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 Оккупанты обстреляли наши позиции под Авдеевкой, ранен один воин, - штаб ООС

20 апреля российские оккупанты в очередной раз открыли огонь по позициям Объединенных сил в районе населенного пункта Авдеевка из гранатометов различных систем и стрелкового оружия.

Об этом Цензор.НЕТ сообщили в пресс-центре штаба ООС.

В сообщении отмечается: "Во время вражеских обстрелов один украинский военнослужащий получил осколочное ранение. Воин был доставлен в лечебное учреждение, где ему оперативно оказали надлежащую медицинскую помощь. Состояние здоровья нашего защитника удовлетворительное.

Такие преступные действия врага не остались безнаказанными. Подразделения Объединенных сил, используя имеющиеся огневые средства, дали вооруженным формированием Российской Федерации адекватный ответ. Потери противника уточняются".

Читайте на "Цензор.НЕТ": 1 украинский воин погиб, двое ранены, наемники РФ трижды открывали огонь в районе Марьинки, Новоалександровки и Пивденного, - пресс-центр ОС

Источник: https://censor.net.ua/n3190265
 
 
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Selvestor Vivat@S_vivat





Цены на нефть упали до более чем 21-летнего минимума и это не предел падению цен. Нефти больше чем нужно. Танкеры стоят в портах и не могут слить нефть в виду полного переизбытка рынка. Май обещает ещё большее падение цен на нефть. Российская нефть никому не нужна.
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У скрепних загострення. Одужання нашому герою. Бережи вас Господь, рідненькі
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Смерть будь-яким окупантам , люта і невідворотна .
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Цена на нефть марки WTI упала до доллара за баррель

Оккупанты обстреляли наши позиции под Авдеевкой, ранен один воин, - штаб ООС - Цензор.НЕТ 3440

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Не поняв, раніше повідомлялось "1 украинский воин погиб, ...."; а тут за полеглого - мовчок? Кому вірити?
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