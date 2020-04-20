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 Политика Украины, Экономика
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Материалы по теме:
Все про:госбюджет (787) дефицит (245) МВФ (2895) Офис Президента (336) Устенко (9)

 Новая программа МВФ частично покроет дефицит госбюджета и разблокирует возможность получения финансирования у других институций, - советник президента Устенко

Украине очень важно начать новую программу с Международным валютным фондом.

Об этом заявил советник президента Украины по вопросам экономики Олег Устенко во время вебинара с представителями отечественного бизнеса, пишет Цензор.НЕТ со ссылкой на Офис Президента.

"Новая программа с МВФ поможет стране частично покрыть дефицит госбюджета и разблокирует возможность выхода на внешние рынки заимствования капитала", - отметил Устенко.

По его словам, в условиях мирового экономического кризиса и карантинных мероприятий государство оказалась перед необходимостью немедленно серьезно пересмотреть госбюджет, а без этого дефицит бюджета достиг бы 12% ВВП.

Читайте на "Цензор.НЕТ": МВФ поддерживает увеличение Украиной дефицита Госбюджета в 3 раза

"Высокий процент дефицита в условиях выхода капитала из стран с развивающимися рынками, к которым относится Украина, не подлежит финансированию и фондированию. Властям удалось сократить его, чтобы предотвратить риски стремительного развертывания инфляции. Благодаря внесенным изменениям в бюджет дефицит будет значительно меньше", - отметил советник Владимира Зеленского.

Он также сообщил, что у руководства государства уже есть план мероприятий по стимулированию экономики.

"Они будут поэтапно внедряться после прохождения пика заболеваемости", - сказал он.

Напомним, 13 апреля Верховная Рада Украины приняла за основу и в целом законопроект об изменениях в Госбюджет-2020.

18 апреля документ подписал президент Владимир Зеленский.

Также читайте: "Сейчас это как кровь для организма", - Зеленский рассказал, может ли Украина выжить без кредита МВФ

Источник: https://censor.net.ua/n3190260
 
 
 Топ комментарии
 
Колись фраєр Голобородько посилав МВФ у сраку, а як зашкварило то куди й зухвальство ділось. Жде тих грошей як пожарник у лісах Житомирщини дощу.
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Новая программа МВФ частично покроет дефицит госбюджета и разблокирует возможность получения финансирования у других институций, - советник президента Устенко - Цензор.НЕТ 6460как ожидаемо будут все валить на карантин! Новая программа МВФ частично покроет дефицит госбюджета и разблокирует возможность получения финансирования у других институций, - советник президента Устенко - Цензор.НЕТ 6460зебилы схавают...
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шо, уже всьо вивєзлі..?

Интерфакс-Украина@interfaxua 2 ч

Власть будет искать баланс между реализацией экспортного потенциала в агросекторе и стабильным обеспечением внутреннего рынка - советник президента
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Новая программа МВФ частично покроет дефицит госбюджета и разблокирует возможность получения финансирования у других институций, - советник президента Устенко - Цензор.НЕТ 6460как ожидаемо будут все валить на карантин! Новая программа МВФ частично покроет дефицит госбюджета и разблокирует возможность получения финансирования у других институций, - советник президента Устенко - Цензор.НЕТ 6460зебилы схавают...
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ох, якби ж торік...



НепоганаТетяна@ian_tanya 12 мин

Цена нефти WTI опустилась ниже $8 впервые в истории (с)
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Selvestor Vivat@S_vivat





Цены на нефть упали до более чем 21-летнего минимума и это не предел падению цен. Нефти больше чем нужно. Танкеры стоят в портах и не могут слить нефть в виду полного переизбытка рынка. Май обещает ещё большее падение цен на нефть. Российская нефть никому не нужна.
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Как достали грёбанные правители что прошлые что нынешние привыкшие жить в кредит. После н7ас *** хоть и трава не рости, козлы ***
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при прошлых долг уменьшился.

прошлые не в кредит жили, а на заработанное в условиях войны и за позапрошлых долги отдавали
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Может для этого и выгоняли януковича?
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чтобы жить в кредит? так и при нём жили в кредит
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Колись фраєр Голобородько посилав МВФ у сраку, а як зашкварило то куди й зухвальство ділось. Жде тих грошей як пожарник у лісах Житомирщини дощу.
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не гавари гоп, пока мвф не перечислил...
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Политика Зеленского и Порошенко в одной картинко. Дэнги давай! Дэнги!
Новая программа МВФ частично покроет дефицит госбюджета и разблокирует возможность получения финансирования у других институций, - советник президента Устенко - Цензор.НЕТ 2961
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У Тимошенко та Азірова була інша політика? Скільки країн отримують кредит від МВФ
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у януковича была другая за что он и поплатился.
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ты. как одуванчик, без денег живёшь ?
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поляки ехали в Украину при януковиче зарабатывать!
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А ты, ПЕСык, все отдалживаешь? Смотри, скоро бить начнут
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Если наклёвывается сделка на сумму, превышающую мои наличные сбережения, то одалживаю.

Так делают все вменяемые адекватные люди.

А ты можешь предложить альтернативу ?
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Судя по твоему первому высеру, других надходженнь кроме как выклянчить в долг, ты себе даже не представляешь
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Это не лицо, Это то место, где спина теряет благородное название.
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Он также сообщил, что у руководства государства уже есть план мероприятий по стимулированию экономикиИсточник: https://censor.net.ua/n3190260А КТО В УКРАИНЕ РУКОВОДСТВО ГОСУДАРСТВА ?
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Наверное, только дети в детском саду еще не знают эту простую истину.
Но что толку?
Зебилу с его подельником нас рать на Украину!
Их цель - уничтожить Украину!
Коломойский затеял этот балаган с Зебилом только ради этой цели!
И они прекрасно с ней справляются!!!
Представляю, как они оба уху ели от радости, когда увидели, сколько безмозглого лохтората в Украине!
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Ну, "патриоты", тоже когда к корыту попадают и тоже кушать начинают из корыта смачно, забывая о патриотизме Новая программа МВФ частично покроет дефицит госбюджета и разблокирует возможность получения финансирования у других институций, - советник президента Устенко - Цензор.НЕТ 2799
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Куди вони подівали бабки з бюджету, котрі їм залишив Порошенко?
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порошенко залишив только обваленую гривну
и войну на востоке.
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Так это... а когда ж конец эпохи бедности будет???
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Денег то у этих (МВФ) товарищей - куры не клюют. Им нет проблем дать кредит. Но они деньги не дадут просто так, обязательно нужно будет что-то продать или что-то сдать. Это демонстрация того, как богатый становится ещё богаче, а бедный ещё беднее.
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Чого бідний бо дурний. Чого дурний, бо бідний.
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Товаріши всі у ГКЧП... Схоже й сам десь звідти...
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а ты дал бы денег чужому человеку без информации, за счёт чего он тебе их отдаст ?
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Тут другой вопрос. Я бы дал денег честному бизнесмену. Но давал ли я бы деньги коррумпированому правительству с целью посадить эту страну в долговую яму?

Ответ: давал бы. Ведь я служу своей стране, а не тем кто у меня денег просит.
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И как ты считаешь, почему МВФ свернул прошлую программу и не подписывает новую ?

Наверно потому, что хочет " посадить эту страну в долговую яму "?
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МВФ играет всегда в плюсе. При Порошенко комуналку подняли, при Зеленском землю продали. Потом порты продать будет нужно, потом ЖД, потом мосты.

МВФ -- это бизнесмены, стратегический план у них на десятилетия, он (план) не зависит от руководителя.
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Почему этот коварный МВФ больше года не даёт денег по уже подписанной программе ?
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МВФ требует что-то сдать. Даст он кредит, даст. Когда его требования будут выполнены. Так и при Порошенко МВФ затягивал кредиты.
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МВФ требует что-то сдать.


Что-то антисоветское, наверно ?

Лично у меня требование банкира свести на минимум благотворительность заёмщика не вызывает протеста
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Вопрос сложный. Допустим МВФ требует: поднять комуналку до рыночного уровня, хватит благотворительности за счёт государства. Это правильно... И огромное количество украинцев уезжают в Польшу на заработки. Помогло ли это Украине?

Или может это помогло Польше? На кого работает МВФ?
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Ты, антошка, на крота не тянешь.

От тебя, Антошка, кацапом за версту воняет.
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Так я и не скрываю, что я из РФ, хотя родился и вырос в Запорожье. Воняет ему видите ли...
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ну реально ж воняет.

Ты, гражданин РФ, чувствуешь на себе вину за убийства украинцев ?
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и шо ты делаешь в искупление ?

Агитируешь украинских лохов остаться без кредита под 2 % годовых ?
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Я лишь описываю текущее положение вещей. Если кредит катастрофически нужно брать -- то его нужно брать. Но нужно понимать, что МВФ -- это просто инструмент влияния и инструмент затягивания в долговую яму. Вот и всё.
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То, что МВФ - это инструмент влияния, я согласен.

А общепринятое кацапское утверждение про то, что МВФ затягивает в долговую яму рушится простым вопросом о том, почему по прошлому договору первый транш прошел (в конце декабря 2018 года), а два других транша (в мае и сентябре) не прошли.

Передумали загонять в долговую яму ?

Руководство страны не влияет ?
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Транши не прошли потому что Украина не выполнила требования МВФ. При Порошенко так же затягивали транши. Выполнятся требования -- и транш будет.
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Папередники набрали долгов, эти туда же, ппц просто
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Наибольшая текущая проблема Украины - пик выплат долгов предыдущих лет. По подсчетам НБУ, в 2019-2020 годах плановые валютные выплаты с процентами составят 17 млрд долларов.
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это когда он весь народ кинул на гривны?
в феврале 2015?
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это когда Беня вывел с валютного рынка Украины 6 миллиардов баксов,

а таким лохам, как ты, по телевизору рассказал, что гривня падает не из-за нехватки доллара, а из-за измерения курса валют Нацбанком.
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МВФ не надає гроші у бюджет... Що за хрень городить цей «фахівець???
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ты им ещё про смешное слово "интеграл" расскажи.

Они его последний раз слышали в кино про Электроника

и ржали
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З вашою зебільною політикою МВФ не дасть грошей. Так, що зебіли доїдайте вашого бубочку без солі.
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"Новая программа с МВФ поможет стране частично покрыть дефицит госбюджета и разблокирует возможность выхода на внешние рынки заимствования капитала", - отметил Устенко. Источник: https://censor.net.ua/n3190260
Только цифры:

За три месяца 2020 года у коррупционеров было конфисковано чуть более 14 тысяч гривен. Из них 3,4 тыс гр - это штраф Сытнику за совершение коррупционного правонарушения!

Директор НАБУ Сытник за март этого года получил почти 225 тысяч гривен зарплаты.

Расходы бюджета на "антикоррупцию" в 2019 году - 3 млрд гр, в 2020 году заложено 3,7 млрд!
Нова програма МВФ частково покриє дефіцит держбюджету і розблокує можливість отримання фінансування у інших інституцій, - радник президента Устенко - Цензор.НЕТ 9071
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То есть народ содержит президента, правительство , парламент , весь гос.аппарат и силовые структуры , расходуя на них сотни миллиардов гривен , а выходит так что эффективность их работы равна нулю , раз ЗЕ власть говорит , что без кредита МВФ в Украине будет дефолт !
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Без кредита МВФ ЗЕ придётся бежать из страны
Экономика / Мнения 19-апр, 06:089 4 873 0

Киевский политолог Михаил Погребинский спрогнозировал развитие событий в Украине, если МВФ не даст очередной транш

Киевский политолог Михаил Погребинский спрогнозировал развитие событий в Украине, если Международный валютный фонд не даст очередной транш. По мнению эксперта, в этом случае президенту Украины Владимиру Зеленскому придется спасаться бегством.

Такой прогноз Погребинский дал в эфире телеканала NewsOne 17 апреля.

По словам эксперта, украинский бюджет держится практически на заимствованиях, без которых наступит коллапс.

"...Две трети доходной части бюджета - это заимствования. Без них бюджет не складывается вообще... Поэтому Зеленскому объяснили, что если не получить денег (МВФ - Ред.), то вообще никак не складывается, вообще нельзя платить ни пенсий, ни зарплат... И это означает, что через месяц... президенту Зеленскому надо искать самолет в какой-нибудь Оман", - сказал гость эфира.

По его мнению, если власти примут решение о запуске печатного станка, то через полтора-два месяца доллар будет стоить около 300 гривен.
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