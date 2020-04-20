 Когда Зеленский жалуется на 16 тыс. поправок к банковскому закону - он жалуется на самого себя, потому что закон блокируют его же депутаты, - Герасимов

Об этом сообщил сопредседатель фракции "Европейская Солидарность" Артур Герасимов, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу "ЕС"..

Он также отметил, что закон о банках блокируется депутатами с монобильшинства, поэтому жалобы президента Зеленского на огромное количество поправок выглядят неискренними.

"Большой вопрос возникает - почему власть и Зеленский не организовали принятие этого закона сразу в целом. Была ли такая возможность? Да, она реально была. После этого мы все увидели 16 тыс. поправок. Такое количество поправок - все уже поняли, что это такая мощная попытка завалить этот закон. И не дать это провести. Зеленский, когда жаловался на эти 16 300 поправок, не вспомнил самое важное. Что эти поправки внесены представителями команды Зеленского. Представителями "Слуги народа". То есть Зеленский жаловался на себя. Потому что поправки внесли его люди. Все эти тысячи", - напомнил Герасимов.

Он отметил, что руководство парламента и монобильшинство решили пойти долгим и рискованным путем - якобы с целью преодолеть "поправочный спам" приняли закон об изменениях в Регламент, которые существенно ограничивают права парламентской оппозиции.

"Он является плохим, я надеюсь, что он будет временным. Потому что кроме того, что он может помочь принять банковский закон, к сожалению, он полностью убивает оппозицию в парламенте. Сейчас он принят без ограничения во времени. Обещают, что когда-то кто-то где-то как-то внесет эти сроки. Конечно, посмотрим. Хотя доверия к власти нет ", - отметил Герасимов. Он также напомнил, что и здесь депутаты, в частности из монобильшинства, включили блокировку и зарегистрировали постановления против изменений в Регламент.

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"Этот закон должен быть подписан. Но уже выставлено очень много барьеров. Первое. Для того, чтобы этот закон был подписан, опять только ради этого должна собираться Рада и отклонять постановления, которые были уже зарегистрированы, об отмене антипоправчного закона. То есть должно быть для этого еще одно заседание. После этого он должен быть подписан Зеленским. После того должна включиться специальная процедура, которая продлится семь-десять дней. Потому что депутаты должны снова подать поправки к банковскому закону, выбрать наиболее важные. Комитет должен их обработать. Из 16 тыс. депутаты очень ограниченно должны выбрать наиболее важные", - пояснил Герасимов.

Он напомнил, что фракция "Европейская Солидарность" подала только 5 поправок к банковскому закону.

"Нам будет очень легко выбирать, потому что мы дали всего 5 очень жестких поправок. Очень правильных с точки зрения юридической, с точки зрения финансовой. Что будут делать "Слуга народа" и команда Зеленского, которая внесла 16 тыс. правок, я не знаю. И только после того, как будет подписан этот предварительный регламентный закон, примерно через 10 дней может быть принят банковский закон ", - разъяснил процедуру сопредседатель "Европейской Солидарности".

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Он отметил, что кроме отсутствия политической воли эта история также демонстрирует и профессиональную несостоятельность власти. "Все, что происходит с этим законом - это еще один пример некомпетентности и непрофессионализма власти", - убежден Герасимов.