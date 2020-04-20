 Новая программа МВФ частично покроет дефицит госбюджета и разблокирует возможность получения финансирования у других институций, - советник президента Устенко

Об этом заявил советник президента Украины по вопросам экономики Олег Устенко во время вебинара с представителями отечественного бизнеса, пишет Цензор.НЕТ со ссылкой на Офис Президента.

"Новая программа с МВФ поможет стране частично покрыть дефицит госбюджета и разблокирует возможность выхода на внешние рынки заимствования капитала", - отметил Устенко.

По его словам, в условиях мирового экономического кризиса и карантинных мероприятий государство оказалась перед необходимостью немедленно серьезно пересмотреть госбюджет, а без этого дефицит бюджета достиг бы 12% ВВП.

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"Высокий процент дефицита в условиях выхода капитала из стран с развивающимися рынками, к которым относится Украина, не подлежит финансированию и фондированию. Властям удалось сократить его, чтобы предотвратить риски стремительного развертывания инфляции. Благодаря внесенным изменениям в бюджет дефицит будет значительно меньше", - отметил советник Владимира Зеленского.

Он также сообщил, что у руководства государства уже есть план мероприятий по стимулированию экономики.

"Они будут поэтапно внедряться после прохождения пика заболеваемости", - сказал он.

Напомним, 13 апреля Верховная Рада Украины приняла за основу и в целом законопроект об изменениях в Госбюджет-2020.

18 апреля документ подписал президент Владимир Зеленский.

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