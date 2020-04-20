 Спасатели ликвидируют два очага пожара в Житомирской области и четыре – в Зоне отчуждения ЧАЭС, - МВД

Как передает Цензор.НЕТ, об сообщает МВД Украины в Фейсбуке.
"В Чернобыле для обустройства противопожарных разрывов привлечена тяжелая инженерная техника ГСЧС и дополнительно восемь путепрокладчиков Вооруженных сил Украины", - отмечается в сообщении.
Кроме того, создано 405 км минерализованных полос.
В ходе торгов нефть падает на 316% до -$39,55.
Это происходит впервые в истории.
Она опустила до -$2 за баррель.
Адже надів маску - і ти захищенний від диму!
Що, не захищає, не затримує дим? А часточки диму значно більші від вірусів...
Це прозвучить жорстко, але дим - це був гарний тест на спроможність масок виконувати свою функцію. Висновок: не спроможна. До речі, правильні маски тестують саме димом. Скільки вони коштують - це зовсім інша справа. До речі, не так вже й дорого.