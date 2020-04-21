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 Экономика, За рубежом
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 Мы заполним нефтью все наши стратегические хранилища, закачав 75 млн баррелей, - Трамп

Небывало низкие цены на нефть позволят США полностью заполнить свои стратегические нефтехранилища, заявил американский президент Дональд Трамп.

"Цены на нефть рекордно низкие. Для многих людей это очень интересно. И мы заполним наши национальные стратегические хранилища", - сказал президент на брифинге в Белом доме, передает Цензор.НЕТ, со ссылкой на Интерфакс-Украина. 

"Мы собираемся закачать в хранилища 75 млн баррелей", - добавил Трамп.

По его словам, это позволит "полностью заполнить" эти нефтехранилища.

"Мы сможем полностью заполнить эти нефтехранилища: впервые за долгое время и по правильной цене", - заявил Трамп.

Ранее президент США уже сообщал о планах купить побольше нефти для стратегических запасов страны, пока цены на этот энергоноситель низкие.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Цена на нефть марки WTI опустилась до минус 37 долларов за баррель

Источник: https://censor.net.ua/n3190289
 
   
 Топ комментарии
 
рыжий клоун,за 5 дней наполнятся твои стратегические хранилища))
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Рыжая с***ка опять пытается поднять цену не нефть своими заявлениями. Вместо того чтобы втихаря закачивать хранилища.
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Рыжая с***ка опять пытается поднять цену не нефть своими заявлениями. Вместо того чтобы втихаря закачивать хранилища.
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Тобі то що, кацапська свиня? Ти за своєю парашю слідкуй.
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яким таким чином він їх підніме, це навпаки їх ще більше опустить... бо кому ще потрібна зависока ціна, коли нафти забагато на ринку... навпаки її сплавляти будуть хоч за такі ціни...
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так цеж на мокшанських болотах знято))
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рыжий клоун,за 5 дней наполнятся твои стратегические хранилища))
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это по 25 литров готового бензина на одного американца. день за рулем. маловато...
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Не пишите чушь! Если вы считаете, что средний американец проезжает 260 км. в день, то вы бредите. Хотя, таксисты - вполне возможно.
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цены на нефть будут падать еще! Украине нужно строить хранилища нефти быстро и скупать ее по дешевке, пока мировая экономика не пошла на запуск и потребление! сейчас можно выгодно затарится, только не русской нефтью, а покупать через ЕС из арабскую нефть чистейшей, чем русская и они скидки делают еще! а русским дулю! пусть свои вышки закрывают ибо нефть девать некуда!)))
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Арабская нефть основных марок в целом хуже Urals. Лучше затариваться американской.
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Деньги где чтоб скупать по дешовке?
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Когда этот шут не несёт чушь, он несёт пургу.
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Зелеублюдкам хоть хватит ума сделать что-нибудь подобное,пока такая халява? Или опять-"маю право на помилку"?
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Там нет ума.... Поєтому вопрос исчерпан....
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Віслюк скоріше кинеться в коліна Трампу та саудитам - "умоляю! помилуйте п*тина! он хороший! я у него в глазах видел мир! сжальтесь!"
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Так зараз за те що береш нафту тобі ще й доплачують.
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Молодець Трамп, хоч він щось робить для країни, а не те шо наше *************!!!
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"Цены на нефть рекордно низкие. Для многих людей это очень интересно.Источник: https://censor.net.ua/n3190289

Трамп рассуждает как бизнесмен и это правильно. Хранение дешевой нефти становится интересным бизнесом, а возможность последующей выгодной перепродажи делает еще интереснее
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Дональд, **** ты не спишь и другим настроение портишь?!
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на кацапии вообще сегодня не уснут)) даже в 3.15.
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от и доня - пока кого не шкицканет - не уснет - даже в 7 вечера)))
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Коломоский волосы на джоппе рвёт, что у него нет хранилищ.
Холява мимо проплывает.
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доня как политик - фантик от жвачки...
но как матерый финансюга? - он копейку нутром чует...
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он спасает цену на нефть такими заявлениями- чего не понятно то?
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не понятно почему ты в образы кинулся - все остальное понятно.
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хотел бы наполнить по дешёвке- наполнил бы молча, а тут явно звучит как угроза, чтобы рынок отреагировал.
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то шо доня манипулятор даже его сторонники не отрицают.
но манипулятор мощный - шо уже с него выросло...
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Здесь больше политики: никто не знает, насколько заполнены стратегические хранилища.
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Это хорошо, но цифры для США большие только на слух. Американцы в день добывают 13 миллионов баррелей, 75 миллионов - добыча за 6 дней. Но в целом, если речь идет о казенных запасах за казенные деньги, лучше купить дешевле, чем дороже, сколько бы ни было.
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