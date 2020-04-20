 Почаев закрывают на въезд и выезд с завтрашнего дня из-за вспышки COVID-19

Об этом на странице в сети Facebook сообщил первый заместитель председателя Кременецкой райгосадминистрации Вячеслав Онишкевич, передает Цензор.НЕТ.

"Только что состоялось внеочередное заседание районной комиссии по ВТЕБ и ЧС. Из-за резкого рост заболеваемости COVID-19 в г. Почаев с 10:00. 21.04.2020 года вводится запрет на въезд/выезд из карантинной зоны города", - говорится в сообщении.

Он добавил, что за предыдущие сутки официально в г. Почаев подтверждено 13 случаев заражения COVID-19, всего в Кременецком районе подтверждено 42 случая.

Напомним, ранее сообщалось, что количество больных COVID-19 в Почаеве за сутки выросло на 50%.

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