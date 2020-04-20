 Президент Бразилии Болсонару вышел на акцию протеста против карантина, введенного из-за COVID-19

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на CNN, в акции принял участие Президент Бразилии Жаир Болсонару. На мероприятие собрались, по разным данным, от 200 до 600 человек. Президент был без маски.

Напомним, в Бразилии наибольшее количество подтвержденных случаев коронавируса в Латинской Америке. По последним данным - 38 654, из них 2462 - летальные.

Карантин ввели губернаторы штатов и чиновники здравоохранения. Конгресс и Верховный суд поддержали режим самоизоляции, который ввели губернаторы. А президент Бразилии Жаир Болсонару выступил против. Он хочет, чтобы экономика восстановилась, утверждая, что карантин приведет к большим проблемам, чем коронавирус, который он называет "небольшой простудой".

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На прошлой неделе Болсонару уволил министра здравоохранения после недельных пререканий с ним из-за введения карантина.

Опросы показывают, что большинство бразильцев не поддерживают тот путь разрешения кризиса, который пропагандирует президент.