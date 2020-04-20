 Карантин могут продлить как минимум до 12 мая - Ляшко

Как передает Цензор.НЕТ, об этом заявил главный санитарный врач Виктор Ляшко в эфире "24 канала".
"Я как главный санитарный врач Украины буду готовить представление о продлении карантина. В то же время могу анонсировать определенное ослабление карантина в случае, если эпидемиологическая ситуация будет улучшаться уже в понедельник (27 апреля)", - заявил он.
В то же время санврач не указал, о каких именно ослабление говорится, посоветовав дождаться заседания правительства, которое запланировано на 22 апреля.
По словам Ляшко, карантин хотят продолжить как минимум до 12 мая 2020 года.
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В министерстве обороны Белоруссии считают, что эпидемиологическая обстановка в стране позволяет провести 9 мая военный парад, посвящённый 75-летию победы СССР в Великой Отечественной войне.
С соответствующим заявлением, в ответ на коллективное обращение граждан страны о запрете парада, выступил глава ведомства Виктор Хренин. Он отметил, что военные парады - "это дань героизму и стойкости", а также "традиция, символизирующая готовность белорусского народа отстаивать национальные интересы государства".
Хренин также добавил, что "подготовка и проведение парада является составной частью боевой подготовки войск". Мероприятие, по его словам, поможет "наращиванию потенциала страны в борьбе с вирусными инфекциями".
Ранее власти Белоруссии заявляли, что "даже не рассматривают" возможность отмены или переноса парада 9 мая.
Белоруссия остаётся одним из немногих европейских государств, в котором не введены карантинные меры и даже не приостановлены массовые мероприятия, например чемпионат страны по футболу.
При этом на 20 апреля в стране официально было выявлено 6264 случая заражения COVID-19, из них почти полторы тысячи - за прошедшие выходные. Умер, по официальным данным, 51 человек.
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