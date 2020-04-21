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 Происшествия, За рубежом
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Все про:Канада (1412) стрельба (2619)

 Число жертв самой кровавой в истории Канады стрельбы возросло до 19 человек

Количество погибших в результате стрельбы в канадской провинции Новая Шотландия возросло до 19 человек.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на УНИАН, об этом сообщает Reuters.

Среди погибших также значится человек, открывший стрельбу. Вместе с тем канадская полиция не исключает, что число жертв может возрасти.

По данным королевской канадской конной полиции, стрельбу открыл 51-летний Габриэль Вортман, который работал зубным врачом. Мотивы совершения им преступления пока неизвестны.

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Как сообщалось, стрельба в канадской провинции Новая Шотландия в небольшом городке примерно в 130 километрах от столицы провинции Галифакс произошла вечером 18 апреля. На месте происшествия полицейские обнаружили несколько тел внутри и снаружи одного из домов. Нападение стало самым массовым расстрелом людей за всю историю страны.

Источник: https://censor.net.ua/n3190291
 
 
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Среди погибших - женщина офицер RCMP. Безумие какое-то...
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Это аабревиатура Королевской Канадское военной полиции? (RCMP)
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Канада? - с тобой сейчас все в US...
идиоты всегда и везде найдутся, с оружием или без...
чикатиле он и веревки с кухонным ножем хватило, шо бы в 3 раза больше людей положить...
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Господі! Як ніби частину мене там розстріляли. Зо ша напасть? Тра вияснити шоп якось з цим боротись. Псіхолухи, давайте об'єктивно розбиратись над цими вспишками масакри!
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