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COVID-19 Темы дня: Коронавирус и карантин Пожары в Украине Подозрение Чорновол Денис Ермак и Гео Лерос
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 Основная борьба против коронавируса еще впереди, - глава ВОЗ Гебрейесус

Человечество еще ожидают непростые испытания, связанные с коронавирусом COVID-19.

Об этом заявил в понедельник глава ВОЗ Тедрос Адханом Гебрейесус, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

"Поверьте, самое сложное - впереди. Но мы можем предотвратить эту трагедию", - сказал Гебрейесус журналистам в Женеве.

"Многие попросту не понимают, что это за вирус", - добавил гендиректор ВОЗ.

Он объяснил, что, с одной стороны, COVID-19 - очень заразный, а с другой - представляет серьезную угрозу для некоторых групп населения.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Три вакцины от COVID-19 проходят клинические испытания, - ВОЗ

Источник: https://censor.net.ua/n3190284
 
 
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В первую вы сами не понимаете балаболы. Прав Трамп.
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Этого кренделя надо привлечь к ответственности, а он до сих пор вещает.
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Это тот мудак который до последнего прикрывал китайцев с последствиями их изобретения .
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Ця організація,це лівацька помийна яма.
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Гебрейесус говорить, що багато хто не розуміє щодо цього короновірусу. Так чому ВОЗ не пояснює це?
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Основная борьба против коронавируса еще впереди, - глава ВОЗ Гебрейесус
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Борьба с коронавірусом, блєать...
Згадався старий совєцкий анєгдот, - "Войни нє будєт, - будєт такая борьба за мір, шо камня на камнє нє останєтся..."
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