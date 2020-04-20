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 Три федеральных земли Германии ввели обязательное ношение масок в общественном транспорте и магазинах

Бавария стале третьей землей в ФРГ и первой на западе страны, где с целью сдерживания распространения коронавирусной инфекции вводят обязательное ношение защитных масок в общественном транспорте и магазинах.

Об этом в понедельник, 20 апреля, сообщил премьер-министр Баварии Маркус Зедер, который обнародовал соответствующее заявление земельного правительства во время выступления в ландтаге, пишет Цензор.НЕТ со ссылкой на DW.

Ранее обязательное ношение масок в транспорте и при совершении покупок ввели земли Саксония и Мекленбург-Передняя Померания, отмечает агентство новостей AFP.

Зедер отметил, что важно, чтобы рот и нос у людей были закрыты, "для этого достаточно и шарфа". По словам главы правительства Баварии, рекомендация относительно ношения масок в земле введена уже с этой недели с целью, чтобы все люди к этому привыкали.

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Он также объявил о мерах земельного правительства по поддержке родителей с детьми, художников и спортивных клубов. Он "сдержанно положительно" оценил действенность принятых мер, однако предостерег от нетерпеливости и преждевременных послаблений.

В отличие от ряда стран-соседей, в Германии в целом и в отдельных землях не вводили обязательное ношение масок, ссылаясь на данные экспертов, что те не спасают от заражения вирусом. Однако впоследствии эксперты признали действенность масок в сдерживании распространения инфекции. Также в стране не было в продаже достаточного количества масок, чтобы обеспечить всех жителей, а потому обязательное ношение могло привести к нехватке масок для тех, кому они особенно требуются, в частности, медицинских работников.

Ранее немецкие ученые назвали условия для постепенного снятия карантина. Одной из рекомендаций было введение обязательного ношения масок в общественном транспорте и ряде других мест, где невозможно избежать скопления людей.

Напомним, 20 апреля Германия, Франция, Чехия, Польша и Норвегия ослабили карантин. В частности, в ФРГ разрешили открыться предприятиям площадью не более 800 кв.м., а также автосалонам, велосипедным и книжным магазинам.

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Источник: https://censor.net.ua/n3190252
 
 
 Топ комментарии
 
Но это не одно и то же, что власти наделали в Украине. В Германии работает весь транспорт включая метро.
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и это при 140 тыс. инфицированных.
а мы, как дурни, гробим страну.
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І почали це робити 21.04.2019 року.
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Но это не одно и то же, что власти наделали в Украине. В Германии работает весь транспорт включая метро.
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В Германии аппаратов ИЛ в 5 раз больше, чем в Украине и в принципе с медициной все гораздо лучше. Да и сами немцы по своей природе гораздо более сознательные, ответственные и по возможности - держат дистанцию.

Послушайте хотя бы наших медиков, которых в помощь Италии выслали - они все в один голос твердят - в Украине - только жесткий карантин, ибо если в Италии не справились с ее уровнем медицины - в Украине с нашим уровнем медицины при таком развитии событий будет пздц.
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а русские тоже более ответсвенньіе в Германии, чем дома на рашке. так по парку от встреного прохожего в кустьі линяют просто заглядение.
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При вечном карантине будет "пздц" без всякого вируса... В мире в день по статистике в среднем ежедневно умирает 160 тыс. человек.
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и это при 140 тыс. инфицированных.
а мы, как дурни, гробим страну.
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газпром вошел в меркель,и говорит..слыш ГИТЛЕРШа..када даш газу и нефти?
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"Бавария стала третьей землей в ФРГ и первой на западе страны, где с целью сдерживания распространения коронавирусной инфекции вводят обязательное ношение защитных масок в общественном транспорте и магазинах."

"По словам главы правительства Баварии, рекомендация относительно ношения масок в земле введена уже с этой недели с целью, чтобы все люди к этому привыкали."

-Так обязательно или рекомендация? 85%населения Бавария ходит в магазин без масок. Правда ещё две недели назад ходили все 95%.
ps/ у меня маски есть,купил ещё в сентябре до корановируса из-за другой болезни и просто не хотел заражать окружающих. Так одевая их в магазин чувствовал себя инопланетянином, буквально две недели назад.(Нюрнберг, Бавария)
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Нифига себе - *первой*! Мы уже полтора месяца носим маски повсюду вне дома!
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