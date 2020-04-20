 В Хмельницкой области подтверждены 53 случая COVID-19,- ОГА

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщила Хмельницкая областная государственная администрация Фейсбуке.

Из 53 подтвержденных случаев Covid-19 5 человек выздоровели, 3 летальных случая и один – на контроле Черновицкого лабораторного центра.

Ранее в понедельник министр здравоохранения Украины Максим Степанов сообщил, что за прошедшие сутки семь областей Украины не предоставили информацию о тестировании граждан страны на коронавирус, среди них – Хмельницкая область.

Согласно данным, обнародованным Минздравом утром 20 апреля в Хмельницкой области было 49 случаев Covid-19 (5 выздоровели).

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