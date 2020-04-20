 Без господдержки возможен крах значительной части стоматологической сети, - глава Ассоциации стоматологов Украины

Об этом пишет на своей странице в сети Facebook глава Ассоциации стоматологов Украины Ирина Мазур. В связи с этим, ассоциация обратилась с письмом к премьер - министру Украины Шмыгалю Д.А и министру здравоохранения Украины Спепанову М.В. с просьбой рассмотреть возможность поддержки стоматологической отрасли, передает Цензор.НЕТ.

Как поясняет Мазур, с началом проведениея "реформирования вторичного звена здравоохранения все коммунальные стоматологические учреждения трансформированы в коммунальные некоммерческие предприятия. Начались массовые сокращения врачей и других медицинских работников, сведено до критического минимума финансирование стоматологической помощи. В связи с карантинными ограничениями и с введением противоэпидемических мероприятий на местах стоматологические заведения не могут работать в режиме самофинансирования и самообеспечения без государственной поддержки".

Общественная организация "Ассоциация стоматологов Украины" рекомендовала проведение в учреждениях здравоохранения независимо от форм собственности лишь неотложной стоматологической помощи, что связано с высоким риском возможного инфицирования стоматологов острой респираторной болезнью COVID-19. Страдает вследствие введения карантина и частная стоматология.

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По словам главы ассоциации, "во многих странах введена господдержка, социальные и экономические гарантии в связи с распространением коронавирусной болезни, в том числе и стоматологической отрасли. Без господдержки стоматологии, как направления здравоохранения, которое может оказаться одним из наиболее всего пострадавших в результате введенных карантинных ограничений, не исключается крах значительной части стоматологической сети, как коммунальной, где задействовано 16 852 специалиста, так и частной, где работает 8 079 стоматологов.

Государственная поддержка может включать в себя увеличение государственного финансирования в коммунальной сфере и установление более адекватных средств на лечение стоматологических заболеваний. В частной стоматологии возможна поддержка путем уменьшения налогового давления и другие мероприятия".

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