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 Украинский воин ранен в результате вражеского обстрела под Авдеевкой, - пресс-центр ОС

20 апреля вооруженные формирования Российской Федерации в очередной раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе, обстреляв украинских защитников вблизи Авдеевки. Противник применил ручные противотанковые гранатометы и крупнокалиберные пулеметы.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр ОС.

Вследствие вражеских обстрелов один военнослужащий Объединенных сил был ранен. Ему была предоставлена надлежащяя первая медицинская помощь, он эвакуирован в лечебное учреждение.

"Подразделения Объединенных сил, которые обороняются, использовали имеющиеся огневые средства и дали окупатнам решительный ответ", - подчеркивается в сообщении.

Читайте на "Цензор.НЕТ": 1 украинский воин погиб, двое ранены, наемники РФ трижды открывали огонь в районе Марьинки, Новоалександровки и Пивденного, - пресс-центр ОС

Украинский воин ранен в результате вражеского обстрела под Авдеевкой, - пресс-центр ОС 01

Читайте также: Оккупанты обстреляли наши позиции под Авдеевкой, ранен один воин, - штаб ООС

Источник: https://censor.net.ua/n3190281
 
 
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Одужання нашому захиснику. Четверо поранених і один загиблий. Чи не пора відводити війська? Знову
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Украинский воин ранен в результате вражеского обстрела под Авдеевкой, - пресс-центр ОС - Цензор.НЕТ 8537Дмитро Корчинський
48 хв ·

#Здобув_Вічне_життя_в_бою

На фронті загинув молодий офіцер і двоє бійців важко поранені.
Центральні українські канали продовжують виконувати вказівку офісу президента не згадувати про війну , про наших військовослужбовців , про проблеми на фронті !

Украинский воин ранен в результате вражеского обстрела под Авдеевкой, - пресс-центр ОС - Цензор.НЕТ 3349
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