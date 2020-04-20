EN|RU|UK
COVID-19 Темы дня: Коронавирус и карантин Пожары в Украине Подозрение Чорновол Денис Ермак и Гео Лерос
 Общество, Здоровье
  1233  10
Материалы по теме:
Все про:карантин (3418) Ляшко Виктор (267) COVID-19 (4188) коронавирус (2889)

 Карантин могут продлить как минимум до 12 мая - Ляшко

Карантин в Украине, который должны закончиться 24 апреля, могут продолжить как минимум до 12 мая.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом заявил главный санитарный врач Виктор Ляшко в эфире "24 канала".

"Я как главный санитарный врач Украины буду готовить представление о продлении карантина. В то же время могу анонсировать определенное ослабление карантина в случае, если эпидемиологическая ситуация будет улучшаться уже в понедельник (27 апреля)", - заявил он.

В то же время санврач не указал, о каких именно ослабление говорится, посоветовав дождаться заседания правительства, которое запланировано на 22 апреля.

По словам Ляшко, карантин хотят продолжить как минимум до 12 мая 2020 года.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Главный санврач готовит представление на смягчение карантина, а подписывает его премьер, - Ляшко

Источник: https://censor.net.ua/n3190282
 
   
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
Как же вы зае...
3500 аппаратов простаивает! Нужно включать сектора по важности.
 показать весь комментарий
 
 
це така шутка юмора від уряду...?!!! один уже "дошутився" до Президента...маємо "катастрофу"... Карантин могут продлить как минимум до 12 мая - Ляшко - Цензор.НЕТ 4795
 показать весь комментарий
 
 
Если б я был султан,я б имел всех жен
Парой сотней детей был бы окружен..
 показать весь комментарий
 
 
а сусіди нам підкинуть свіжого...

В министерстве обороны Белоруссии считают, что эпидемиологическая обстановка в стране позволяет провести 9 мая военный парад, посвящённый 75-летию победы СССР в Великой Отечественной войне.
С соответствующим заявлением, в ответ на коллективное обращение граждан страны о запрете парада, выступил глава ведомства Виктор Хренин. Он отметил, что военные парады - "это дань героизму и стойкости", а также "традиция, символизирующая готовность белорусского народа отстаивать национальные интересы государства".
Хренин также добавил, что "подготовка и проведение парада является составной частью боевой подготовки войск". Мероприятие, по его словам, поможет "наращиванию потенциала страны в борьбе с вирусными инфекциями".
Ранее власти Белоруссии заявляли, что "даже не рассматривают" возможность отмены или переноса парада 9 мая.
Белоруссия остаётся одним из немногих европейских государств, в котором не введены карантинные меры и даже не приостановлены массовые мероприятия, например чемпионат страны по футболу.
При этом на 20 апреля в стране официально было выявлено 6264 случая заражения COVID-19, из них почти полторы тысячи - за прошедшие выходные. Умер, по официальным данным, 51 человек.
 показать весь комментарий
 
 
2045 рік. Вже 25 років триває карантин. У житловому секторі біля ПРПР (Пункту Розподілу Протеїнових Ресурсів) черга людей у масках та респіраторах: дають собачатину 5 категорії. Бабіща у протигазі зважує черговому громадянинові м'ясо, жили, кістки, тельбухи, волохату шкуру, дошки та цвяхи. Чоловік:
- Не зрозумів, а це що? Нахмуя мені дошки та цвяхи?
- Мужик, ти з Місяця ґепнувся? Собачатину 5 категорії рубають разом з будкою!..
 показать весь комментарий
 
Потрібно так розуміти: щоб не було протестів до 12 числа встигнуть прийняти потрібні закони.
 показать весь комментарий
 
Цензор.НЕТНовостиОбщество
 
 
 
 
 
 вверх