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 Экономика
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Все про:нефть (1507) цены (2139)

 Цена на российскую нефть Urals стала минус два доллара

Российская нефть марки Urals вечером в понедельник, 20 апреля, начала торговаться по отрицательной цене - до - $2 за баррель.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщается в Twitter радиостанции Коммерсант FM. 

Спотовые (то есть с поставкой немедленно) цены на нефть маркт WTI тоже стали отрицательные.

Цена на российскую нефть Urals стала минус два доллара 01

Источник: https://censor.net.ua/n3190287
 
   
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Цензор - "Цена на российскую нефть Uralas стала минус два доллара"
Цена на российскую нефть Uralas стала минус два доллара - Цензор.НЕТ 209
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Да, доплатят.
И не два бакса, а 55!

"На Нью-Йоркской бирже впервые в истории торгов майские контракты нефти марки WTI ушли в отрицательное значение - минус 6 долларов за баррель!
Теперь чтобы поставить нефть, продавец будет доплачивать покупателю.
Впрочем, речь идет только о майских контрактах.
Июньские контракты тоже серьезно просели, но пока держатся на уровне $21,21 за баррель.
ОБНОВЛЕНИЕ: через полчаса после установления отрицательной цены она достигла отметки минус $55 за баррель. Доплачивать покупателям продавцы будут, поскольку хранилища переполнились, а остановить процесс добычи технологически крайне сложно. Итого за день нефть WTI потеряла 300 процентов."

Нефть негде хранить, и добычу остановить нельзя, "законсервированные: " скаважины не подлежат "расконсервации".
Искренне надеюсь, что мышебратьям сейчас налог дополнтельный введут "на хранение нефти".
Это им за Украину.
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За рашку я радію, але для Канади дуже низькі ціни на нафту вдарять по економіці деяких провінцій.
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Але погодьтеся, заради такої справи можна трошки потерпіти...
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Подумалось... китай еще рашу на распродаже купит по дешевке )))
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по отрицательной цене, с доплатой шоб взяли
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Якутський шаман все ближче... мацква вже у радіусі дії потойбічних парфумів, котрі йому підкоряються...
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"потойбічних парфумів"?!!! Крутой Гугл-переводчик!
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Поки в світі така ціна,Україна повинна зкупляти чім більше нафти.
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ти собі купи, а ми почекаємо коли будуть нам доплачувати, щоб тільки забирали нафту
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А нам то що від цього?
На Україні ціни на паливо якщо упали, то дуже незначно.
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унылая попытка свиноруса выдать себя за украинца
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не удивлюсь если по +50 баксов заполнили, при минусовой цене))
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А Одесский нефтеперерабатывающий работает?
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от би ще й ***** на мінус два метри під землю...
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Він і так останніми тижнями з бункера не вилазить .. .
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А как же вяличие, дидываевале? Неужели против святого бунтовать будут.
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"
На Нью-Йоркской бирже впервые в истории торгов майские контракты нефти марки WTI ушли в отрицательное значение - минус 6 долларов за баррель!
Теперь чтобы поставить нефть, продавец будет доплачивать покупателю.
Впрочем, речь идет только о майских контрактах.
Июньские контракты тоже серьезно просели, но пока держатся на уровне $21,21 за баррель.
ОБНОВЛЕНИЕ: через полчаса после установления отрицательной цены она достигла отметки минус $55 за баррель. Доплачивать покупателям продавцы будут, поскольку хранилища переполнились, а остановить процесс добычи технологически крайне сложно. Итого за день нефть WTI потеряла 300 процентов."

Во как.
Условный "медведев" предлагает российскую нефть как газ торговать, "бери или плати".
Долго думали, долго.
Может, в Крым ее вместо воды подать?
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ИЗ КИЕВА В КРЫМ ДА ПО 0.02 $ ЗА ЛИТР БЕНЗИНА )))))))))))
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Куплю два-три танкера нефти Юралс по минус два бакса за бочку. Деньги переводите на мой счёт.)))
если что Сечин талантище!! гений переговорного процесса)))
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Ё-моё. С чего ж они нам контрибуцию платить будут?
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хочу кожен ранок зустрічати такими новинами! будьмо!
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Треба і собі "купити" кілька мільйонів барелів... Кілька мільйонів долярів не помішають. Одна проблема -- де взяти стільки порожніх відер ? У мене є тільки три відра... Може в когось є зайві, ? Прийму в дар любу тару !...
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Ох не завидую я жабам
на росиии , ведь голодные пацаки попрут ордой по болотам, в поисках пропитания.
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Скоро кацапські мутанти будуть гнус з комарами жерти.
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Очевидно, что скоро будет балет "Лебединое озеро" по сру тв
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И стрелять не надо -чтоб она сдохла (параша ) ! Это перекроит все потери от коронки ( я имею ввиду для Украины )
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То что ********** идут ко дну очень приятно,но что-то мне подсказывает что и вся мировая экономика несётся туда же...
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Если кацапы сдохнут, весь мир очень быстро оживёт... и заживёт!!!
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Вот тебе годовщина Бедоносца, теперь уже мирового масштаба! Кто мог предугадать такое год назад!
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Вате скоро обьяснят,что падение цен на нефть-только на пользу России.
Путин снова всех переиграл!!!
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** Горели **
Горели ватные пуканы,
И снег кружился над землёй.
И путлер во гробу хрустальном
Лежал ну прямо как живой...
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Я возьму пару миллионов баррелей! Саму нефть можете не гнать, мне просто по 2 бакса за баррель оплатите и все! Ціна на російську нафту Uralas становить мінус два долари - Цензор.НЕТ 2568
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Так не покатит. Самый хитрозадый? Не, купил - забирай!
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В то то и фишка, купил забирай или плати штраф за отсрочку выполнения контракта, а чтоб забрать надо где то хранить, но все кубышки уже заполнены.
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Если есть танкер, подгоняй... Я так понимаю, оплата после погрузки.
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По идее зарплата Сечина должна уйти в отрицалово - минус 5млн. в день Ціна на російську нафту Uralas становить мінус два долари - Цензор.НЕТ 964
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"цена нефти WTI с поставкой в мае на Нью-Йоркской товарной бирже впервые в истории стала отрицательной. На 21:32 по московскому времени она стоит почти минус 40 долларов за баррель. А затем и российская нефть марки Urals ушла в минус, пока до -2 долларов.
Вот как инвестбанкир Евгений Коган, профессор ВШЭ, объясняет такую цену на нефть:

- Как может нефть стоить 0? Товар стоит ровно столько, сколько за него готовы заплатить. Нет покупателя на американскую нефть, - пишет он в своем телеграм-канале. - Это фьючерсы, фьючерсный контракт. Все резервуары заполнены"
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Сдается мне, что какие-то умные головы решили закончить нефтяную эпоху. Так бы нефтяные компании и дальше тормозили развитие человечества. Надо посмотреть, кто из крупных игроков выходил из нефтяного/газового бизнеса в водородный/зеленую энергетику

А вот и ответ
Фонд Рокфеллеров решил вывести активы из нефтяных и угольных компаний

===Фонд семьи Рокфеллеров (RFF) объявил о намерении «как можно скорее» избавиться от активов в компаниях, добывающих ископаемые виды топлива, в том числе крупнейшей нефтяной компании ExxonMobil. Заявление опубликовано на официальном сайте фонда.

«В условиях, когда мировое сообщество работает над тем, чтобы избавиться от необходимости использования ископаемых видов топлива, нет смысла - ни с финансовой, ни с этической стороны - продолжать сохранять инвестиции в этих компаниях», - говорится в заявлении.===
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