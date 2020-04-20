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 Общество, Здоровье
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 Главный санврач готовит представление на смягчение карантина, а подписывает его премьер, - Ляшко

Главный санитарный врач Украины готовит представление о продлении карантина, а правительство принимает решение о смягчении или ужесточении его в определенных сферах.

Как передает Цензор.НЕТ, со ссылкой на Интерфакс-Украина, об этом  сообщил заместитель министра здравоохранения, главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко.

"Карантин у нас заканчивается ориентировочно 24 апреля, поэтому сейчас мы готовим представление главного санитарного врача Украины к министру здравоохранения, чтобы он инициировал перед Кабинетом министров Украины продление карантина. В дальнейшем на заседании правительства будут рассмотрены вопросы относительно определенных сфер. И именно правительство принимает те или иные решения относительно смягчения или более жесткого карантина в определенной сфере. Поэтому давайте подождем среду, когда будет заседание кабинета министров Украины", - сказал Ляшко.

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По словам Ляшко, если бы Украина не ввела превентивные меры, то в настоящее время в стране могло быть около 125 тыс заболевших Covid-19. "Сейчас у нас 5700 случаев подтвержденных. Мы понимаем, что карантин работает, карантин дает свои позитивные результаты", - подчеркнул он.

"В то же время мы в Министерстве здравоохранения говорим и о эпидемической составляющей, и мы понимаем сверхважные вещи, которые должны быть и применяться населением для того, чтобы предотвратить возникновение сердечно-сосудистых заболеваний. А это необходимо увеличивать немного физическую подвижность. Поэтому мы анонсируем некоторые вещи, которые будем предлагать Кабинету министров Украины: в условиях карантина что можно смягчить для того, чтобы увеличить подвижность без значительного вреда для противоэпидемических мероприятий, которые мы внедряем. Плюс мы позволим восстанавливать некоторые сферы экономики, если они будут придерживаться условий противоэпидемических, если они будут выписаны четко и утверждены приказом Минздрава или постановлением главного государственного санитарного врача Украины", - сказал Ляшко.

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Источник: https://censor.net.ua/n3190276
 
 
 Топ комментарии
 
Люди сидять дома.а платіжки приходять.Виникає питання.де брати гроші?
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Рішення про відкриття базарів будуть прийматись в останню чергу. Базари конкуренти магазинам що гилять ціни які хочуть.
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По словам Ляшко, если бы Украина не ввела превентивные меры, то в настоящее время в стране могло быть около 125 тыс заболевших Covid-19. "Сейчас у нас 5700 случаев подтвержденных. Мы понимаем, что карантин работает, карантин дает свои позитивные результаты", - подчеркнул он.Источник: https://censor.net.ua/n3190276

Це брехня і не потрібно казати,що це вирахували математично.Математика тут не діє.
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Основний принцип роботи зекоманди: стрілочник стрілочником поганяє.
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Почитайте заголовок, а потом первое предложение! Кто у вас там пишет статьи???
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Автор статті у Інтерфакс, який такий самий як і зебіл.
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Как всегда решения о смягчении в некоторых отраслях будет приниматься без коррупционной составляющей?
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Рішення про відкриття базарів будуть прийматись в останню чергу. Базари конкуренти магазинам що гилять ціни які хочуть.
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Уря,но главный вопрос: С кого спрашивать потом то будем и чито будем кушать сейчас?
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Смягчение карантина по-зебильному:
Главный санврач готовит представление на смягчение карантина, а подписывает его премьер, - Ляшко - Цензор.НЕТ 8863
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Надо хотя бы для народа убрать обязательное ношение масок на улице- это ни к чему.
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Люди сидять дома.а платіжки приходять.Виникає питання.де брати гроші?
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Просити підтримки у Зе, бо він добрий до всіх.🐸
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пора брать банки почту и телеграф)))
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Це заклики до перевороту! Надіюсь, що тебе заберіть, бо інакше ти засланий казачок!
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По словам Ляшко, если бы Украина не ввела превентивные меры, то в настоящее время в стране могло быть около 125 тыс заболевших Covid-19. "Сейчас у нас 5700 случаев подтвержденных. Мы понимаем, что карантин работает, карантин дает свои позитивные результаты", - подчеркнул он.Источник: https://censor.net.ua/n3190276

Це брехня і не потрібно казати,що це вирахували математично.Математика тут не діє.
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чем правительство тогда лучше
чем попы кацаского сатаната??
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Океан успокоился и всё дерьмо всплыло на поверхность...Результат карантина!
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У світі посадили людей на самоізоляцію.Але якщо ти вийшов з неї,то тебе штрафують.Значить це не самоізоляція,а ув'язнення.У світі також люди не працюють,а платіжки приходять.Надзвичайні стани також не введені,значить також не конституційно.Якщо є надзвичайний стан,то ти можеш ні за що не платити.А на це ніхто не пішов.У світі,як і в нас банкрутять малий і середній бізнес.Це все схоже дійсно на якусь змову.Хоча я в ніякі не змови не вірив.
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Більше того, частково малий бізнес не відновиться. Робіть висновки!
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Ali Hasan Наші це все взяли як зразок,в інших країнах.
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Дійсно, що взяли. Але те, що взяли перекрутили по-своєму і зробили у гірших традиціях Швейка.
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Ali Hasan В тих країнах також фігня.Просто вини багатші і хоча би якась допомога людям є.
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брехня, было бы 125 млн заболевших только в Киеве...
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Хорошо 95 квартал устроился- если быстро победят вирус- то ура бубочка, а если нет- то виноват Ляшко 😀😀😀
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І у всіх випадках винуватий Порошенко!🐸
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После вчерашнего идиотизма отсчет 30-дневный отсчет нужно начинать заново. Религиозные фанатики обнулили весь предыдущие "выходные".
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І в новому цирку не смішно, бо працює сумний кловун.🐸
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