 Новая программа МВФ частично покроет дефицит госбюджета и разблокирует возможность получения финансирования у других институций, - советник президента Устенко

Об этом заявил советник президента Украины по вопросам экономики Олег Устенко во время вебинара с представителями отечественного бизнеса, пишет Цензор.НЕТ со ссылкой на Офис Президента.
"Новая программа с МВФ поможет стране частично покрыть дефицит госбюджета и разблокирует возможность выхода на внешние рынки заимствования капитала", - отметил Устенко.
По его словам, в условиях мирового экономического кризиса и карантинных мероприятий государство оказалась перед необходимостью немедленно серьезно пересмотреть госбюджет, а без этого дефицит бюджета достиг бы 12% ВВП.
"Высокий процент дефицита в условиях выхода капитала из стран с развивающимися рынками, к которым относится Украина, не подлежит финансированию и фондированию. Властям удалось сократить его, чтобы предотвратить риски стремительного развертывания инфляции. Благодаря внесенным изменениям в бюджет дефицит будет значительно меньше", - отметил советник Владимира Зеленского.
Он также сообщил, что у руководства государства уже есть план мероприятий по стимулированию экономики.
"Они будут поэтапно внедряться после прохождения пика заболеваемости", - сказал он.
Напомним, 13 апреля Верховная Рада Украины приняла за основу и в целом законопроект об изменениях в Госбюджет-2020.
Интерфакс-Украина@interfaxua 2 ч
Власть будет искать баланс между реализацией экспортного потенциала в агросекторе и стабильным обеспечением внутреннего рынка - советник президента
НепоганаТетяна@ian_tanya 12 мин
Цена нефти WTI опустилась ниже $8 впервые в истории (с)
Selvestor Vivat@S_vivat
Цены на нефть упали до более чем 21-летнего минимума и это не предел падению цен. Нефти больше чем нужно. Танкеры стоят в портах и не могут слить нефть в виду полного переизбытка рынка. Май обещает ещё большее падение цен на нефть. Российская нефть никому не нужна.
прошлые не в кредит жили, а на заработанное в условиях войны и за позапрошлых долги отдавали
Так делают все вменяемые адекватные люди.
А ты можешь предложить альтернативу ?
Олег Устенко
https://file.liga.net/persons/oleg-ystenko
Но что толку?
Зебилу с его подельником нас рать на Украину!
Их цель - уничтожить Украину!
Коломойский затеял этот балаган с Зебилом только ради этой цели!
И они прекрасно с ней справляются!!!
Представляю, как они оба уху ели от радости, когда увидели, сколько безмозглого лохтората в Украине!
и войну на востоке.
Ответ: давал бы. Ведь я служу своей стране, а не тем кто у меня денег просит.
Наверно потому, что хочет " посадить эту страну в долговую яму "?
МВФ -- это бизнесмены, стратегический план у них на десятилетия, он (план) не зависит от руководителя.
Что-то антисоветское, наверно ?
Лично у меня требование банкира свести на минимум благотворительность заёмщика не вызывает протеста
Или может это помогло Польше? На кого работает МВФ?
От тебя, Антошка, кацапом за версту воняет.
Ты, гражданин РФ, чувствуешь на себе вину за убийства украинцев ?
Агитируешь украинских лохов остаться без кредита под 2 % годовых ?
А общепринятое кацапское утверждение про то, что МВФ затягивает в долговую яму рушится простым вопросом о том, почему по прошлому договору первый транш прошел (в конце декабря 2018 года), а два других транша (в мае и сентябре) не прошли.
Передумали загонять в долговую яму ?
Руководство страны не влияет ?
в феврале 2015?
а таким лохам, как ты, по телевизору рассказал, что гривня падает не из-за нехватки доллара, а из-за измерения курса валют Нацбанком.
Они его последний раз слышали в кино про Электроника
и ржали
Только цифры:
За три месяца 2020 года у коррупционеров было конфисковано чуть более 14 тысяч гривен. Из них 3,4 тыс гр - это штраф Сытнику за совершение коррупционного правонарушения!
Директор НАБУ Сытник за март этого года получил почти 225 тысяч гривен зарплаты.
Расходы бюджета на "антикоррупцию" в 2019 году - 3 млрд гр, в 2020 году заложено 3,7 млрд!
Экономика / Мнения 19-апр, 06:089 4 873 0
Киевский политолог Михаил Погребинский спрогнозировал развитие событий в Украине, если МВФ не даст очередной транш
Киевский политолог Михаил Погребинский спрогнозировал развитие событий в Украине, если Международный валютный фонд не даст очередной транш. По мнению эксперта, в этом случае президенту Украины Владимиру Зеленскому придется спасаться бегством.
Такой прогноз Погребинский дал в эфире телеканала NewsOne 17 апреля.
По словам эксперта, украинский бюджет держится практически на заимствованиях, без которых наступит коллапс.
"...Две трети доходной части бюджета - это заимствования. Без них бюджет не складывается вообще... Поэтому Зеленскому объяснили, что если не получить денег (МВФ - Ред.), то вообще никак не складывается, вообще нельзя платить ни пенсий, ни зарплат... И это означает, что через месяц... президенту Зеленскому надо искать самолет в какой-нибудь Оман", - сказал гость эфира.
По его мнению, если власти примут решение о запуске печатного станка, то через полтора-два месяца доллар будет стоить около 300 гривен.