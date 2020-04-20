 На Харьковщине перекопали грунтовые дороги к селу, закрытому на карантин из-за COVID-19

Об этом Суспільному по телефону рассказал главный участковый Валковского отдела полиции Николай Коваленко, передает Цензор.НЕТ.

"Чтобы местные не выезжали другими путями, так как по многим грунтовым дорогам люди объезжали наш пост - и их перекопали", - сказал Коваленко.

В селе ежедневно дезинфицируют улицы. Выезд и въезд в населенный пункт - по пропускам. Патрули проверяют, чтобы люди ходили в масках, а также спрашивают, с какой целью вышли из дома.

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По словам Коваленко, люди, родственники которых живут в Высокополье, приезжают из Валок или Харькова и передают продукты на блокпосту.

Напомним, 15 апреля стало известно о первом летальном случае в Харьковской области - умерла 71-летняя женщина, у которой диагностировали СОVID-19. Она жила в селе Высокополье Валковского района.

После смерти женщины в селе ввели карантин на две недели, транспорт едет в объезд. По словам председателя Харьковской ОГА Алексея Кучера, умершая могла контактировать с большим количеством людей, поскольку продавала свечи и выходные была в церкви.

Как заявила в. о. главного санитарного врача региона Любовь Махота, в Высокополье вводится режим сплошной обсервации.

20 апреля в селе зафиксировали вторую смерть от коронавируса. Дома, где жила 70-летняя умершая, провели дезинфекцию.

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