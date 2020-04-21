 Основная борьба против коронавируса еще впереди, - глава ВОЗ Гебрейесус

Об этом заявил в понедельник глава ВОЗ Тедрос Адханом Гебрейесус, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.
"Поверьте, самое сложное - впереди. Но мы можем предотвратить эту трагедию", - сказал Гебрейесус журналистам в Женеве.
"Многие попросту не понимают, что это за вирус", - добавил гендиректор ВОЗ.
Он объяснил, что, с одной стороны, COVID-19 - очень заразный, а с другой - представляет серьезную угрозу для некоторых групп населения.
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Борьба с коронавірусом, блєать...
Згадався старий совєцкий анєгдот, - "Войни нє будєт, - будєт такая борьба за мір, шо камня на камнє нє останєтся..."