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 На Харьковщине перекопали грунтовые дороги к селу, закрытому на карантин из-за COVID-19

В селе Высокополье на Харьковщине, где от COVID-19 умерли две женщины, перекопали грунтовые дороги, по которым местные объезжали установленные карантинно-пропускные посты.

Об этом Суспільному по телефону рассказал главный участковый Валковского отдела полиции Николай Коваленко, передает Цензор.НЕТ.

"Чтобы местные не выезжали другими путями, так как по многим грунтовым дорогам люди объезжали наш пост - и их перекопали", - сказал Коваленко.

В селе ежедневно дезинфицируют улицы. Выезд и въезд в населенный пункт - по пропускам. Патрули проверяют, чтобы люди ходили в масках, а также спрашивают, с какой целью вышли из дома.

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По словам Коваленко, люди, родственники которых живут в Высокополье, приезжают из Валок или Харькова и передают продукты на блокпосту.

Напомним, 15 апреля стало известно о первом летальном случае в Харьковской области - умерла 71-летняя женщина, у которой диагностировали СОVID-19. Она жила в селе Высокополье Валковского района.

После смерти женщины в селе ввели карантин на две недели, транспорт едет в объезд. По словам председателя Харьковской ОГА Алексея Кучера, умершая могла контактировать с большим количеством людей, поскольку продавала свечи и выходные была в церкви.

Как заявила в. о. главного санитарного врача региона Любовь Махота, в Высокополье вводится режим сплошной обсервации.

20 апреля в селе зафиксировали вторую смерть от коронавируса. Дома, где жила 70-летняя умершая, провели дезинфекцию.

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Источник: https://censor.net.ua/n3190266
 
 
 Топ комментарии
 
Головне це не відновлювати дороги після епідемії!
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Тому, що порушення Конституційних прав громадян треба робити по максимуму.
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Головне це не відновлювати дороги після епідемії!
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Тому, що порушення Конституційних прав громадян треба робити по максимуму.
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Бачу, ти на свіже повітря не виходиш...
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Воно само боится вируса, потому и не выходит. Скоро вход в свой дом перекопает. На Харьковщине перекопали грунтовые дороги к селу, закрытому на карантин из-за COVID-19 - Цензор.НЕТ 6237
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Перекопали грунтові дороги, по яким в село їздили в обхід стаціонарних постів.
Грунтову дорогу після епідемії відновлювати?
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Прочитайте ще кілька раз, бо я відповів на це питання.
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Во всём нормальном мире практикуется - полная изоляция.
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Маленький вирус так напугал больших людей
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Утром 20 апреля под Киевом сняли блокпосты, на которых у проезжающих проверяли температуру в связи со вспышкой коронавируса.
Как передает корреспондент "Страны", больше при въезде в столицу замеры никто не производит.
Так, на Бориспольском шоссе сейчас нет ни медиков, ни скорой помощи, ни бронемашины. На дороге только дежурит полицейская машина. Причем за 10 минут правоохранители так никого и не остановили.
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Почаїв закрили на карантин. Подякуйте масковським попам.
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Пора уже в каждом населенном пункте организовывать местные патрули самообороны чтобы отгонять длинными палками прокаженных из других сел
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Виталик, пора уже перекопать рвом вокруг Лавры, пока народ не взял сам все в свои руки в том числе тебя
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дату смотрел?там уже все поменялось после того,как Джонсон в реанимации побывал
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Такими темпами влада отримає повний контроль над людьми.Це стосується і інших країн.
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