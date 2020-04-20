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COVID-19 Темы дня: Коронавирус и карантин Пожары в Украине Подозрение Чорновол Денис Ермак и Гео Лерос
 За рубежом
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 Во Франции число летальных исходов от Covid-19 превысило 20 тысяч

За время с начала эпидемии Covid-19 во Франции число летальных исходов достигло 20 265 случаев.

Об этом сообщил директор генеральной дирекции министерства здравоохранения Франции Жером Саломон, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

За последние сутки скончались 547 инфицированных коронавирусом.

Госпитализированы в настоящее время 30 584 пациента, в том числе 1 465 новых за последние сутки. За сутки в реанимационные отделения Франции поступили 208 человек, теперь в них находятся 5 683 пациента в тяжелом состоянии. При этом число больных в реанимационных отделениях снижается 12 день подряд.

В целом по стране с начала эпидемии выявлено 114 657 случаев заражения коронавирусом, 37 409 человек вылечились в больницах.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Во Франции за сутки зафиксированы 1 438 смертей от COVID-19 - наибольшее количество с начала пандемии

"Несмотря на введенные строгие правила изоляции и все принимаемые для борьбы против Covid-19 меры, эпидемия до сих пор остается еще очень смертоносной и нельзя ослаблять усилий", - отметил Саломон. Он подчеркнул, что эпидемия во Франции еще далека от завершения, ее уровень смертности превышает все ранее имевшие место эпидемии гриппа, и борьба против коронавируса нуждается в мобилизации всех сил.

Читайте также: В Париже в трубах, по которым протекает техническая вода, нашли коронавирус

Источник: https://censor.net.ua/n3190271
 
 
 Топ комментарии
 
Статистику смертности по месяцам за 2017, 2018, 2019 и 2020.
Вот тогда и почувствуем разницу между просто жизнью и корвидом
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Меньше в жопу нада ****ться и больше границы от папуасов и кацапов охранять
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Як можна цю інформацію перевірити на 100 відсотків?
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Меньше в жопу нада ****ться и больше границы от папуасов и кацапов охранять
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а Макрон как и тупин до последнего ждал с карантином, даже первый тур выборов успел провести, вот вам и 20000 трупов...
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Як можна цю інформацію перевірити на 100 відсотків?
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Антип61 Так це ж те саме,що і цензор і будь який інший сайт.Я казав за 100 відсоткові докази.Ви ж ніяк цю інформацію не перевірите.
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Сочувствую, горе у людей, но у нас в Украине тоже кацапским вирусом более 10000 тыс людей уничтожило, один сосед обстреливал наши территории, поставлял оружие их марионеткам, писали ли об этом французские СМИ?
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Зато карантин уже собираются снимать, Видите ли на работу им срочно припекло. Вторая волна еще сильнее накроет тогда и визжать и лечить будет некому
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Это значит на 20 000 меньше соцпособий платить представителям "самой мирной религии". У Франції кількість смертей від Covid-19 перевищила 20 тисяч - Цензор.НЕТ 3709 Профит.
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Статистику смертности по месяцам за 2017, 2018, 2019 и 2020.
Вот тогда и почувствуем разницу между просто жизнью и корвидом
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В Ломбардии смертность за март - апрель превышает смертность за тот же период прошлого года на 60%. В регионе Эмилия Романья - на 200%.
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Ещё показали статистику: за 5 лет второй мировой войны в Ломбардии погибли 2 000 (около) мирных жителей; за последние 2 месяца в той же Ломбардии от коронавируса умерли > 11000 населения.
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Украина может всех переплюнуть если сваливать всех умерших в сутки на COVID-19, но похоже боятся так уже подтасовывать статистику.
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"Клуб 500" решил все таки воплотить в жизнь идею о "золотом миллиарде", запугав все население Земли с помощью СМИ. По отношению к количеству населения эпидемии НЕТ, а О ПАНДЕМИИ вообще речи не может быть. Сравниваем смертность за ближайшие года, она почти не измена. Афера века в поисковике ЮТУБА, ответы по многим вопросам.
Люди не будьте ЛОХами, но правила предосторожности никто не отменял.
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Умрём все, 100% ! Так что не верещите! А при таком отношении властей к медикам, при визге нарида, маемо те що маемо!
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Тут дело не в доверии, все контролирует закон. Главное качество и на сколько все быстро делается. В любом случае спасибо автору за интересную информацию. Кстати, так как из за корона вируса приходится сидеть в карантине, нашел удаленную работу, сервис опознавания капчи, приятно, когда даже сидя дома можно зарабатывать на жизнь. Можете взять себе на заметку.

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