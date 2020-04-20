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 В Зоне отчуждения ведется ликвидация трех очагов лесных пожаров

Утром 20 апреля удалось локализовать один очаг пожара вблизи с. Корогод.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом на странице в сети Facebook сообщает Государственное агентство Украины по управлению зоной отчуждения.

"Утром 20 апреля удалось локализовать один очаг пожара вблизи с.Корогод. Сейчас основные усилия направлены на тушение других трех ячеек вблизи с.Рассоха, с.Кривая Гора, с.Рудьки и двух торфяников в ячейках, пройденных огнем. Принимаются все возможные меры для максимального пролития отдельных очагов тления травяного настила, пней, лесной подстилки и остатков древесины с целью предотвращения возникновения пожаров и недопущения образования новых в районе вышеуказанных сел", - говорится в сообщении.

Для сброса огнетушащих веществ на очаги тления задействованы три вертолета и тяжелая инженерная техника. Благодаря проведенным мерам ячейки возгораний и задымления значительно уменьшились.

В настоящее время в чернобыльской зоне скорость ветра достигает 23 км/ч, радиационная ситуация находится под контролем, контрольные уровни мощности эквивалентной дозы не превышены.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Радиационный фон в зоне отчуждения ЧАЭС, в Киеве и области в норме, - ГСЧС

Источник: https://censor.net.ua/n3190255
 
 
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Нова одиниця виміру швидкості вітру. Так вчили в Трускавці.
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Лучше бы вы ликвидировали трех поджигателей. Больше толку было бы. И была бы гарантия что в новом месте завтра не загорелось
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Під час окупації німці сади охороняли збудувавши по периметру шибениці. Впіймають - повісять.
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