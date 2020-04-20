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COVID-19 Темы дня: Коронавирус и карантин Пожары в Украине Подозрение Чорновол Денис Ермак и Гео Лерос
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 Кабмин, скорее всего, продлит карантин, но со смягчениями некоторых мер, - Шмыгаль

Кабинет министров Украины планирует продолжить карантин, но в то же время смягчить меры в некоторых сферах.

Об этом в интервью "РБК-Украина" заявил премьер-министр Денис Шмыгаль, информирует Цензор.НЕТ.

В частности, он привел недавно полученные Кабмином расчеты Национальной Академии наук Украины, согласно которым ожидается два пика заболеваемости.

"Это, ориентировочно, на конец апреля и между 3 и 8 мая", - отметил премьер-министр.

При этом он добавил, что на этой неделе планируется смягчить некоторые меры.

"Мы на заседании Кабмина, скорее всего, продлим карантин, основываясь на этих расчетах. Но планируем смягчить некоторые мероприятия в двух-трех сферах уже на этой неделе", - добавил он.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Пик заболеваемости COVID-19 в Украине ожидается в начале мая, - Шмыгаль

Источник: https://censor.net.ua/n3190259
 
 
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а шо тебе так срочно на базаре нужно казел?
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А шо билетики на Шапито 95 жрать не хочешь??? ЗЕбилы говорят если солькой посыпать то вполне себе вкусно, главное жрать их под видосики ЗЕкловуна, и тогда вообще вкуснятина, даже без соли!
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це всьо нєрви.. я теж багато шоколаду з'їсти не можу.. дєржісь!!
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ЗЕбилы то есть вам ещё долго жрать одни видосики ЗЕкловуна сидя без работы и без денег) Держитесь там, Шапито 95 вам поможет.
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Чухонь. Кіоски відкрий. Дрібні маги. Всяких нотаріусив приватних випусти. Кого вони можуть заразити маючи півтора клієтна на тиждень.
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Чем дольше карантин, тем выше вероятность переворота - структура для него совершенствуется. И это хорошо.
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