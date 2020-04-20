 Оккупанты обстреляли наши позиции под Авдеевкой, ранен один воин, - штаб ООС

Об этом Цензор.НЕТ сообщили в пресс-центре штаба ООС.
В сообщении отмечается: "Во время вражеских обстрелов один украинский военнослужащий получил осколочное ранение. Воин был доставлен в лечебное учреждение, где ему оперативно оказали надлежащую медицинскую помощь. Состояние здоровья нашего защитника удовлетворительное.
Такие преступные действия врага не остались безнаказанными. Подразделения Объединенных сил, используя имеющиеся огневые средства, дали вооруженным формированием Российской Федерации адекватный ответ. Потери противника уточняются".
Selvestor Vivat@S_vivat
Цены на нефть упали до более чем 21-летнего минимума и это не предел падению цен. Нефти больше чем нужно. Танкеры стоят в портах и не могут слить нефть в виду полного переизбытка рынка. Май обещает ещё большее падение цен на нефть. Российская нефть никому не нужна.