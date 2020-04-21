 Пожары на Житомирщине нанесли ущерб на площади 2 тысячи гектаров, - глава ОГА Бунечко

Как передает Цензор.НЕТ, об этом в Facebook сообщил глава Житомирской ОГА Виталий Бунечко.

"О последствиях массового возгорания, охватившего более 4300 гектаров, доложил Президенту Украины Владимиру Зеленскому. По предварительной оценке, общая площадь ущерба составляет около 2000 гектаров. Ориентировочная сумма ущерба составляет 25 миллионов гривень", - говорится в сообщении.

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