 Карантин могут продлить как минимум до 12 мая - Ляшко

Как передает Цензор.НЕТ, об этом заявил главный санитарный врач Виктор Ляшко в эфире "24 канала".

"Я как главный санитарный врач Украины буду готовить представление о продлении карантина. В то же время могу анонсировать определенное ослабление карантина в случае, если эпидемиологическая ситуация будет улучшаться уже в понедельник (27 апреля)", - заявил он.

В то же время санврач не указал, о каких именно ослабление говорится, посоветовав дождаться заседания правительства, которое запланировано на 22 апреля.

По словам Ляшко, карантин хотят продолжить как минимум до 12 мая 2020 года.

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