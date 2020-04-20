 В Черновицкой области подтверждены еще 82 случая заражения коронавирусом, - ОГА

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Черновицкой ОГА.

Общая численность инфицированных в области от первого установленного случая составляет 988 человек.

За минувшие сутки умерли четыре человека, в том числе и парень 2000 года рождения. Больной обратился за медицинской помощью 17 апреля, у него диагностировали двустороннюю пневмонию. Несмотря на усилия врачей, уже 19 апреля юноша скончался. Результаты тестов относительно наличия или отсутствия у него COVID-19 ожидаются.

По данным ОГА, областной лабораторный центр по состоянию на 19 апреля провел 4 886 исследований методом ПЦР. Из расчета на один миллион жителей в Черновицкой области приходится 5 422 тестирований, и это самый высокий показатель в Украине. Вторая в этом списке область имеет показатель лишь 3 469 тестирований.

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Также отмечается, что в 10 медицинских учреждениях Буковины, которые определены как госпитальные базы для больных коронавирусом, осталось 109 свободных коек. В случае их заполнения принимать больных начнут 2 резервные больницы.