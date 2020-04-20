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 Происшествия, Киевские новости
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 В лесополосе на киевском Виноградаре обнаружен закопанный мешок с телом мужчины, - Нацполиция

В Подольском районе Киева прохожие, которые прогуливались с собакой в ​​лесополосе, обнаружили труп.

Об этом инфрормирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Департамент коммуникации Национальной полиции.

Сегодня около в 13:20 в дежурную часть Подольского управления полиции от мужчины поступило сообщение о том, что в лесу неподалеку от проспекта Георгия Гонгадзе нашли останки человека. На месте происшествия правоохранители обнаружили кости, а при дальнейшем осмотре территории нашли останки тела мужчины, закопанные в мешке в земле.

Обнаруженное направлено на судебно-медицинскую экспертизу, полицейские устанавливают личность погибшего.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Житель Никополя застрелил полицейского и спрятал тело в багажнике своего автомобиля. ФОТО

По данному факту начато уголовное производство по ч. 1 ст. 115 (Умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины.

Источник: https://censor.net.ua/n3190275
 
 
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Феденков не смог точно опознать в стрелявшем Ярослава Мазурка. В судебном порядке причастность к данному преступлению подозреваемого Мазурка Ярослава Теодозиевича пока не доказывалась. Многие жители Украины до сих пор не верят в то, что «Караванский стрелок» - это Ярослав Мазурок. Например, спустя год после его смерти было выдвинуто предположение, что стрелок не Мазурок, а охранник депутата Бориса Колесникова.
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Я проезжал на городской электричке как раз в тот момент, когда больше полусотни ментов бежало возле жд полотна к месту самоубийства. Потом прочитал в нете, что это было.
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Зарад все на короновірус списують, так що відчитаються про розкриття справи.
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петуШарiй також було б добре, але ж гидотний мордатий педофiл ховається у Нiдерландах...
зауважте,панове, що петуШарiй хоч i працює на паРашу, але чомусь не в сранях-рязанях, а таки у Еуропi.
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"неподалеку от проспекта Георгия Гонгадзе"
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Карма...
Но район нельзя назвать криминальным.
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как сказать - место там удобное - вот тебе лес , вот тебе озеро - с Синего озера в свое время ни одного криминального жмура от туда вытянули да и озеро то какое то проклятое - у меня с дома минимум человек пять утонуло - правда в те времена когда его озером назвать можно было а не как сейчас
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Наша полиция с трудом раскрывает преступления по горячим следам.
Такое вряд ли раскроют.
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Чьи то руки в крови , а значит и душа...Не понимают . что творят...
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