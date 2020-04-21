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 Экономика
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Все про:нефть (1502) Витренко Юрий (116)

 У нас есть огромная нефтетранспортная система, где можно хранить нефть. Нужно не упустить возможности, - Витренко о минусовых ценах на нефть

Исполнительный директор НАК "Нафтогаз Украина" Юрий Витренко считает, что Украина может воспользоваться тем, что цены на нефть достигли отрицательного значения, поскольку имеет значительные резервуары для ее хранения.

Как передает Цензор.НЕТ, об 'этом он написал в Фейсбуке.

Витренко отметил: "Цена на нефть в мире пошла в глубокий минус. То есть готовы платить, чтобы забирали нефть.

Это можно объяснить тем, что нефть уже негде хранить, и невозможно прекратить добычу без значительных потерь в будущем. (Хотя по некоторым данным, например в США хватает емкости для хранения нефти до ноября при нынешних темпах добычи и потребления).

В Украине есть огромная нефтетранспортная система, где можно хранить нефть, один работающий завод (Кременчуг) со значительными емкостями для хранения, а также многие нефтеперерабатывающие заводы, которые давно остановлены, но на которых по крайней мере были такие емкости".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Цена на нефть марки WTI опустилась до минус 37 долларов за баррель

Витренко продолжил;"Похоже бизнес по хранению нефти становится наиболее прибыльным сейчас.

Нужно не упустить возможности и максимально их монетизировать.

С газом в Европе ситуация пока иная, но уже не знаешь чего ожидать. Может наши газохранилища тоже скоро станут самым прибыльным бизнесом :)

 Здесь у нас почти консенсус, что нужно стараться сохранять больше не российской нефти, а из других нефтедобывающих стран.

И пишут, что в Минобороны было огромное хранилище на 1 млн тонн".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Цена на нефть марки WTI стала отрицательной (обновлено)

Источник: https://censor.net.ua/n3190286
 
 
 Топ комментарии
 
Люди! Будьте уважні: ночами фулюгани заливають бензин у чужі машини!
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эти нефтегазовые "мальчики" МОЛОДЦЫ !

стратегические мыслят, но не с Зеленским такие дела делать - похерит У нас есть огромная нефтетранспортная система, где можно хранить нефть. Нужно не упустить возможности, - Витренко о минусовых ценах на нефть - Цензор.НЕТ 4255
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На международных биржах баррель Urals с поставкой в мае уже стоит минус 2 доллара.

Завтра, 21 апреля, во время открытия торгов стоит ожидать стремительного обрушения курса российского рубля.
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Совет форумчанПравила форума
 
На международных биржах баррель Urals с поставкой в мае уже стоит минус 2 доллара.

Завтра, 21 апреля, во время открытия торгов стоит ожидать стремительного обрушения курса российского рубля.
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и как всегда гривна потянется за деревянным.соотношение 0,37 наши с нбу держат
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Люди! Будьте уважні: ночами фулюгани заливають бензин у чужі машини!
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И пытаются потом и деньги вам дать за это.
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эти нефтегазовые "мальчики" МОЛОДЦЫ !

стратегические мыслят, но не с Зеленским такие дела делать - похерит У нас есть огромная нефтетранспортная система, где можно хранить нефть. Нужно не упустить возможности, - Витренко о минусовых ценах на нефть - Цензор.НЕТ 4255
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потому им и платят такие зарплаты, но это не все могут понять
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может --- ключевое слово. Но клика ЗЕмародёров всё просрёт и украдёт, или откровенно устроят саботаж в пользу Кремляди.
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-"железно"...пуйло нашего "миратворца" держит на коротком поводке...увы... У нас есть огромная нефтетранспортная система, где можно хранить нефть. Нужно не упустить возможности, - Витренко о минусовых ценах на нефть - Цензор.НЕТ 9371
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Придурки...... предложите услугу покупателям, а не продавцу.
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он предложил закупить по отрицательной цене, а потом продать когда цена вернется. что не понятно ?
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Так беня уже в аренду эти хранилища на себя оформил 😀😀😀
Или Радуцкий их в аренду китайцам сдал
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нужно выручить кацапню под завязку,а потом сказать,шо гуцулы в Мадярию всё по-тихому слили..
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Отрицательная цена на нефть означает, что производители должны доплатить покупателям за приобретение нефти. Это необходимо для предотвращения закрытия месторождений.
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Насправді негативне значення мають лише ф'ючерси на травень. Це фінансові інструменти які не передбачають фізичної поставки нафти. Тому купити нафту надурняк у Вітренка не вийде. Спот коштує 19.5 долара на американський сорт нафти. Ось це ціна наближена до реальної за яку можна купити нафту.
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Спотовая цена российской нефти Urals с поставкой на Северо-Запад ЕС упала до минус 1,63 доллара за баррель. https://www.finanz.ru/novosti/birzhevyye
У нас есть огромная нефтетранспортная система, где можно хранить нефть. Нужно не упустить возможности, - Витренко о минусовых ценах на нефть - Цензор.НЕТ 497 .
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А зачем нам американский сорт нефти? Нам бы самой дешовой. Я бы взял тонн 40
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но ёмкости -то в аренду можно сдать...и получать за это деньги...Коломойский уже так делал...в 2016 кажется...
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У нас есть огромная нефтетранспортная система, ...У нас это у графа Коломойского? У нас есть огромная нефтетранспортная система, где можно хранить нефть. Нужно не упустить возможности, - Витренко о минусовых ценах на нефть - Цензор.НЕТ 1135
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Побачимо як спрацює зевлада, але є сумніви у її компетентності.
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Пока вы жопу чесать будете шара уплывет. Дайте возможность народу затариться. Пластиковые кубышки лучше всяких хранилищ
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Нефть хранить рентабельно от одной цистерны.
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О какой прозорливо-догадливый менеджер нам попался-повезло! мамку видно слушал с детства, все харчи ел что давали. Такие умными быстро становятся!
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Что то мне кажется что и емкости и заводы для переробки у нас уже раздербанили и порезали на металл. так что наматывайте слюни на кулак и смотрите как другие становятся миллиардерами
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Мля. Шо це було? Він вірить що нам закачають 10 млн.т. нафти в трубу ще й доплатять? Там серйозні дядя обналічують пандемію. Сиди мовчки і не відсвічуй.
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та не...судя по такому грандиозному шухеру на рынке нефти он реально говорит "дело"...
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Могу за небольшую доплату взять 100 л 95-го бензина.
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намір непоганий... якщо не надумають знов кацню рятувати!!!
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Витренко прав на 1000%, время не ждет... завтра будет поздно...
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Или еще веселее. Можно получить и скважину впридачу.
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А украинцам что с того? То что кацапам сильно поможем это понятно.
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