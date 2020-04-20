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 Экономика, За рубежом
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 Цена на нефть марки WTI опустилась до минус 37 долларов за баррель

Цена майских фьючерсов на нефть WTI рухнула почти на 300% к окончанию торгов на Нью-йоркской товарной бирже (NYMEX) в понедельник, опустившись до минус $37,63 за баррель.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает российский Интерфакс.

Стоимость WTI упала до отрицательного уровня впервые в истории. Резкое падение спроса на нефть в условиях пандемии коронавируса привело к тому, что рынок наводнен нефтью, и резервуарных мощностей для ее хранения недостаточно. В связи с этим производители вынуждены платить покупателям за то, чтобы те забрали у них добытую нефть.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Цена на нефть марки WTI стала отрицательной (обновлено)

Падение цены WTI в понедельник было рекордным с момента начала отслеживания этих данных в 1983 году, свидетельствуют данные Dow Jones.

Срок действия майского контракта на WTI истекает во вторник. Июньский контракт на WTI упал по итогам торгов в понедельник на $4,6 (18,3%) - до $20,03 за баррель.

Быстрое заполнение резервных хранилищ, в том числе в Кушинге, заставляет трейдеров сомневаться в том, что они смогут найти свободные мощности в мае, что и приводит к существенной разнице в цене между майскими и июньскими контрактами.

Июньский фьючерс на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures подешевел на $2,27 (8,08%) - до $25,81 за баррель.

Источник: https://censor.net.ua/n3190283
 
 
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дааа...
хорошие таблетки сегодня на цезоре)))))
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Где вы цены эти берете?
Инвестинг. ком показывает другие цены
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То бумажная нефть с продажей уже наверное на июнь , а это та что сегодня на завтра в продаже ( живая)
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Инвестинг показывает стоимость ценных бумаг для спекулянтов, а реальная цена физической нефти отличается. Допустим сейчас мы видим июньский фьючерс на wti 22 бакса, а цена купить сейчас -40 баксов
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дак у кацабов всегда другие цифры... Цена на нефть марки WTI опустилась до минус 37 долларов за баррель - Цензор.НЕТ 4573 и коронавируса у них нет...
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Да, сейчас акция: два бакса одна ссылка.
Карта ПриватБанка: 3222 2223 3322 2233.
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Береш бочку нафти, а Унітазія ще і платить за це 37 долярів?
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К сожалению унитазия пока платит всего 2 бакса, 37 платят наши друзяшки США
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унитазии тызда- нефтянка у них это 40 % к ввп Цена на нефть марки WTI опустилась до минус 37 долларов за баррель - Цензор.НЕТ 1987
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уралс - нефть кормилица пу теперь торгуется по -2 за баррель
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зайдите на страницу нефти и внимательно почитайте и форум заодно
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21.21 червневий. фючерс Тут про травневий.
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Не травневий а квітневий і не в папірах а живцем ( сьогодні на завтра)
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Денег на покремлевские проекты РФ сейчас тратить не будет. Для нас это такой шанс. Но блин Зеленский, как же не вовремя
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Все деньги пойдут на силовиков и в карманы пилильщиков
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за купленую бочку жижи доплачивают $37 - тут ясно.
а за резервуары куда всю ету жижу сливать доплачивают шо или тупо товар можно не брать?
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СССР получил от шейхоф и США по жёпе в 84м и протянул ещё 9 лет берём поправку на то что рашка далеко не совок и если цены будут предела 20-40 баксов за барель навернётся максимум через 3-5 лет с диким разлётом и кровищей Цена на нефть марки WTI опустилась до минус 37 долларов за баррель - Цензор.НЕТ 9935 И это пессимистичный вариант Цена на нефть марки WTI опустилась до минус 37 долларов за баррель - Цензор.НЕТ 7792
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Нас интересует УРАЛС, что там с ней?
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упапль - 2 бакса за барель минус два доллара то есть при покупке мне ещё должны доплатить 2 бакса Цена на нефть марки WTI опустилась до минус 37 долларов за баррель - Цензор.НЕТ 8098
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не.а таки шо-то должно быть таки в рашке...фарт пуйла похоже "лопнул"... Цена на нефть марки WTI опустилась до минус 37 долларов за баррель - Цензор.НЕТ 2193
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Это как?Пустая бочка теперь дороже бочки с нефтью
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