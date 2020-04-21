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 Экономика
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Все про:нефть (1502) цены (2137)

 Цена на российскую нефть Uralas стала минус два доллара

Российская нефть марки Urals вечером в понедельник, 20 апреля, начала торговаться по отрицательной цене - до - $2 за баррель.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщается в Twitter радиостанции Коммерсант FM. 

Спотовые (то есть с поставкой немедленно) цены на нефть маркт WTI тоже стали отрицательные.

Цена на российскую нефть Uralas стала минус два доллара 01

Источник: https://censor.net.ua/n3190287
 
   
 Топ комментарии
 


Профессор Талк @SwisssTalk 3 год

Нефть вчера была по 8$, но большая, а сегодня по 3$, но маленькая.
По 8$ была ну очень большая, но вчера! А сегодня по 3$, но на хрен никому не нужна!
Что-то мне это напоминает? Крах великой империи напоминает..
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Профессор Талк @SwisssTalk 3 год

Нефть вчера была по 8$, но большая, а сегодня по 3$, но маленькая.
По 8$ была ну очень большая, но вчера! А сегодня по 3$, но на хрен никому не нужна!
Что-то мне это напоминает? Крах великой империи напоминает..
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на хитрую рашку есть хрен с винтом, и такой хрен - не спасёт даже бальшая рашкина .опа с закоулками
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Ніщо так не піднімає настрій українців, як новини про падіння ціни на нафту...
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Путен обнулился, теперь произносится в совершенном ином значении, и с более приятной интонацией в голосе.. Цена на российскую нефть Uralas стала минус два доллара - Цензор.НЕТ 2350
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за urals вообще сейчас по е.алу можно получить))
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Санкции и нефть по минус два - полезны!
Держитесь там...
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Минус $2.
Значит теперь Лукашенко платит лишние $6.
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Оптимистический прогноз, что цена нефти Urals упадет на дно, не оправдался. Как и предсказывали пессимисты - цена успешно пробила дно и устремилась вниз...
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Цензор - "Цена на российскую нефть Uralas стала минус два доллара"
Цена на российскую нефть Uralas стала минус два доллара - Цензор.НЕТ 209
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Минус два $, так это значит Окурок доплачивает за нефть по 2 бакса за баррель? Почему же на заправках до сих пор такого нет? Цена на российскую нефть Uralas стала минус два доллара - Цензор.НЕТ 4832
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а что сделает Путен?!. Он поднимет цену на бензин, и заберет у своих 140 млн лохов депозиты.. камни с неба, *****!
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Пресвятая Углеводородица!.. Уничтожь Россию и создай на её основе 15 разных государств, с которыми Украина будет дружить.. Верни нам украденное сейчас, ранее, и пусть остаток Рашки платит нам контрибуцию еще сто лет..
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Ну, як тут не процитувати класика: "От бл&дська Данія, 3,14злець всі сподіваніям" (с) Л. Подерев'янський
Да, і випустіть хто-небудь єнотика, бо сумує тваринка за кацапами.
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Сон как рукой сняло. Какая прекрасная новость. Немогу налюбоваться на цену
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Да? Можно мне пару десятков тонн? Или у нас как с большим урожаем, лучше утилизируют лишь бы не дать населению чтобы не сбивать цены
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берешь нефть и тебе же еще за нее доплачивают
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к сожалению отскок недолгий по времени скорее всего.
с оживлением економики в странах - цена пойдет вверх,
но даже при таких, недолгих по времени отскокax, кацапне может хватить....
надежда есть по крайней мере!
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Скоро начнется бесплатная раздача слонов.
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Турки кацапов разносят ,тут нефть в минуса вводит кацапов, короче,всіх з Великоднем
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Бацька прогадал. Надо было теперича покупать
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Все рівно не можна купувати російську нафту! Купіть у СА, чи в іншому місці. Нехай вони захлинуться своєю нафтою.
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А теперь наблюдаем, кто громче всех визжит что нужно заканчивать карантин вне зависимости прохождения епидемии, всем выходить на работы чтобы спасти нефтемагнатов и стран живущих с продажи нефти
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То есть теперь за ватную нефть дают не нефте-доллары, а ПО МОРДЕ!

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