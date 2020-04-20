 В Зоне отчуждения ведется ликвидация трех очагов лесных пожаров

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом на странице в сети Facebook сообщает Государственное агентство Украины по управлению зоной отчуждения.

"Утром 20 апреля удалось локализовать один очаг пожара вблизи с.Корогод. Сейчас основные усилия направлены на тушение других трех ячеек вблизи с.Рассоха, с.Кривая Гора, с.Рудьки и двух торфяников в ячейках, пройденных огнем. Принимаются все возможные меры для максимального пролития отдельных очагов тления травяного настила, пней, лесной подстилки и остатков древесины с целью предотвращения возникновения пожаров и недопущения образования новых в районе вышеуказанных сел", - говорится в сообщении.

Для сброса огнетушащих веществ на очаги тления задействованы три вертолета и тяжелая инженерная техника. Благодаря проведенным мерам ячейки возгораний и задымления значительно уменьшились.

В настоящее время в чернобыльской зоне скорость ветра достигает 23 км/ч, радиационная ситуация находится под контролем, контрольные уровни мощности эквивалентной дозы не превышены.

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