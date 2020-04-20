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 Экономика, За рубежом
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 Цена на нефть марки WTI рекордно упала до 1 доллара за баррель

Вечером 20 апреля стоимость ближайшего фьючерса на нефть марки WTI упала на 94,66%, до $1 за баррель.

Об этом свидетельствуют данные торгов на лондонской бирже ICE, передает Цензор.НЕТ, со ссылкой на РБК.

Цены на американскую нефть WTI продемонстрировали самое сильное однодневное падение в биржевой истории торгов на опасениях дальнейшего сокращения спроса и скорого заполнения нефтехранилищ.

Участники рынка опасаются, что несмотря на сделку ОПЕК+ предложение на рынке будет существенно превышать спрос. Это стало более очевидно после того, как Международное энергетическое агентство и ОПЕК на прошлой неделе обновили свои краткосрочные прогнозы по спросу и предложению, сказал РБК старший директор группы по природным ресурсам и сырьевым товарам агентства Fitch Дмитрий Маринченко.

Сегодняшнее падение цен могло носить эмоциональный характер, считает эксперт. Но цены на фьючерсы WTI с поставкой в июне, июле и августе пока торгуются в коридоре $20-30 за баррель, а фьючерсы с поставкой в сентябре-декабре — по $30-35 за баррель, то есть рынок верит в постепенное восстановление цен на сырье.

В период сильной турбулентности спрэды (разница в цене) между разными сортами нефти и между инструментами с разным сроком поставки могут расти, но нельзя исключить, что на какое-то время и нефть марки Brent, и нефть сорта Urals тоже опустятся ниже $10 за баррель. Падение цен, особенно на физическом рынке, необходимо для балансировке рынка — чем ниже цены, тем больше проектов снизят или прекратят добычу, рассказал эксперт.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Страны ОПЕК+ согласовали крупнейшее в истории сокращение добычи нефти на 12,5 млн б/с

Источник: https://censor.net.ua/n3190270
 
   
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Стоимость фьючерса на нефть марки WTI с поставкой в мае 2020 года рухнула ниже нуля. Цена на нефть марки WTI рекордно упала до 1 доллара за баррель - Цензор.НЕТ 1284
В ходе торгов нефть падает на 107,83% до -$1,43.
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Скважины подешевели... Грядет большая распродажа. Цена на нефть марки WTI рекордно упала до 1 доллара за баррель - Цензор.НЕТ 1947
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Брать то нада. Только х***й тебе дадут взять наши казнокрады и бандиты захватившие власть в Украине. Тебе никогда Ахметов, Фирташ, Жулька и Коболев не дадут слезть с газовой и енергетической иглы.
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І знову путін всіх переграв, навіть самого себе переграв. Грошей нема, але тепер нехай ***** тримається🤗
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А что там грязь уралс? Сколько кацапы доплатят что бы ее забрали?
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Не до 1 долара а до 1 сента і перестала продаватись взагалі. Шейхи ***** шлють привіт!!!
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Великий мегадуростью и психованием ***** решил пристрелить Московию.
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Кто бы подумал, что нефтекомпании Штатов пострадают сильнее кацапских и арабских Цена на нефть марки WTI рекордно упала до 1 доллара за баррель - Цензор.НЕТ 41
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Чого б це, доля нафтогазового сектору в США 3 відсотки, та й сланцеві легче зупинити, американці це роблять регулярно.
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Штатам абсолютно ПОХХ, потому что сланцевая нефть - лишь небольшой % добычи.
Для нефтяных компаний это просто сектор, сегмент, направление, часть ассортимента, т.е. мизерная *****. К тому же сланцевая добыча очень гибкая - быстро останавливается и быстро возобновляется.
Для экономики дешёвый бензин - всегда ускорение.
А для бензоколонки продавать бензин себе в убыток - это ьак называемый ПИЗЗ-ДДЕЦЦ.
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И где мне купить такую нефть по такой цене? Я бы закупил пару 20-ти тонных цистерн, которых хватило бы на отопление дома лет на 10-20 и послал бы Коболева и Нафтога нах и еще дальше со своими махинациями и грабительскими ценами и перерасчетами
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дедушка сегодня плохо спать будет, - табакерка приснится=)
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raska budet doblacyvat svoji dengi stob mi vziali iz nix neft.Eto otlycnaja novost
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в цене на бензин должны остаться одни налоги....интересно это сколько?
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Трубоукладчик для северного потока обогнул Африку и повернул обратно во Владивосток.
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КОНЕЧНО , в Ливии сейчас крошит Эрдоган по просьбе законного правительства Ливии всем известных ИХТАМНЕТОВ ИЗ РАШИ И О , ЧУДО - МАКРОН С ХУТИНЫМ В ТЕМЕ 😀😀😀
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Куплю 40т нефти вместе с цистернами. Только как?
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