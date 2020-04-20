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 Евросоюз готов оказать нам комплексную поддержку в борьбе с пожарами в зоне ЧАЭС, - Точицкий

Евросоюз готов предоставить Украине комплексную помощь в ликвидации пожаров в Чернобыльской зоне, и такая поддержка высоко ценится украинской стороной.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом по итогам разговора с еврокомиссаром по вопросам кризисного менеджмента Янезом Ленарчичем сообщил в Twitter посол Украины в Бельгии Николай Точицкий, который также представляет нашу страну при ЕС.

"ЕС всегда поддерживает Украину. Во время нашего разговора Еврокомиссар по вопросам кризисного менеджмента Янез Ленарчич заверил, что ЕС готов оказать комплексную поддержку Украине в урегулировании ситуации с пожарами в Чернобыльской зоне. Высоко ценим готовность друзей в ЕС помогать Украине", - говорится в сообщении.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Яценюк призвал Зеленского неотложно обратиться к НАТО и ЕС за помощью в тушении пожаров: "Это прямая угроза жизни каждого украинца"

Источник: https://censor.net.ua/n3190280
 
 
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Видя что происходит и понимая, чем это грозит, ЕЭС решил таки заставить зеленского попросить у ЕЭС помощь. Сам скоморох к такому выводу прийти был не в силах. Очень уж все сложно.
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Він теж може в кацапів запросити підмоги, але ще колєбаєця)
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зебилы,а сами вы , кроме как воровать, что нибудь умеете делать?
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а в какую нору заполз наш Зе-недоумок....?
Где его обращение в ЕС и НАТО.....?

Евросоюз готов оказать нам комплексную поддержку в борьбе с пожарами в зоне ЧАЭС, - Точицкий - Цензор.НЕТ 2908
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Комплексная поддержка включает в себя - озабоченность, моральную поддержку и сострадание. Спасибо!!!!
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"Международное движение "Врачи мира за предотвращение ядерной войны" (IPPNW) призывает не преуменьшать серьезность ситуации вокруг пожаров в зоне отчуждения Чернобыльской АЭС. В небе над Украиной имеются радиоактивные облака, заявила организация в Берлине в понедельник, 20 апреля. В некоторых регионах Европы уже выявлен повышенный уровень радиоактивного нуклида цезий-137."

DW.COM


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Мне нравится Бубочка,для него другие страны ,как подтяжки для падающих штанов, нет денег-МВФ помоги,Продали сами маски-МОЗ выручайте.Пожары потушить,блин,сами не можем ,ЕС выручай.Для какого хрена,такой призедент тогда нужен?
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