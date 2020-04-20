 Украинский воин ранен в результате вражеского обстрела под Авдеевкой, - пресс-центр ОС

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр ОС.

Вследствие вражеских обстрелов один военнослужащий Объединенных сил был ранен. Ему была предоставлена надлежащяя первая медицинская помощь, он эвакуирован в лечебное учреждение.

"Подразделения Объединенных сил, которые обороняются, использовали имеющиеся огневые средства и дали окупатнам решительный ответ", - подчеркивается в сообщении.

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