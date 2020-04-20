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 Без господдержки возможен крах значительной части стоматологической сети, - глава Ассоциации стоматологов Украины

В стоматологии Украины сложилась катастрофическая ситуация.

Об этом пишет на своей странице в сети Facebook глава Ассоциации стоматологов Украины Ирина Мазур. В связи с этим, ассоциация обратилась с письмом к премьер - министру Украины Шмыгалю Д.А и министру здравоохранения Украины Спепанову М.В. с просьбой рассмотреть возможность поддержки стоматологической отрасли, передает Цензор.НЕТ.

Как поясняет Мазур, с началом проведениея "реформирования вторичного звена здравоохранения все коммунальные стоматологические учреждения трансформированы в коммунальные некоммерческие предприятия. Начались массовые сокращения врачей и других медицинских работников, сведено до критического минимума финансирование стоматологической помощи. В связи с карантинными ограничениями и с введением противоэпидемических мероприятий на местах стоматологические заведения не могут работать в режиме самофинансирования и самообеспечения без государственной поддержки".

Общественная организация "Ассоциация стоматологов Украины" рекомендовала проведение в учреждениях здравоохранения независимо от форм собственности лишь неотложной стоматологической помощи, что связано с высоким риском возможного инфицирования стоматологов острой респираторной болезнью COVID-19. Страдает вследствие введения карантина и частная стоматология.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Стоматологическая помощь во время карантина подвергает риску и пациента, и врача, - Минздрав

По словам главы ассоциации, "во многих странах введена господдержка, социальные и экономические гарантии в связи с распространением коронавирусной болезни, в том числе и стоматологической отрасли. Без господдержки стоматологии, как направления здравоохранения, которое может оказаться одним из наиболее всего пострадавших в результате введенных карантинных ограничений, не исключается крах значительной части стоматологической сети, как коммунальной, где задействовано 16 852 специалиста, так и частной, где работает 8 079 стоматологов.

Государственная поддержка может включать в себя увеличение государственного финансирования в коммунальной сфере и установление более адекватных средств на лечение стоматологических заболеваний. В частной стоматологии возможна поддержка путем уменьшения налогового давления и другие мероприятия".

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Надо закрыть вопрос с задолженностями врачам в ближайшее время", - Зеленский

Источник: https://censor.net.ua/n3190269
 
 
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Вслед за судьями жалуются еще одни малообеспеченные
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Блин, а цены снижать не пробовали, не? Нормальные люди капусту рубят с оборота а не расценок. Только тогда и поработать придется, во как... А не так, что зубик вырвал и полштукаря в кармане.
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Точно! Стоматологи - самый не защищенный слой населения Украины)
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У меня сосед стоматолог. Трое детей, жена не работает ,две машины . И нужна поддержка?
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машин ведь меньше чем детей! нннада помочь!)))
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Частные стоматологи часто сами не хотят работать - на своём больном зубе знаю. И, похрен им, что ты пишешь смс с просьбой принять и вылечить зуб от боли - насрать им на это. Лишь отдельные единицы работают - условия карантина не запрещают оказывать услуги по лечению острой боли. И теперь - ой как хреново стало - давай, государство, помогай за наш счёт бездельникам и *********! Тот, кто работает в этой отрасли, поддержки штанов не просит - остальные пошли нахрен.
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У нас стоматкабінетів приватних, як аптек - на кожній вулиці...
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вы охренели, ребята?????? ЛЕКСУСЫ И КРУЗАКИ ПРОДАВАТЕ!!!!!!!!!!!!!!. облапошили народ своими ценами, заработали и нет ничего?????????? а где? вложили в дачи на гаваях? если вам плохо то что делать тем кто торговал на рынках а сейчас в глубочайе ....опе....
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Нема чим вас підтримувати, стоматологи. Грошей нема і не буде, але ви тримайтеся. Зеля всі зуби віддасть, тоді будете робити йому нові зубні протези.
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как бы подразумеваются не комерческие стомат-центры . но фишка в том что любой мало мальски толковый стоматолог даже если и работает в таком учреждении то все равно имеет практику на стороне в коммерческом кабинете . соответственно государственный кабинет используется как рекламная площадка . типа " хорошо что вы пришли но у вас сложный случай поэтому обратитесь в комерческий стомат-кабинет . вот вам визиточка " Без господдержки возможен крах значительной части стоматологической сети, - глава Ассоциации стоматологов Украины - Цензор.НЕТ 7890
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