 У нас есть огромная нефтетранспортная система, где можно хранить нефть. Нужно не упустить возможности, - Витренко о минусовых ценах на нефть

Как передает Цензор.НЕТ, об 'этом он написал в Фейсбуке.

Витренко отметил: "Цена на нефть в мире пошла в глубокий минус. То есть готовы платить, чтобы забирали нефть.

Это можно объяснить тем, что нефть уже негде хранить, и невозможно прекратить добычу без значительных потерь в будущем. (Хотя по некоторым данным, например в США хватает емкости для хранения нефти до ноября при нынешних темпах добычи и потребления).

В Украине есть огромная нефтетранспортная система, где можно хранить нефть, один работающий завод (Кременчуг) со значительными емкостями для хранения, а также многие нефтеперерабатывающие заводы, которые давно остановлены, но на которых по крайней мере были такие емкости".

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Витренко продолжил;"Похоже бизнес по хранению нефти становится наиболее прибыльным сейчас.

Нужно не упустить возможности и максимально их монетизировать.

С газом в Европе ситуация пока иная, но уже не знаешь чего ожидать. Может наши газохранилища тоже скоро станут самым прибыльным бизнесом :)

Здесь у нас почти консенсус, что нужно стараться сохранять больше не российской нефти, а из других нефтедобывающих стран.

И пишут, что в Минобороны было огромное хранилище на 1 млн тонн".

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