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 Общество, Здоровье
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 В Хмельницкой области подтверждены 53 случая COVID-19,- ОГА

В Хмельницкой области по состоянию на 20.00 20 апреля 53 лабораторно-подтвержденных случав Covid-19.

Как передает Цензор.НЕТ,  об этом сообщила Хмельницкая областная государственная администрация Фейсбуке.

Из 53 подтвержденных случаев Covid-19 5 человек выздоровели, 3 летальных случая и один – на контроле Черновицкого лабораторного центра.

Ранее в понедельник министр здравоохранения Украины Максим Степанов сообщил, что за прошедшие сутки семь областей Украины не предоставили информацию о тестировании граждан страны на коронавирус, среди них – Хмельницкая область.

Согласно данным, обнародованным Минздравом утром 20 апреля в Хмельницкой области было 49 случаев Covid-19 (5 выздоровели).

Читайте на "Цензор.НЕТ": В женском монастыре УПЦ МП на Хмельнитчине зафиксированы 2 случая COVID-19

Источник: https://censor.net.ua/n3190263
 
 
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