объединенных сил возле Тарамчука противник с направления населенного пункта Оленовка дважды обстрелял из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

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Против наших защитников Опытного и Песков с направления населенного пункта Веселое оккупанты применили гранатометы различных систем.

Неподалеку от Гнутово украинские военнослужащие зафиксировали обстрел из гранатометов различных систем, а в районе Каменки - из стрелкового оружия.

Рядом с Марьинкой российские наемники открывали огонь из ручных противотанковых гранатометов и стрелкового оружия", - сказано в сообщении.

Отмечается, что подразделения Объединенных сил безотлагательно реагировали на вражеские вооруженные провокации и прицельным огнем по позициям противника заставляли его отказаться от продолжения обстрелов.

Сообщается, что в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" вооруженные формирования Российской Федерации прибегли к четырем обстрелам.

Так, оккупационные войска из ручных противотанковых гранатометов и стрелкового оружия обстреляли подразделения украинских сил возле населенного пункта Шумы, а по защитникам Новоалександровки вел огонь вражеский снайпер.

Во второй половине дня враг вблизи Крымского дважды обстрелял опорные пункты Объединенных сил - из минометов 120-мм калибра, а также автоматических станковых гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

"К сожалению, в результате вражеских обстрелов 20 апреля Украина потеряла одного мужественного защитника, еще трое воинов получили ранения, один получил боевую травму", - сказано в сообщении.

Отмечается, что за прошедшие сутки украинские военнослужащие, удерживая оборону, действовали решительно и дали вражеским подразделениям достойный отпор: "Какие-либо преступные попытки вооруженных формирований РФ обострить ситуацию в районе операции и в дальнейшем будут оперативно и жестко пресекаться подразделениями из состава Объединенных сил с помощью имеющихся огневых средств".

По предварительным данным разведки, 20 апреля украинские военнослужащие уничтожили одного оккупанта и не менее трех ранили.

С начала текущих суток российские оккупационные войска активности не проявляли.

"За текущие сутки потерь среди украинских защитников нет. Случаев заболевания коронавирусной инфекцией среди личного состава Объединенных сил не зафиксировано. Ситуация в районе проведения операции Объединенных сил остается контролируемой", - добавили в пресс-центре ОС.



