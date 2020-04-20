 ВМС США сообщили о провокации российского истребителя над Средиземным морем

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Голос Америки.
В заявлении ВМС США не уточняется, где именно произошло сближение, но сообщается, что это случилось над международными водами. По данным нескольких сайтов, отслеживающих движение самолетов, инцидент произошел в восточном Средиземноморье, неподалеку от побережья Сирии.
Как сообщают в ВМС США, российский истребитель Су-35 дважды сблизился с американским самолетом-наблюдателем P-8A. Во второй раз расстояние составило менее 8 метров.
"Второй перехват был сочтен небезопасным и непрофессиональным", – говорится в заявлении. Аналогичный инцидент произошел в том же районе 15 апреля, сообщают в ВМС.
Российское Министерство обороны подтвердило факт сближения и сообщило, что истребитель был поднят с авиабазы Хмеймим в Сирии. Никакие дополнительные подробности не уточняются.
Самолет P-8A Poseidon является противолодочным патрульным самолетом.
А так мерикоси терпили!!!
Kavkaz Center
@newkc14
19 апр.
#Ливия. Листовка на #русском языке которую турецкие дроны сбрасывают на #Тархуна для банды #Вагнера
"Если вы хотите насладиться деньгами, которые вам заплатили, вы должны оступить сейчас и выйти из боя... Это последний шанс для вас. Снег #Москвы растает в огне вулкана..."
в отличии от старичка Трампа....геев из ЕС....и нашей ЗЕленой наркошы))))