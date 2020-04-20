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 Политика Украины, Экономика
  2025  20
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 Россия вывела украинских бизнесменов Новинского и Киселева из санкционного списка

Два украинских предпринимателя, в сферу интересов которых входит металлургия, исключены из российского санкционного списка.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает рссийский Интерфакс.

Согласно постановлению правительства РФ, подписанному 20 апреля и опубликованному на официальном портале раскрытия нормативно-правовых актов, Вадим Новинский и Андрей Киселев выведены из перечня физлиц, в отношении которых действуют специальные экономические меры.

Новинский - совладелец холдинга "Метинвест", а Киселева связывают с группой "УкрМет".

Оба бизнесмена попали под вторую волну российских санкций (конец декабря 2018 года), которая последовала почти сразу за первой (ноябрь 2018 года).

Как сообщалось, в отношении юридических и физических лиц, попавших в список, и подконтрольных им организаций применяется блокирование безналичных денежных средств, ценных бумаг и имущества на территории РФ и запрет на вывод капитала за пределы России.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Россия расширила санкции против Украины

Источник: https://censor.net.ua/n3190278
 
 
 Топ комментарии
 
эти фсбшные курвы такие украинские бизнесмены как курица орёл
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Вопросыесть,я думаю ,нет.Пасху отработали на совесть.
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"украинский бизнесмен Новинский"

на самом деле:

не украинский не бизнесмен и не Новинский, а


Вадим Рудольфович Малхасян; нар. 3 червня 1963, Стара Русса, Новгородська область, РРФСР)

"кто вы, доктор Зорге ?" Россия вывела украинских бизнесменов Новинского и Киселева из санкционного списка - Цензор.НЕТ 2889
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эти фсбшные курвы такие украинские бизнесмены как курица орёл
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Вопросыесть,я думаю ,нет.Пасху отработали на совесть.
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Настоящее имя Владислав Рудольфович Малакян. Сколько мерзопакости, грязи, мрази, пошести, гнусности и дешёвки по нашим местам ещё плавает!
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Та вони такі українські, що далі вже нікуди... спнкції вставлять.
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Що підтверджує те, що Малхасян (Новінський) працює на ФСБ. Щодо Кисельова думаю тут напишуть!
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Украинские бизнесмены с русскими паспортами, вот юмористы, хоть в Квартале-95 показывай
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Надоело шифроваться? Ну и правильно - при новой власти это уже даже не смешно. Россия вывела украинских бизнесменов Новинского и Киселева из санкционного списка - Цензор.НЕТ 7418
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ну так свои же консервы...и в список они попали исключительно для вида и на время.




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Новинскому уже всё равно - оно подцепило вирус и готовится к отправке в в Ад....
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Они такие же украинские бизнесмены, как я папа римский. Вопрос в том кто дал этой фсбшной гниде, врагу Украини украинское гражданство? Наверное тот же кто дал другому врагу - Медведчуку скупить украинские медиаканалы, кто сдал Крим без единого выстрела, уничтожил 5 артскладов, утопил в крови в иловайско-дебальцевских котлах наше лучшее воинство.
Так кто же эта ***** ? Как имя этой циничной, фсбшной суки?
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