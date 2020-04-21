 Цена на российскую нефть Uralas стала минус два доллара

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщается в Twitter радиостанции Коммерсант FM.
Спотовые (то есть с поставкой немедленно) цены на нефть маркт WTI тоже стали отрицательные.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщается в Twitter радиостанции Коммерсант FM.
Спотовые (то есть с поставкой немедленно) цены на нефть маркт WTI тоже стали отрицательные.
Профессор Талк @SwisssTalk 3 год
Нефть вчера была по 8$, но большая, а сегодня по 3$, но маленькая.
По 8$ была ну очень большая, но вчера! А сегодня по 3$, но на хрен никому не нужна!
Что-то мне это напоминает? Крах великой империи напоминает..
Держитесь там...
Значит теперь Лукашенко платит лишние $6.
Да, і випустіть хто-небудь єнотика, бо сумує тваринка за кацапами.
с оживлением економики в странах - цена пойдет вверх,
но даже при таких, недолгих по времени отскокax, кацапне может хватить....
надежда есть по крайней мере!