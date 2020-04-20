EN|RU|UK
COVID-19 Темы дня: Коронавирус и карантин Пожары в Украине Подозрение Чорновол Денис Ермак и Гео Лерос
 За рубежом
  1233  14
Материалы по теме:
Все про:Бразилия (187) карантин (3418) протест (4668) COVID-19 (4188) коронавирус (2889)

 Президент Бразилии Болсонару вышел на акцию протеста против карантина, введенного из-за COVID-19

Под штабом армии в столице Бразилии прошла акция протеста против введенных карантинных мер. Участники призвали ввести военное правление, закрыть Конгресс и Верховный суд.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на CNN, в акции принял участие Президент Бразилии Жаир Болсонару. На мероприятие собрались, по разным данным, от 200 до 600 человек. Президент был без маски.

Напомним, в Бразилии наибольшее количество подтвержденных случаев коронавируса в Латинской Америке. По последним данным - 38 654, из них 2462 - летальные.

Карантин ввели губернаторы штатов и чиновники здравоохранения. Конгресс и Верховный суд поддержали режим самоизоляции, который ввели губернаторы. А президент Бразилии Жаир Болсонару выступил против. Он хочет, чтобы экономика восстановилась, утверждая, что карантин приведет к большим проблемам, чем коронавирус, который он называет "небольшой простудой".

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Статуя Христа-Искупителя в Рио-де-Жанейро "стала врачом" и "призвала" людей по всему миру оставаться дома. ВИДЕО

На прошлой неделе Болсонару уволил министра здравоохранения после недельных пререканий с ним из-за введения карантина.

Опросы показывают, что большинство бразильцев не поддерживают тот путь разрешения кризиса, который пропагандирует президент.

Источник: https://censor.net.ua/n3190268
 
   
 Топ комментарии
 
А еще Гринпис совместно с Гретой протестуют против убийства вирусов.
 показать весь комментарий
 
А у нас в Україні зебіли говорять, що раніше краще не було😄 Скоро у них все закінчиться і тоді Порошенко ще кілька разів буде винний, але це їм не допоможе🐸
 показать весь комментарий
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
Не трогай )(уйло, ему не до того....... Президент Бразилии Болсонару вышел на акцию протеста против карантина, введенного из-за COVID-19 - Цензор.НЕТ 1941. BRENT стоит 2 (ДВА) доллара, MTI 46 центов за бочку. Президент Бразилии Болсонару вышел на акцию протеста против карантина, введенного из-за COVID-19 - Цензор.НЕТ 1941
 показать весь комментарий
 
Дивно, як то президент може виходити сам проти себе?
 показать весь комментарий
 
 
Карантин ввели губернаторы штатов и чиновники здравоохранения. Конгресс и Верховный суд поддержали режим самоизоляции, который ввели губернаторы. А президент Бразилии Жаир Болсонару выступил против. Он хочет, чтобы экономика восстановилась, утверждая, что карантин приведет к большим проблемам, чем коронавирус, который он называет "небольшой простудой". Источник: https://censor.net.ua/n3190268не читатель, а писатель?
 показать весь комментарий
 
 
І тут же - Участники призвали ввести военное правление, Источник: https://censor.net.ua/n3190268
 показать весь комментарий
 
Там парламент главнее президента. Не так как у нас все вместе в куче и что хотят то и делают, гонят законы в турбо режиме, но только не нормальные , а сатанинские, спешать как в последний день Помпеи.)
 показать весь комментарий
 
 
А еще Гринпис совместно с Гретой протестуют против убийства вирусов.
 показать весь комментарий
 
 
Так через неделю-две те же бразильцы придут сносить Болсонару и не его место поставят текущего министра здравоохранения. Ну а по поводу судов согласен. Закрыть их на@уй, поскольку от них один вред. И не только в Бразилии.
 показать весь комментарий
 
А у нас в Україні зебіли говорять, що раніше краще не було😄 Скоро у них все закінчиться і тоді Порошенко ще кілька разів буде винний, але це їм не допоможе🐸
 показать весь комментарий
 
 
Мається на увазі, що люди вимагають військового положення і проти карантину, щось не грає.
 показать весь комментарий
Цензор.НЕТНовостиЗа рубежом
 
 
 
 
 
 вверх