 Украинский воин ранен в результате вражеского обстрела под Авдеевкой, - пресс-центр ОС

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр ОС.
Вследствие вражеских обстрелов один военнослужащий Объединенных сил был ранен. Ему была предоставлена надлежащяя первая медицинская помощь, он эвакуирован в лечебное учреждение.
"Подразделения Объединенных сил, которые обороняются, использовали имеющиеся огневые средства и дали окупатнам решительный ответ", - подчеркивается в сообщении.
48 хв ·
#Здобув_Вічне_життя_в_бою
На фронті загинув молодий офіцер і двоє бійців важко поранені.
Центральні українські канали продовжують виконувати вказівку офісу президента не згадувати про війну , про наших військовослужбовців , про проблеми на фронті !