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 Политика Украины, Экономика
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 Спасатели ликвидируют два очага пожара в Житомирской области и четыре – в Зоне отчуждения ЧАЭС, - МВД

Силы Госслужбы по чрезвычайным ситуациям ликвидируют два очага пожара в Житомирской области и четыре в Чернобыльской зоне.

Как передает Цензор.НЕТ, об сообщает МВД Украины в Фейсбуке.

"В Чернобыле для обустройства противопожарных разрывов привлечена тяжелая инженерная техника ГСЧС и дополнительно восемь путепрокладчиков Вооруженных сил Украины", - отмечается в сообщении.

Кроме того, создано 405 км минерализованных полос.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": В тушении пожара в Чернобыльской зоне участвует 9 единиц специальной инженерной техники ВСУ. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Спасатели ликвидируют два очага пожара в Житомирской области и четыре – в Зоне отчуждения ЧАЭС, - МВД 01

Читайте на "Цензор.НЕТ": В Зоне отчуждения ведется ликвидация трех очагов лесных пожаров

Источник: https://censor.net.ua/n3190272
 
 
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Стоимость фьючерса на нефть марки WTI с поставкой в мае 2020 года падает до -$40.
В ходе торгов нефть падает на 316% до -$39,55.
Это происходит впервые в истории. Спасатели ликвидируют два очага пожара в Житомирской области и четыре – в Зоне отчуждения ЧАЭС, - МВД - Цензор.НЕТ 3480
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Нефть российской марки Urals показала отрицательные значения, об этом свидетельствуют данные торов.
Она опустила до -$2 за баррель. Спасатели ликвидируют два очага пожара в Житомирской области и четыре – в Зоне отчуждения ЧАЭС, - МВД - Цензор.НЕТ 9514
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Сьогодні в Києві було перший раз за останній тиждень чисте повітря!
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Зараз у кожного є маска. Запитання: чому люди у Києві страждають від диму???
Адже надів маску - і ти захищенний від диму!
Що, не захищає, не затримує дим? А часточки диму значно більші від вірусів...
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Просто ти не пробував київський дим останнім часом. Пожартував би ти після того, як отруївся димом!
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Читай уважніше. Я не про дим, а про те, що примітивні маски, які носять 95% киян, і які рекомендує влада, не захищають від диму, а тим більше від вірусів.
Це прозвучить жорстко, але дим - це був гарний тест на спроможність масок виконувати свою функцію. Висновок: не спроможна. До речі, правильні маски тестують саме димом. Скільки вони коштують - це зовсім інша справа. До речі, не так вже й дорого.
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Скільки може коштувати хата із землею до пожежі в такому Овруцькому селі?
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