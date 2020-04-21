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 Пожары на Житомирщине нанесли ущерб на площади 2 тысячи гектаров, - глава ОГА Бунечко

Масштабные лесные пожары, которые с 16 апреля бушуют в Овручском районе Житомирской области, нанесли ущерб на площади 2000 гектаров.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом в Facebook сообщил глава Житомирской ОГА Виталий Бунечко.

"О последствиях массового возгорания, охватившего более 4300 гектаров, доложил Президенту Украины Владимиру Зеленскому. По предварительной оценке, общая площадь ущерба составляет около 2000 гектаров. Ориентировочная сумма ущерба составляет 25 миллионов гривень", - говорится в сообщении.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Спасатели ликвидируют два очага пожара в Житомирской области и четыре – в Зоне отчуждения ЧАЭС, - МВД

Источник: https://censor.net.ua/n3190288
 
 
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Зеля из Киева на Закарпатье свалил - в Киеве долгожданный дождь пошел, а в Закарпатье два землятрясения произошло.
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Не, ну тут что-то не так. Ежели пошёл тренд, по которому продажа нефти приносит финансовые потери, то пожары однозначно должны нести прибыль. Пересчитайте правильно. На Нью йоркской бирже посоветуйтесь
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особенно тем
кто палету производит
горельник в 10 раз дешевле дилянка
а на поддоны самое оно
как думаете???
кто на аукционе сможет купить??))
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