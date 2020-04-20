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 Происшествия, За рубежом
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 ВМС США сообщили о провокации российского истребителя над Средиземным морем

Вооруженные силы США сообщили об опасном сближении с российским истребителем над Средиземным морем – это уже второй подобный инцидент в регионе за последние четыре дня.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Голос Америки.

В заявлении ВМС США не уточняется, где именно произошло сближение, но сообщается, что это случилось над международными водами. По данным нескольких сайтов, отслеживающих движение самолетов, инцидент произошел в восточном Средиземноморье, неподалеку от побережья Сирии.

Как сообщают в ВМС США, российский истребитель Су-35 дважды сблизился с американским самолетом-наблюдателем P-8A. Во второй раз расстояние составило менее 8 метров.

"Второй перехват был сочтен небезопасным и непрофессиональным", – говорится в заявлении. Аналогичный инцидент произошел в том же районе 15 апреля, сообщают в ВМС.

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Российское Министерство обороны подтвердило факт сближения и сообщило, что истребитель был поднят с авиабазы Хмеймим в Сирии. Никакие дополнительные подробности не уточняются.

Самолет P-8A Poseidon является противолодочным патрульным самолетом.

Источник: https://censor.net.ua/n3190256
 
   
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Кацапня завжди наривається на звиздюлину.
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козлосрань пытается устроить себе громкие похороны ВМС США сообщили о провокации российского истребителя над Средиземным морем - Цензор.НЕТ 1888
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Турки недоделанные - надо было сбивать
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Завалить треба було парашоїда, як Ердоган завалив, так моментально і обіср...лися б кацапи!!!
А так мерикоси терпили!!!
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Поскольку кацапью всё сходит с рук и никто их не трогает во время подобных наездов, то они будут это продолжать как угодно долго. Это льстит их ущербному самолюбию и создаёт иллюзию силы и могущества. А это как раз то, что нужно этому закомплексованному народцу...
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Kavkaz Center

@newkc14

19 апр.

#Ливия. Листовка на #русском языке которую турецкие дроны сбрасывают на #Тархуна для банды #Вагнера
"Если вы хотите насладиться деньгами, которые вам заплатили, вы должны оступить сейчас и выйти из боя... Это последний шанс для вас. Снег #Москвы растает в огне вулкана..."

ВМС США сообщили о провокации российского истребителя над Средиземным морем - Цензор.НЕТ 7614
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Кацапский пилот после возвращения с "боевого задания".
ВМС США сообщили о провокации российского истребителя над Средиземным морем - Цензор.НЕТ 3143
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Меньше америкосам нужно было жопу кацапам лизать. С турками козломордые уже так не шутят
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ты бы про своего зеленого позора лучше подумал бы
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dвот у кого железные ТЕСТИКУЛЫ!))))
в отличии от старичка Трампа....геев из ЕС....и нашей ЗЕленой наркошы))))
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Для кацапськийх винищувачів, протичовновий літак, це як натяк... на їх можливу долю, якщо довго на морем будуть літати.
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Могли бы и видео запилить. Оно на всех ресурсах. Мне тоже показалось что это слишком.


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а потому что санкции нужны, чтоб аж обос...ались. а не чмокаться при каждой встрече. особенно меркель, зараза, подигривает
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И в России как нагана все боятся Эрдогана!...
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Сбивать. С мокшами только так нужно поступать.
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берите пример с Эрдоганенко: ВМС США сообщили о провокации российского истребителя над Средиземным морем - Цензор.НЕТ 6861 тот сначала пи.дит , потом -здоровается
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