 Мы заполним нефтью все наши стратегические хранилища, закачав 75 млн баррелей, - Трамп

"Цены на нефть рекордно низкие. Для многих людей это очень интересно. И мы заполним наши национальные стратегические хранилища", - сказал президент на брифинге в Белом доме, передает Цензор.НЕТ, со ссылкой на Интерфакс-Украина.
"Мы собираемся закачать в хранилища 75 млн баррелей", - добавил Трамп.
По его словам, это позволит "полностью заполнить" эти нефтехранилища.
"Мы сможем полностью заполнить эти нефтехранилища: впервые за долгое время и по правильной цене", - заявил Трамп.
Ранее президент США уже сообщал о планах купить побольше нефти для стратегических запасов страны, пока цены на этот энергоноситель низкие.
Трамп рассуждает как бизнесмен и это правильно. Хранение дешевой нефти становится интересным бизнесом, а возможность последующей выгодной перепродажи делает еще интереснее
Холява мимо проплывает.
но как матерый финансюга? - он копейку нутром чует...
но манипулятор мощный - шо уже с него выросло...